Срочник расстрелял сослуживца в Подмосковье

Солдат-срочник открыл огонь в подмосковной воинской части. По предварительным данным, есть жертвы.
Военнослужащий в Подмосковье нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, сообщили в Минобороны. После этого он покончил с собой, пишет РИА Новости.
По данным «Известий», пять человек пострадали. Одного солдата с тяжелым ранением доставили в больницу. Издание сообщает о двух погибших.
Предварительно, инцидент произошел в воинской части на территории Наро-Фоминского района. Один из пострадавших связался с матерью. Женщина вызвала в воинскую часть медиков и полицейских. Возможные мотивы нападавшего пока неизвестны.