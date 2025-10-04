Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Причиной смерти актера стало внезапное недомогание Источник: Stephane Cardinale — Corbis / Corbis via Getty Images

Итальянский актер Ремо Джироне умер из-за внезапного недомогания. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano.

Джироне умер в Монако. Там он долгое время проживал с женой, аргентинской актрисой Викторией Дзинни.

Ремо прославился ролью противника комиссара Каттани Тано Каридди в телесериале о борьбе с мафией «Спрут» (12+). В этой кинокартине он исполнил роль главного злодея — финансиста, связанного с преступным миром.

За всю свою творческую карьеру Джироне снялся в более чем 50 фильмах. Актера можно увидеть в фильме «Ford против Ferrari» (18+) режиссера Джеймса Мэнголда, где он сыграл итальянского гонщика, конструктора и основателя компании «Феррари» — Энцо Феррари. Еще актер снялся в фильме «Великий уравнитель 3» (18+) режиссера Антуана Фукуа, там он исполнил роль местного врача Энцо Арисио, который помогает главному герою Роберту Макколлу.