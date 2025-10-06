«Семья пережила ад». Почему погибшую под колесами трактора 8-летнюю девочку не могут похоронить больше двух недель

Восьмилетняя девочка была жизнерадостным ребенком Источник: Петр Петров / Госавтоинспекция Якутии / T.me

Восьмилетнюю девочку из села Юкагир Усть-Янского района Якутии, которая погибла под колесами трактора больше двух недель назад, до сих пор не могут похоронить. Ее тело лежит в холодном доме — в селе нет морга. Родители ребенка в отчаянии, а ее дядя решил обратиться к главе Якутии с жалобой на бездействие властей и нарушение прав человека. Почему родным, которые и так в шоке от свалившегося на них горя, не позволяют проститься с малышкой — разбирался журналист 14.RU.

Была светлым, улыбчивым ребенком

Маленькая Кристина из села Юкагир училась в третьем классе. Она росла веселой, доброй и отзывчивой девочкой.

«Она всегда радовалась, смеялась, ничего плохого не делала, со всеми детьми дружила, не ругалась, никто вообще не замечал ни капельки плохого у нее», — рассказывает ее дядя Петр Петров.

Трагедия случилась 19 сентября. В тот день Кристина залезла в трактор «Беларус», за рулем которого сидел 58-летний местный житель. Он не заметил, как в моменте, когда начал давать задний ход, ребенок выпал из открытого откидного окна. В результате наезда ребенок погиб на месте.

Девочку переехал трактор Источник: Госавтоинспекция Якутии / T.me

Водитель трактора оказался не родственником семьи погибшей девочки, хотя в социальных сетях были предположения, что это ее дедушка. Петр опроверг слухи.

«Он не родственник, работал у нас директором электростанции Юкагира. Просто село маленькое и все друг друга хорошо знают, а детей там очень любят, всегда поддерживают, даже если они не твои родственники. Там почти все со всеми на „ты“ разговаривают и уважают друг друга», — рассказал Петр.

Виновник понесет наказание

Как выяснила Госавтоинспекция республики, у мужчины водительских прав на управление трактором не было. По факту гибели ребенка Следственный комитет региона начал проверку, есть вероятность, что будет возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — «причинении смерти по неосторожности». Но как сообщили 14.RU в пресс-службе следкома Якутии, сначала тело должен осмотреть судмедэксперт.

Сам мужчина сильно переживает за случившееся и испытывает вину.

«Он сам сказал, что хочет понести наказание, взять ответственность, а не оставить это просто вот так. Он не хочет осуждения со стороны сельчан, чтобы они думали, будто его „отмазали“, может, боится, что потом будут такие разговоры», — предположил дядя девочки.

Почему нельзя похоронить ребенка

После трагедии прошло полмесяца. Всё это время родителям не позволяли похоронить дочь — судмедэксперт из Якутска никак не мог вылететь.

Официальная информация от Минтранса республики появилась только спустя шесть дней — рейс с судмедэкспертом запланирован на 26 сентября. Но потом его перенесли на 29-е число, после — на 30-е, а затем уже на 1 октября — объяснялось это нелетной погодой, что аэропорт Депутатского не принимает воздушные суда из-за метеоусловий.

Рейс до Депутатского переносился трижды Источник: АК «Якутия»

Ночью 1 октября судмедэксперт, наконец, вылетел рейсом ЯК 415/416 АК «Якутия» в Депутатский. Там его ждал следователь. Планировалось, что они отправятся на вертолете Ми-8 в Юкагир. Однако теперь уже «Полярные авиалинии» перенесли рейс на неопределенный срок — опять же из-за метеоусловий.

«К сожалению, по маршруту движения установились неблагоприятные погодные условия для осуществления перегона воздушного судна. При наступлении благоприятных метеоусловий вылет будет осуществлен из одного из филиалов — Тиксинского или Батагайского», — прокомментировал 14.RU пресс-секретарь авиакомпании Станислав Платонов.

Во всём виновато правительство?

По мнению дяди девочки Петра Петрова, судмедэксперт мог бы вылететь и куда раньше, а не спустя почти две недели со смерти девочки, ведь с 19 по 27 сентября в районе стояла хорошая погода. Но до этого Минтранс республики и Бюро судебно-медицинской экспертизы спорили, сможет ли вертолет дождаться, пока эксперт завершит свою работу.

Позднее родственникам сказали, что в администрации района закончились средства на субсидированные авиаперелеты, причем еще летом. На санитарные полеты денег тоже не осталось. Оплатить перелет судмедэксперта по маршруту Депутатский — Юкагир оказалось затруднительным.

В Юкагир можно добраться только на вертолете Источник: АК «Полярные авиалинии» / T.me

«Глава села и глава Усть-Янского района обратились к первому заместителю председателя правительства Якутии Дмитрию Садовникову, чтобы тот выделил средства на оплату вертолета. Но, как мне сказали, денег так и не получили», — рассказал 14.RU Петр Петров.

