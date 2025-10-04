НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Актеру было 76 лет

130
Причиной смерти актера стало внезапное недомогание | Источник: Stephane Cardinale&nbsp;— Corbis / Corbis via Getty ImagesПричиной смерти актера стало внезапное недомогание | Источник: Stephane Cardinale&nbsp;— Corbis / Corbis via Getty Images

Причиной смерти актера стало внезапное недомогание

Источник:

Stephane Cardinale — Corbis / Corbis via Getty Images

Итальянский актер Ремо Джироне умер из-за внезапного недомогания. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano.

Джироне умер в Монако. Там он долгое время проживал с женой, аргентинской актрисой Викторией Дзинни.

Ремо прославился ролью противника комиссара Каттани Тано Каридди в телесериале о борьбе с мафией «Спрут» (12+). В этой кинокартине он исполнил роль главного злодея — финансиста, связанного с преступным миром.

За всю свою творческую карьеру Джироне снялся в более чем 50 фильмах. Актера можно увидеть в фильме «Ford против Ferrari» (18+) режиссера Джеймса Мэнголда, где он сыграл итальянского гонщика, конструктора и основателя компании «Феррари» — Энцо Феррари. Еще актер снялся в фильме «Великий уравнитель 3» (18+) режиссера Антуана Фукуа, там он исполнил роль местного врача Энцо Арисио, который помогает главному герою Роберту Макколлу.

Кроме того, Джироне работал в театре с режиссером Лукой Ронкони, поставив на сцене множество драм и шедевров, от Шекспира до Чехова. В одном из своих последних интервью итальянский актер признался, что начал свою карьеру с роли Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание» (16+). По его мнению, черты этого персонажа он впоследствии воплотил в образе Тано Каридди.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
