НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
На Соколе сдали новый дом
Появилась голубая разметка
«Умные решения» в недвижимости
Поликлиники без гардероба
Драка в баре
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Происшествия Срочник расстрелял сослуживца в Подмосковье

Срочник расстрелял сослуживца в Подмосковье

Есть погибшие и раненые

188
О происшествии сообщила мать одного из солдат | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUО происшествии сообщила мать одного из солдат | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

О происшествии сообщила мать одного из солдат

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Солдат-срочник открыл огонь в подмосковной воинской части. По предварительным данным, есть жертвы.

Военнослужащий в Подмосковье нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, сообщили в Минобороны. После этого он покончил с собой, пишет РИА Новости.

По данным «Известий», пять человек пострадали. Одного солдата с тяжелым ранением доставили в больницу. Издание сообщает о двух погибших.

Предварительно, инцидент произошел в воинской части на территории Наро-Фоминского района. Один из пострадавших связался с матерью. Женщина вызвала в воинскую часть медиков и полицейских. Возможные мотивы нападавшего пока неизвестны. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Стрельба Срочник Подмосковье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
21 минута
Наверно не сошлись во мнениях, что должно быть на 500 р купюре.
Гость
21 минута
Нет дыма без огня...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление