Водитель Great Wall погиб в ДТП в Ярославской области: видео с места аварии

В Ярославской области произошло смертельное ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля Great Wall. Авария произошла в 7:30 18 октября на дороге Ярославль-Любим.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщил командир 3 взвода первой роты ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Алексей Завьялов.

На кадрах с места происшествия видно, что машина полностью перевернулась и лежала на крыше у обочины дороги.

Машина перевернулась Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИДББ уточнили, что водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне автомобиля также находился пассажир — 48 летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу.

Видео с места аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.