Школьница вместе с подругой убила маму и младшего брата в Якутске: новости 4 октября

Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 миллион

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей, а ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 года может достичь 95 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

В документе прописано, что если декретный отпуск составит 140 календарных дней, то максимально возможная сумма пособия вырастет с 955 836 рублей в 2026 году до 1 100 437,80 рубля в 2027 году. Увеличится и ежемесячная предельная выплата, рассчитанная исходя из 100% среднего заработка. В 2026 году она составит 207,5 тысячи рублей, а в 2027 году — уже 238,9 тысячи рублей.

Также проект бюджета фиксирует верхний предел пособия по уходу за ребенком до полутора лет: в 2026 году это 83 тысячи рублей в месяц, в 2027 году — 95,5 тысячи рублей, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Митинг в Грузии

В Тбилиси идут массовые протесты: тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства «Грузинской мечты», обвиняя его в утрате легитимности.

Толпа, воодушевленная призывом члена Единого национального движения Муртаза Зоделавы, двинулась ко дворцу Орбелиани — резиденции президента. Протестующие начали штурм здания: забрасывали его камнями, запускали петарды в сторону полицейских и трясли ограждения. В какой-то момент демонстранты даже прорвались во внутренний двор. Также известно, что митингующие избили съемочную группу ТВ «Имеди», об этом заявил телеканал.

С россиян начнут взыскивать долги по-новому

С 1 ноября в России вступит в силу закон, предоставляющий налоговым органам право взыскивать задолженности по обязательным платежам с граждан без решения суда. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.

По словам депутата, такие меры будут применяться только в случае отсутствия споров с налоговыми органами. Граждане, не ведущие предпринимательскую деятельность, будут обязаны погашать задолженности по обязательным платежам. Речь идет также про штрафы и налоги.

В России предложили специальные сертификаты для учителей

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать педагогам в России от 15 до 25 тысяч рублей ежегодно в рамках пилотной программы «Профессиональный стиль учителя». Средства можно будет тратить на деловую одежду, обувь и аксессуары в специализированных магазинах.

Инициатива направлена на повышение авторитета учителей, укрепление дисциплины и создание позитивной атмосферы в образовательном процессе. Такой механизм можно реализовать аналогично успешным государственным программам, таким как материнский (семейный) капитал или использование подарочных карт, со строгим целевым контролем расходов.

Штрафы за отсутствие детского кресла в машине увеличатся до 200 тысяч

В России могут повысить штрафы за отсутствие детского кресла. Сумма таких штрафов составит 200 тысяч рублей.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, штрафы не повышали около 10 лет и действующая система перестала работать. Госдума в первом чтении уже приняла законопроект об усилении ответственности за нарушение требований к перевозке детей.

Для водителей штраф могут увеличить с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.

В Индии запретили врачам писать неразборчивым почерком

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна в Индии постановил, что четкий почерк врачей напрямую влияет на безопасность пациентов: нечитаемые рецепты могут привести к ошибкам и даже трагедиям. Теперь врачи будут проходить уроки каллиграфии во время программы подготовки.

Также суд обязал в течение двух лет перевести все назначения и рецепты в стране в цифровой формат. До этого момента медикам предписано писать рецепты печатными буквами, чтобы их могли понять пациенты и фармацевты, пишет BBC News.

В Приморье автобус с детьми попал в ДТП с большегрузами

В Дальнереченске большегруз толкнул пассажирский автобус с детьми под другую фуру. В салоне было 6 несовершеннолетних.

Авария случилась вечером 4 октября на 349-м км + 879 м трассы А-370 «Уссури». Автобус с детьми ехал в Хабаровск, а два большегруза двигались ему навстречу.

В этот момент водитель одной из фур не выдержал дистанцию и врезался в автобус. Автобус отбросило на другую фуру.

В автобусе находились 8 пассажиров, из них 6 несовершеннолетних (2011 и 2013 г. р.). Им оказали медицинскую помощь.

Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU сообщили, что прокуратура проверит соблюдение законодательства при перевозке пассажиров.

Умер актер из сериала «Спрут»

Итальянский актер Ремо Джироне скончался от внезапного недомогания в Монако, где жил с женой, актрисой Викторией Дзинни, сообщает газета Fatto Quotidiano.

Джироне прославился ролью Тано Каридди в сериале «Спрут» (12+) и снялся в более чем 50 фильмах, включая «Ford против Ferrari» (18+) и «Великий уравнитель — 3» (18+). Он также работал в театре с Лукой Ронкони и сыграл Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание» (16+).

В Японии впервые премьер-министром стала женщина

Впервые в истории Японии пост премьер-министра заняла женщина. Новым премьером стала 64-летняя Санаэ Такаити, она возглавит правящую в стране либерально-демократическую партию, пишет The Japan Times.

Прошлый премьер-министр Сигэру Исиба покинул свой пост добровольно, по собственному желанию. Решение было принято после провальных для партии выборов в парламент в минувшем июле. Тогда правящая ЛДП лишилась большинства в обеих палатах.

Туристы сорвались с вулкана Вилючинского на Камчатке

Группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Вертолет со спасателями и медиками вылетел на помощь пострадавшим.

По словам министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева, спасатели обнаружили двух туристов, получивших травмы. Их спасти не удалось, мужчина и женщина погибли, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Третью участницу обнаружили выше по склону, она не пострадала. Спасатели эвакуировали женщину.

В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека фосфином

Мужчине 79 лет. Он случайно стал виновником отравления 24 человек фосфином. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«В городе Штадтфельд-Вест, в районе Харбкерштрассе, произошла авария. В результате были выделены опасные вещества, которые могут привести к ухудшению здоровья», — говорится в материале.

В подвале частного дома вспыхнул пожар, из-за чего в атмосферу попало опасное вещество. Эксперты установили, что это был фосфин — бесцветный, сильно токсичный газ, используемый в борьбе с вредителями.

Из-за этого пострадали 24 человека, включая пожарных, полицейских и жильцов дома. Некоторым из них потребовалась срочная медицинская помощь.

Специалисты обследовали подвал 79-летнего мужчины и нашли там значительные запасы пестицидов. Также стало известно, что пенсионер раньше работал дезинсектором.

В Якутске школьница вместе с подругой убила брата и мать

Девочки-подростки подозреваются в убийстве женщины и 11-летнего мальчика. Подозреваемым по 16 лет.

Трагедия случилась накануне в семье местного чиновника, который два года назад скончался в военном госпитале в Санкт-Петербурге, пишут наши коллеги из 14.RU. Следователи установили причастность дочери убитой женщины. Кроме того, девочке могла помогать ее подруга.

Пока неизвестно, что именно стало поводом для убийства матери и брата. Перед этим между матерью и дочерью произошла ссора. На месте были изъяты нож и молоток.

