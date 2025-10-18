Водитель Great Wall погиб в ДТП в Ярославской области: видео с места аварии

В Ярославской области в ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля Great Wall. Авария произошла в 7:30 18 октября на дороге Ярославль-Любим.
«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщил командир 3 взвода первой роты ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Алексей Завьялов.
На кадрах с места происшествия видно, что машина полностью перевернулась и лежала на крыше у обочины дороги.
В ГИДББ уточнили, что водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне автомобиля также находился пассажир — 48 летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 17 октября в Угличе Ярославской области столкнулись автобус «Лиаз» и легковушка «Омода С5». В ДТП пострадали 22-летний водитель машины и его 20-летний пассажир.