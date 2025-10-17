Музыкантов из «Стоптайма», выступавших в Петербурге с песнями иноагентов, арестовали. Что было в суде?

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Вокалистку Диану Логинову (Наоко) и барабанщика Владислава Леонтьева арестовали на 13 суток, а гитариста Александра Орлова — на 12. Такое решение принял в четверг, 16 октября, Дзержинский районный суд.

Стрит-группа «Стоптайм» привлекла внимание исполнением песен иноагентов в публичных местах. Однако участников коллектива отправили в спецприемники за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. Это статья 20.2.2 КоАП РФ.

Что происходило в суде?

Журналисты стали собираться в Дзержинском районном суде на улице Восстания около 11 часов утра. Никто не знал, когда именно состоится заседание и что студентку Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Диану Логинову доставят в суд.

Только в 13:40 солистка «Стоптайма» под надзором и в наручниках оказалась в здании суда. Девушку вели по коридору — она показывала сердечко фотографам. Однако после этого общение с прессой не задалось.

Диану массово фотографировали, когда конвоир снимал с нее наручники. Мы находились в очень узком коридоре, где и дышать вскоре станет сложно. Журналист 47News прокричал через толпу фотографов и корреспондентов:

— Диана, вы же не один месяц пели песни, вы понимали, чем может закончиться всё это?

Блондинка в прозрачной оправе ответила коротко и с металлом в голосе:

— Без комментариев.

Спустя мгновение рядом оказалась мать Ирина Логинова. Кажется, увидеть журналистов она совсем не ожидала. Ее реакция на множество камер и телефонов оказалась очень эмоциональной.

— Не дай бог, вы что-то снимете… Вообще идиоты.

Женщина обняла дочь, которая попыталась успокоить свою маму:

— Всё будет хорошо.

Спустя время, когда солистка с адвокатом уже находились в зале заседаний, Ирина Логинова еще немного поругалась с прессой. Понять её можно: ребенок провел ночь в отделе полиции, а затем в наручниках оказался в суде. Претензия мамы была такой: всё вырвали из контекста, а на исполнение Дианой патриотических песен никто внимания не обратил. На YouTube-канале Дианы Логиновой есть, например, ее выступление на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда 29 января 2023 года. Девушка поет песню Ярослава Дронова (SHAMAN).

Через время мама немного оттаяла и показала журналистам папку с дипломами и наградами. Среди последних — грамота от 3 октября за вокальный номер в студенческом фестивале «Студвесна» за подписью министра просвещения Сергея Кравцова.

В зале заседания выяснилось, что протокол на Логинову составили за выступление 11 октября у станции метро «Площадь Восстания». В нем указывается, что концерт слушали порядка 70 человек, что вызвало затруднение движения пешеходов и перекрыло вход в метро.

Судья включала запись выступления «Стоптайма». На ней музыканты играли песню рэпера Noize MC* «Светлая полоса». Сама Диана Логинова заявила, что заранее ничего не организовывала, а прохожим их выступление не мешало. Суд арестовал 18-летнюю студентку и вокалистку на 13 суток.

Еще двое из «Стоптайма»?

Солистка находилась в судебном зале, когда в узком коридоре неожиданно появились еще двое молодых людей в сопровождении правоохранителей. Общаться и контактировать с прессой они не захотели — так же поступили и их адвокаты. Молодые люди натянули куртки на головы, чтобы их не фотографировали. Один высказал позицию: чем меньше новостей, тем нам лучше.

Постепенно из общения становилось понятно, что здесь еще два участника уличной группы — ударник Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов. Молодые люди пришли с группой поддержки, которой сообщали телефоны друзей и родителей. Один из них попросил знакомую девушку оплатить квартиру, обещая позднее прислать деньги.

Настрой у музыкантов, надо отметить, был позитивный, хотя ожидали для себя только негативного исхода. Претензии со стороны правоохранительной системы были такие же: организация массового одновременного пребывания граждан и затруднения для прохожих.

Ударник Леонтьев подтвердил, что выступать его позвали друзья, но с запланированной организацией уличного выступления, которое помешало прохожим, не согласился.

Суд отправил в спецприемник барабанщика Владислава Леонтьева на 13 суток.

Диана Логинова — моя девушка

Последним перед судебной властью предстал гитарист Александр Орлов. Ему предстоит получить самый маленький арестный срок — 12 суток. Возможно, сработало то, что он самостоятельно явился в отделение полиции, когда узнал о доставлении сотрудниками правоохранительных органов солистки.

В ходе заседания он объяснил судье, что сам пришел в отделение полиции № 78, когда узнал о ситуации. Хотел дать некий комментарий, но его сначала не приняли. Александр ушел, затем снова вернулся. В этот раз его уже задержали.

Уже ближе к окончанию между гитаристом и судьей состоялся диалог, который серьезно поднял уровень драмы в скромном своими размерами зале Дзержинского суда.

Адвокат:

— Орлов без розыска, без каких-то повесток самостоятельно явился в связи с задержанием его девушки Логиновой.

Судья:

— Логинова — девушка ваша?

Гитарист Орлов:

— Да.

Будут ли еще уличные выступления «Стоптайма»?

После суда в телеграм-канале «Стоптайма» появилось следующее сообщение: «Ребят, в ближайшее энное время все выступления (стриты) проводиться НЕ БУДУТ!»

Уличная группа «Стоптайм» привлекла к себе внимание необычным репертуаром: музыканты в публичных местах среди прочего исполняли песни иностранных агентов в окружении толп молодых людей. Несколько дней назад в соцсетях разлетелось видео, где на Невском проспекте, напротив Казанского собора, музыканты и толпа молодежи пели запрещенный к распространению трек Noize MC* «Кооператив „Лебединое озеро“». Подробнее об этом «Фонтанка» рассказывала здесь.

* Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) признан Минюстом РФ иностранным агентом.