Срочник расстрелял сослуживца в Подмосковье

О происшествии сообщила мать одного из солдат Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Солдат-срочник открыл огонь в подмосковной воинской части. По предварительным данным, есть жертвы.

Военнослужащий в Подмосковье нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, сообщили в Минобороны. После этого он покончил с собой, пишет РИА Новости.

По данным «Известий», пять человек пострадали. Одного солдата с тяжелым ранением доставили в больницу. Издание сообщает о двух погибших.