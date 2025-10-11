Беспилотники массово атаковали Волгоградскую область: осколки упали на школу, детский сад и жилые дома

Силы ПВО отразили атаку, однако без последствий не обошлось Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Волгоградскую область массово атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА в Волгограде пострадали три многоквартирных дома, а также здания школы и детского сада — во многих помещениях выбиты стекла.

«На месте работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир», — передал Бочаров.

Медики оказали помощь пожилому мужчине, получившему порезы осколками стекла. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.