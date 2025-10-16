НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Ее обожали пациенты»: в Армении жестоко убили российского врача и ее супруга

У пары осталась 15-летняя дочь

«Ее обожали пациенты»: в Армении жестоко убили российского врача и ее супруга

У пары осталась 15-летняя дочь

307
Супруги отправились в Армению на свадьбу к родственникам | Источник: читатель 161.RUСупруги отправились в Армению на свадьбу к родственникам | Источник: читатель 161.RU

Супруги отправились в Армению на свадьбу к родственникам

Источник:

читатель 161.RU

Врача-эндокринолога из Ростова вместе с мужем расстреляли из охотничьего ружья в Армении. Семья отправилась туда в отпуск к родственникам. По информации собственного источника 161.RU, убийство произошло с целью ограбления, но правоохранители не отметают другие версии.

Трагедия произошла в армянском селе Зовашен Котайской области. Врач из Ростова, 44-летняя Марина Айрапетян и ее 46-летний супруг Вага Мартиросян ехали в автомобиле Audi к родственникам на праздник. Семья решила остановиться по дороге и передохнуть. По информации собеседника редакции, ростовского медика и ее супруга застрелили из охотничьего ружья в упор. У пары осталась 15-летняя дочь.

На месте убийства проводятся следственные действия | Источник: Shamshyan.comНа месте убийства проводятся следственные действия | Источник: Shamshyan.com

На месте убийства проводятся следственные действия

Источник:

Shamshyan.com

— По предварительным данным сотрудников полиции, преступник пытался отобрать автомобиль, но хозяин машины сопротивлялся. Есть определенные следы борьбы на теле супруга, — рассказал источник. — На теле женщины такого нет. Преступника задержали, когда он перемещался на угнанном автомобиле. В машине также обнаружено ружье, из которого были произведены выстрелы.

Тела погибших обнаружили только спустя сутки после убийства. Шум подняли близкие, которые не смогли дозвониться до Марины и ее супруга. Как выяснилось, преступник совершил не одно преступление.

Автомобиль супругов преступник забрал | Источник: Shamshyan.comАвтомобиль супругов преступник забрал | Источник: Shamshyan.com

Автомобиль супругов преступник забрал

Источник:

Shamshyan.com

— Подозреваемый в убийстве уже задержан. Ему 61 год. Полиция выяснила, что двумя днями ранее он застрелил еще двоих человек из соседнего села Арамус, — рассказал собеседник. — По предварительным данным, арестованный является пациентом психиатрической больницы и до этого уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в убийстве | Источник: Shamshyan.comПодозреваемый в убийстве | Источник: Shamshyan.com

Подозреваемый в убийстве

Источник:

Shamshyan.com

Врач-эндокринолог работала в медицинской клинике Ростова «Мобильная медицина» более восьми лет назад. Генеральный директор учреждения Валентина Кузнецова рассказала корреспонденту 161.RU, что коллеги шокированы этой новостью и до сих пор не могут поверить в произошедшее.

 — Была убита наша коллега Марина Айрапетян, врач-эндокринолог. Очень открытая, жизнерадостная, отличный врач и товарищ. Она была веселая, любила танцевать, смеяться — настоящая красавица. С ней было очень легко и интересно работать. Она была очень грамотная, ее обожали пациенты, — поделилась воспоминаниями Валентина Кузнецова. — Некоторое время Марина работала у нас главным врачом, настоящий лидер. Лет 8 она уже у нас не работала, но тот период, когда она была с нами, был очень ярким. Очень активная. Пусть ей там будет спокойно. Это просто кошмар. В это не верится… Какая-то нелепость…

Медика любили и уважали за профессионализм | Источник: читатель 161.RUМедика любили и уважали за профессионализм | Источник: читатель 161.RU

Медика любили и уважали за профессионализм

Источник:

читатель 161.RU

В последние годы Марина Айрапетян трудилась в коммерческой клинике «Да Винчи». Ее коллеги также выразили соболезнования по факту гибели коллеги.

 — С глубоким прискорбием сообщаем о трагической гибели врача-эндокринолога, врача УЗИ Айрапетян Марины Мушеговны. Марина Мушеговна была не просто высококлассным специалистом, чьи знания и опыт пользовались заслуженным уважением у коллег и пациентов, — написали в соцсетях клиники. — Она была человеком исключительной доброты и отзывчивости, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Память о Марине Мушеговне всегда останется в сердцах тех, кто ее знал. Мы глубоко скорбим об этой невосполнимой утрате.

Тела погибших ростовчан уже доставили в Ростов. Похороны супругов состоятся в Ростове уже сегодня, 16 октября. Панихида пройдет в церкви Сурб-Хач в Северном жилмассиве с 17:00 до 19:00.

Сабина Бондарь
Сабина Бондарь
Ведущий корреспондент 161.RU
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