Все внутрирайонные пассажирские и санитарные рейсы выполняет АК «Полярные авиалинии». Но еще 15 сентября она отменила все рейсы по субсидированным тарифам из-за отсутствия бюджетных средств. Минтранс Якутии подтвердил эту информацию официальным пресс-релизом, уточнив, что деньги закончились в июне.

По данным Минтранс Якутии, дополнительного финансирования правительство республики на 2025 год не предусмотрело. Всего бюджет республики в этом году выделил 84,8 миллиона рублей, которых хватило на 110 рейсов, хотя Минтранс запрашивал 556,4 миллиона рублей, которых должно было хватить на 921 рейс.

По словам Петра Петрова, коммерческий рейс из Юкагира до Депутатского стоит около 40 тысяч рублей, а субсидированный — 21 тысячу рублей. «Цены такие, будто люди бизнес-классом в Москву летят, а не по району», — отметил дядя девочки.

Цены на субсидированные тарифы в Якутии Источник: Петр Петров

Глава республики Айсен Николаев 27 сентября во время «Прямого эфира» признал, что правительство республики вовремя не приняло решения, поэтому на внутрирайонные перевозки и перевозки из Якутска до улусных центров денег в бюджете больше нет.

Ил Дархан при этом раскритиковал компанию «Полярные авиалинии», заявив, что это они не продумали определенный план работы, а решили «идти по пути коммунальщиков» и «задрали тарифы» в расчете получить большие субсидии.

«У них сегодня и по санавиации такая же картина, когда они большие средства, выделенные на санавиацию, очень быстро обнулили, так и сейчас опять же приносят большую кредиторскую задолженность. Надо же правильно планировать, мы же не можем каждый год по миллиарду прибавлять только на одно направление», — сказал Николаев.

Айсен Николаев раскритиковал работу авиаперевозчика в прямом эфире Источник: НВК «Саха»

Николаев подчеркнул, что государство не обязано обеспечивать субсидированные авиаперевозки, но в Якутии «люди по другому никак, как по авиации, не доберутся».

«Поэтому буквально в эти дни я дал поручение председателю правительства, чтобы обязательно, кровь из носа, но какие-то средства нашли, выделили, и всё-таки рейсы эти у нас были», — заявил Айсен Николаев.

Глава Якутии выразил уверенность, что в бюджете 2026 года средства на субсидированные авиабилеты будут заложены уже «в достойном объеме».

Дядя девочки Петр Петров смотрел эфир и слова Айсена Николаева его неприятно удивили, ведь субсидированные авиабилеты для жителей Крайнего Севера и Арктики — единственная возможность выбраться в районный центр или в тот же Якутск, и правительство знает об этом лучше всех.

«Они сами виноваты, потому что мало денег выделили на субсидии в этом году, а до этого больше выделяли. Еще и возмущаются? Головой не очень умные люди видимо. Как будто бы говорят, что заранее их не предупредили», — сказал Петр.

А как насчет альтернативы?

Пока АК «Якутия» переносила рейсы по метеоусловиям, в те же самые дни «Полярные авиалинии» и иркутская компания «ИрАэро» свои рейсы из Якутска до Депутатского выполняли, о чём свидетельствовало информационное онлайн-табло на их сайтах, подчеркнул Петр Петров. Например, 30 сентября самолет «ИрАэро» в Депутатский прилетел.

«Поэтому и возмущаюсь. АК „Якутия“ в пургу летали зимой, им без разницы было, если самолет летел в Якутск. А теперь вдруг из-за снега не полетели?» — не понимает Петр.

Также мог бы быть второй вариант: если АК «Якутия» не могла вылететь в Депутатский, то судмедэксперт мог бы приехать с «Полярными авиалиниями» в Батагай. Пресс-секретарь авиакомпании Станислав Платонов сообщал ранее 14.RU, что вертолет за судмедэкспертом и следователем если и вылетит, то всё равно из Батагая, потому что все воздушные суда базируются там.

Почему этот вариант Минтранс Якутии не рассмотрел, остается загадкой — ведомство пока еще только готовит официальный ответ на запрос 14.RU.

Юкагир — село на краю земли

Юкагир расположен в арктическом районе Якутии Источник: Петр Петров

Село Юкагир действительно расположено довольно далеко — в арктическом районе, рядом с Тикси у берегов моря Лаптевых. Расстояние от Юкагира до Якутска 1920 километров, а до Депутатского почти 900 километров. Но и это расстояние лишь условное, «если смотреть по картам», объясняет Петр Петров, ведь «дороги там попросту нет».

Если жители села хотят выбраться в райцентр, то в этом им может помочь только вертолет. Но денег на оплату коммерческих рейсов за 40 тысяч рублей у жителей нет, так что субсидированный тариф был их редкой возможностью. Кроме того, именно эти вертолеты доставляют зимой продукты.

