Происшествия Музыкантов из «Стоптайма», выступавших в Петербурге с песнями иноагентов, арестовали. Что было в суде?

Музыкантов из «Стоптайма», выступавших в Петербурге с песнями иноагентов, арестовали. Что было в суде?

Диана Логинова заявила, что заранее ничего не организовывала

Музыкантов из «Стоптайма», выступавших в Петербурге с песнями иноагентов, арестовали. Что было в суде? | Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Вокалистку Диану Логинову (Наоко) и барабанщика Владислава Леонтьева арестовали на 13 суток, а гитариста Александра Орлова — на 12. Такое решение принял в четверг, 16 октября, Дзержинский районный суд.

Стрит-группа «Стоптайм» привлекла внимание исполнением песен иноагентов в публичных местах. Однако участников коллектива отправили в спецприемники за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. Это статья 20.2.2 КоАП РФ.

Что происходило в суде?

Журналисты стали собираться в Дзержинском районном суде на улице Восстания около 11 часов утра. Никто не знал, когда именно состоится заседание и что студентку Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Диану Логинову доставят в суд.

Только в 13:40 солистка «Стоптайма» под надзором и в наручниках оказалась в здании суда. Девушку вели по коридору — она показывала сердечко фотографам. Однако после этого общение с прессой не задалось.

Диану массово фотографировали, когда конвоир снимал с нее наручники. Мы находились в очень узком коридоре, где и дышать вскоре станет сложно. Журналист 47News прокричал через толпу фотографов и корреспондентов:

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

— Диана, вы же не один месяц пели песни, вы понимали, чем может закончиться всё это?

Блондинка в прозрачной оправе ответила коротко и с металлом в голосе:

— Без комментариев.

Спустя мгновение рядом оказалась мать Ирина Логинова. Кажется, увидеть журналистов она совсем не ожидала. Ее реакция на множество камер и телефонов оказалась очень эмоциональной.

— Не дай бог, вы что-то снимете… Вообще идиоты.

Женщина обняла дочь, которая попыталась успокоить свою маму:

— Всё будет хорошо.

Спустя время, когда солистка с адвокатом уже находились в зале заседаний, Ирина Логинова еще немного поругалась с прессой. Понять её можно: ребенок провел ночь в отделе полиции, а затем в наручниках оказался в суде. Претензия мамы была такой: всё вырвали из контекста, а на исполнение Дианой патриотических песен никто внимания не обратил. На YouTube-канале Дианы Логиновой есть, например, ее выступление на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда 29 января 2023 года. Девушка поет песню Ярослава Дронова (SHAMAN).

Через время мама немного оттаяла и показала журналистам папку с дипломами и наградами. Среди последних — грамота от 3 октября за вокальный номер в студенческом фестивале «Студвесна» за подписью министра просвещения Сергея Кравцова.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

В зале заседания выяснилось, что протокол на Логинову составили за выступление 11 октября у станции метро «Площадь Восстания». В нем указывается, что концерт слушали порядка 70 человек, что вызвало затруднение движения пешеходов и перекрыло вход в метро.

Судья включала запись выступления «Стоптайма». На ней музыканты играли песню рэпера Noize MC* «Светлая полоса». Сама Диана Логинова заявила, что заранее ничего не организовывала, а прохожим их выступление не мешало. Суд арестовал 18-летнюю студентку и вокалистку на 13 суток.

Еще двое из «Стоптайма»?

Солистка находилась в судебном зале, когда в узком коридоре неожиданно появились еще двое молодых людей в сопровождении правоохранителей. Общаться и контактировать с прессой они не захотели — так же поступили и их адвокаты. Молодые люди натянули куртки на головы, чтобы их не фотографировали. Один высказал позицию: чем меньше новостей, тем нам лучше.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Постепенно из общения становилось понятно, что здесь еще два участника уличной группы — ударник Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов. Молодые люди пришли с группой поддержки, которой сообщали телефоны друзей и родителей. Один из них попросил знакомую девушку оплатить квартиру, обещая позднее прислать деньги.

Настрой у музыкантов, надо отметить, был позитивный, хотя ожидали для себя только негативного исхода. Претензии со стороны правоохранительной системы были такие же: организация массового одновременного пребывания граждан и затруднения для прохожих.

Ударник Леонтьев подтвердил, что выступать его позвали друзья, но с запланированной организацией уличного выступления, которое помешало прохожим, не согласился.

Суд отправил в спецприемник барабанщика Владислава Леонтьева на 13 суток.

Диана Логинова — моя девушка

Последним перед судебной властью предстал гитарист Александр Орлов. Ему предстоит получить самый маленький арестный срок — 12 суток. Возможно, сработало то, что он самостоятельно явился в отделение полиции, когда узнал о доставлении сотрудниками правоохранительных органов солистки.

Александр Орлов | Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Александр Орлов

Источник:
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

В ходе заседания он объяснил судье, что сам пришел в отделение полиции № 78, когда узнал о ситуации. Хотел дать некий комментарий, но его сначала не приняли. Александр ушел, затем снова вернулся. В этот раз его уже задержали.

Уже ближе к окончанию между гитаристом и судьей состоялся диалог, который серьезно поднял уровень драмы в скромном своими размерами зале Дзержинского суда.

Адвокат:

— Орлов без розыска, без каких-то повесток самостоятельно явился в связи с задержанием его девушки Логиновой.

Судья:

— Логинова — девушка ваша?

Гитарист Орлов:

— Да.

Будут ли еще уличные выступления «Стоптайма»?

После суда в телеграм-канале «Стоптайма» появилось следующее сообщение: «Ребят, в ближайшее энное время все выступления (стриты) проводиться НЕ БУДУТ!»

Уличная группа «Стоптайм» привлекла к себе внимание необычным репертуаром: музыканты в публичных местах среди прочего исполняли песни иностранных агентов в окружении толп молодых людей. Несколько дней назад в соцсетях разлетелось видео, где на Невском проспекте, напротив Казанского собора, музыканты и толпа молодежи пели запрещенный к распространению трек Noize MC* «Кооператив „Лебединое озеро“». Подробнее об этом «Фонтанка» рассказывала здесь.

* Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Суд не рассматривал в четверг, 16 октября, протокол о публичной дискредитации армии в отношении Дианы Логиновой. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти указали, что второй протокол будет направлен в суд после того, как исполнение наказания будет завершено.

Федор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент
Суд Иноагент Закон об иноагентах Арест Музыкальная группа
Гость
1 час
Блин... А я недавно в лесу у костра пел «Ты помнишь, как всё начиналось» и «Костер»... Получается, я тоже нарушал?
holdfast
49 минут
даже если вы будете прилюдно исполнять самые ядреные провластные песни, мы вас все равно туда же посадим. потому, что мы знаем что вы на самом деле имели ввиду
Читать все комментарии
