В США посетитель бара открыл огонь по сотням людей, есть погибшие. Новости 12 октября

В США на пляж рухнул вертолет

В Калифорнии во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» на пляж рухнул вертолет. Борт упал прямо на пальму, передает CBS News.

Это случилось рядом с одним из самых людных мест в Калифорнии — Хантингтон-Бич. В этот момент на земле было много людей. Очевидцы утверждают, что причиной могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом.

В результате крушения пострадали пять человек, их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Источник: CBS News

Рост цен на жизненно важные лекарства в РФ ниже показателей инфляции

Цены на самые нужные лекарства в России растут медленнее, чем уровень инфляции. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Мы мониторим цены на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Это 820 международных непатентованных названий и 1000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и так далее. И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — сказал он.

Регистрация новых лекарств, которые похожи на уже существующие, помогает снизить их цену. Это происходит потому, что новое похожее лекарство выходит на рынок по более низкой цене, чем оригинальное.

В России предлагают мирить супругов при разводе

В России могут ввести обязательную процедуру примирения (медиацию) для семей, которые планируют развестись. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее мнению, это особенно важно для семей с детьми.

Буцкая подчеркнула, что медиатор поможет супругам договориться между собой. Но даже если медиация не приведет к воссоединению семьи, после нее бывшие супруги чаще всего будут сохранять хорошие отношения и не станут врагами, передает ТАСС.

Юрист раскрыл, почему открытый Wi-Fi может быть опасным

Незащищенная беспроводная сеть может привести к финансовым потерям и уголовной ответственности. Владелец точки доступа несет ответственность за действия, совершаемые через его Wi-Fi, включая распространение экстремистских материалов и кибермошенничество.

Особенно опасны такие сети на даче, где популярны системы умного дома. Злоумышленники используют Wi-Fi-анализаторы для поиска уязвимостей. Анонимный выход в интернет через чужую сеть может привести к блокировке и штрафам.

Радиус действия стандартного роутера до 150 м делает сеть доступной для соседей. Кроме того, даже защищенная сеть может быть взломана, поэтому важно использовать сложный пароль, регулярно проверять список подключенных устройств, обновлять ПО роутера и отключать функцию WPS.

Современные роутеры ведут журнал активности и позволяют настраивать фильтры устройств. При подозрении на несанкционированное подключение следует обратиться к провайдеру и при необходимости в полицию.

Спасатели заявили о прекращении поисков пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели и волонтеры прекратят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. На это решение повлияли плохие погодные условия и угроза здоровью участников операции. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания региона Алексей Кулеш.

«Сегодня поиски семьи Усольцевых будут прекращены. Поиски будут продолжены, как только сойдет снег, по возможности и силам. Продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями поисковиков», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Наши коллеги из NGS24.RU обратились в МЧС региона за комментарием. Там эту информацию опровергли и подтвердили, что поиски семьи продолжаются.

«Продолжаются поиски. По продолжительности (сколько они еще будут идти. — Прим. ред.) я вам не подскажу», — пояснил представитель ведомства в личном разговоре с журналистом NGS24.RU.

В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ

В Госдуме сообщили, что с 2026 года в сфере ЖКХ произойдут изменения, которые затронут управляющие компании. Их обяжут вести единую отчетность. Об этом рассказал депутат Владимир Кошелев.

Согласно новым правилам, УК должны будут предоставлять документы о своей работе в специальную государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ по единой форме. Это сделает деятельность УК более прозрачной.

В отчете будут указаны доходы и расходы УК, долги жильцов и самой компании, а также список выполненных работ.

Раньше каждая компания отчитывалась по-своему, и из-за этого было сложно сравнить эффективность разных УК и понять, как распределяются деньги. Теперь, по словам Кошелева, это станет проще благодаря единой форме отчетности.

Учителя из Италии нашли мертвым в Москве

В Москве под окнами жилого дома обнаружили тело итальянского педагога Альфонсо Торелло. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы отметили, что смерть итальянского учителя не носит криминального характера. Известно, что Торелло состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он родился в Турине и в 2012 году основал школу итальянского языка в Москве, где работал преподавателем.

Неизвестный открыл огонь в баре в США

Четыре человека погибли, еще не менее 20 получили ранения в результате стрельбы в баре Willie's на острове Святой Елены (штат Южная Каролина, США). Подробности об этом публикует AP News.

По предварительной информации, всего в результате стрельбы пострадали не менее 20 человек. Четыре человека погибли на месте, а еще четверых пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии.

Во время стрельбы в заведении находились сотни людей.