«Там фрукты и овощи видят только перед Новым годом, когда вертолет „зеленым рейсом“ завозит их для продажи вместе с продуктами первой необходимости», — рассказал Петр.

Проживает в Юкагире 150 человек, или, как считает Петр, выживает. Это коренные жители, которые занимаются охотой и рыболовством, держат стадо оленей, пытаются сохранить традиционный уклад жизни. Но даже за это им нужно бороться.

Люди в селе топят дома дровами Источник: Петр Петров

«В Юкагире нет централизованного отопления и людям приходится искать древесину, которую приносит морем. В прямом смысле слова. Они находят бревна на берегу и таскают к себе домой, пилят, колотят, затем топят с углем, купленным весной, — его привозят один раз в год на машинах», — рассказал Петр.

Но в последнее время даже таким способом топить печь стало трудно — море приносит всё меньше дров, жители в его поисках проезжают по 70 километров, и зачастую их попытки оказываются тщетны.

Жить в Юкагире становится всё труднее. В минувшем году сельчане обращались к заместителю председателя правительства России Юрию Трутневу, главе Якутии Айсену Николаеву, народным депутатам Ил Тумэн с просьбой подключить Юкагир к центральному отоплению либо субсидировать электрическое отопление. Люди просили хотя бы дать им субсидии на покупку углей и дров. Их просьбы озвучивал перед комитетом Ил Тумэн по делам КМНС и Арктики и глава Усть-Янского района Валерий Сидорин.

Жители села ведут коренной образ жизни — пасут стада оленей Источник: Петр Петров

Но ответа на свои просьбы люди так и не дождались.

«Всё время говорят о развитии Арктики, а дел реальных нет. Указы президента России по сохранению культуры, традиций и обычаев КМНС есть, а по факту лишь откапывают природные богатства. Вроде обращаешься, чтобы сохранить кочевой образ жизни, а всё без толку», — говорит Петр Петров.

По его словам, из-за тяжелых условий жители стали переезжать в районные центры и даже Якутск, осталась «лишь горстка» местных, кто всё еще пытается сохранить традиционный уклад жизни.

«Они пытаются остаться, живут, сами себя кормят охотой и рыбалкой, работают и занимаются летом поисками бивней мамонта. Выживают», — считает Петр.

Для людей, которым и без того приходится тяжело, смерть маленькой Кристины стала страшной трагедией. И самое ужасное в том, признается Петр, что родные до сих пор не могут ее даже похоронить.

«Семья пережила ад»

Дядя девочки не скрывает, что разочарован в правительстве Якутии. Поэтому 30 сентября Петр Петров направил жалобу руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Якутии Максиму Попову, министру транспорта России Андрею Никитину, уполномоченному по правам человека в Якутии Сардане Гурьевой, а также главе республики Айсену Николаеву.

В тексте письма Петр Петров просит проверить бездействие чиновников и должностных лиц на предмет наличия состава преступления по статье 293 УК РФ («халатность»), из-за которого пострадала его семья.

Дядя девочки направил письмо главе Якутии Источник: Петр Петров

«Главе республики Айсену Николаеву направил жалобу, потому что он должен знать, как работают его подчиненные в критических ситуациях. Чтобы он своего первого зама, председателя правительства республики Садовникова, проверил на халатность по поводу выделения субсидий. Это ведь он курирует по транспорту. Судмедэксперта отправят всё равно, но я хочу, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Это из-за их бездействия всё произошло», — считает Петр.

Дядя девочки подчеркивает, что, рассказывая об этой истории и обращаясь в федеральные структуры, он не ищет мести.

«Я сделал это, потому что не хочу, чтобы другая семья пережила такой же ад. Бюджетные деньги должны работать на людей, особенно в самых труднодоступных районах нашей республики. Право человека на достойное погребение и прощание с близкими — священно и неотъемлемо», — сказал Петр.

Он надеется, что справедливость восторжествует.

«Мне очень жаль родственников, мама девочки сейчас в тяжелом состоянии. Они боятся похоронить ее, потому что им сказали: „Потом всё равно тело эксгумируют, когда приедет судмедэксперт“. Для нас такое ненормально, впервые произошла подобная трагедия, и это первый случай, когда мы не можем похоронить человека», — признался Петр.

На вечер 1 октября судмедэксперт находится всё еще в Депутатском, рейсов «Полярных авиалиний» до Юкагира нет. Родные маленькой Кристины ждут, когда смогут с ней попрощаться и отправить в последний путь, — по верованиям местных, если так долго не хоронить человека, его душа может остаться и никогда не найти путь в загробный мир.

Пока власти разбираются с субсидированными тарифами, рейсы переносятся изо дня в день, тело маленькой девочки уже 17 дней лежит в холодном доме.