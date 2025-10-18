НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Водитель Great Wall погиб в ДТП в Ярославской области: видео с места аварии

Водитель Great Wall погиб в ДТП в Ярославской области: видео с места аварии

Первые подробности от полиции

В Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля Great Wall. Авария произошла в 7:30 18 октября на дороге Ярославль-Любим.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщил командир 3 взвода первой роты ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Алексей Завьялов.

На кадрах с места происшествия видно, что машина полностью перевернулась и лежала на крыше у обочины дороги.

Машина перевернулась | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramМашина перевернулась | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Машина перевернулась

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ГИДББ уточнили, что водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне автомобиля также находился пассажир — 48 летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу.

Видео с места аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 17 октября в Угличе Ярославской области столкнулись автобус «Лиаз» и легковушка «Омода С5». В ДТП пострадали 22-летний водитель машины и его 20-летний пассажир.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Погиб водитель
