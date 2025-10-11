Беспилотники массово атаковали Волгоградскую область: осколки упали на школу, детский сад и жилые дома

Волгоградскую область массово атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА в Волгограде пострадали три многоквартирных дома, а также здания школы и детского сада — во многих помещениях выбиты стекла.
«На месте работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир», — передал Бочаров.
Медики оказали помощь пожилому мужчине, получившему порезы осколками стекла. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.