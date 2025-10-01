Квартиры с долгами предложили передавать государству: новости 1 октября

В России есть множество пустующего жилья Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 1 октября.

На Филиппинах произошло разрушительное землетрясение

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 у берегов провинции Себу. Оно унесло жизни нескольких десятков человек, еще 147 — пострадали.

Погибли 26 человек Источник: Apnews.com

Начальник местной полиции уточнил, что четверо погибших играли в баскетбол, когда на них рухнул спортивный комплекс. Пятой жертвой в Сан-Ремихио стал ребенок, его также накрыло зданием. Причина гибели остальных не сообщается.

Источник: Apnews.com

Как пишет New York Times со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу, из-за подземных толчков повреждены десятки зданий, шесть мостов и одна дорога стали непроходимыми. Здание католической церкви развалилось на глазах.

В тюрьму отправили маньяка, который скрывался от правосудия более 20 лет

1 октября Железнодорожный суд Барнаула приговорил политеховского маньяка Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы за убийство 11 человек. Об этом корреспондент NGS22.RU сообщила с заседания суда.

Первое убийство Виталий Манишин совершил еще в 19 лет в начале 1990-х годов. В своем родном селе Зеленая Дубрава он лишил жизни 17-летнюю девушку, которая отказала ему в близости. Тогда преступление осталось нераскрытым.

Источник: Городские медиа

А уже летом 2000 года одна за другой пропали пять абитуриенток Алтайского государственного политехнического университета. Манишин знакомился с девушками, представляясь влиятельным человеком, который может помочь решить проблему с поступлением. Он заманивал жертв в свою машину, вывозил их из города, а потом насиловал, душил и избавлялся от тел. Всего он убил 11 человек.

Школьников хотят перевести на новое расписание

В России хотят изменить расписание для школьников. Начало уроков предлагают перенести на девять утра, а также закрепить пятидневную учебную неделю. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты.

Шестидневка для школьников не дает спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления, считают депутаты. Инициатива предполагает проведение в выходные и праздничные дни культурных, спортивных и воспитательных мероприятий. Речь идет о событиях, которые не входят в учебный план и отличаются от стандартного урока.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет длинная рабочая неделя в последнюю неделю октября. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это произошло из-за переноса выходных дней в честь Дня народного единства. Субботу, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.

1 ноября — это единственный рабочий выходной день в 2025 году. Но поскольку он предпраздничный, домой можно уйти пораньше. Рабочая смена в субботу сокращается на один час.

Выходные дни по случаю Дня народного единства продлятся три дня. С воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября. Затем наступит короткая трехдневная рабочая неделя. Она продлится со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября.

В России стартовал осенний призыв

В России стартовала призывная кампания. Она завершится 31 декабря. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий сроки сдвинуты — с 1 ноября по 31 декабря.

Всего на военную службу призовут 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Новобранцев осеннего призыва не будут привлекать к СВО. Призывников направят служить в соединения и воинские части только на территории России. Об особенностях осеннего призыва рассказали в отдельном материале.

В Ульяновске в квартире бабушка обнаружила тела невестки и двух внуков

Бабушка, пришедшая навестить внуков, обнаружила тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ульяновской области.

На видеозаписи с места происшествия видны пятна крови в ванной, также по всей квартире были разбросаны вещи членов семьи.

Следователи в Ульяновске проверяют на причастность к убийству девушки и двух малолетних девочек их близкого родственника. Предположительно речь идет о муже погибшей. По предварительным данным, после убийства он попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Минпромторг составил список автомобилей для такси

Появился список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Его опубликовал Минпромторг России.

Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов. В их числе:

LADA;

УАЗ;

SOLLERS;

EVOLUTE;

VOYAH;

«Москвич».

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Список не окончательный. Он будет обновляться по мере появления новых локализованных автомобилей.

Купить товары 18+ без паспорта можно будет уже в октябре

Сервис для подтверждения возраста по лицу при покупке товаров 18+ заработает на кассах самообслуживания уже этой осенью, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В вендинговых аппаратах его запустят уже в ближайшие недели — до конца октября, уточнили в Центре биометрических технологий. Нововведение сделает сервис в магазинах еще быстрее и удобнее для покупателей. Чтобы расплачиваться таким способом, нужно будет сдать биометрию в ЕБС. Сейчас подтвердить возраст без документов можно только по QR-коду с помощью мессенджера МАХ.

Сначала сервис будет запущен в пилотном режиме только в одной торговой сети. Однако уже обсуждается перспектива расширения проекта и на другие магазины.

Минтранс анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках. Технология может стать альтернативой предъявлению паспорта при посадке в самолет или регистрации на рейс.

Россияне выберут символ 500-рублевой купюры

Стартовало онлайн-голосование за символы, которые будут изображены на новой 500-рублевой банкноте. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Голосование проходит на сайте Центробанка. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — Пятигорску, так что на выбор предложены местные достопримечательности. Выбрать предстоит два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной — из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В голосовании на символ для лицевой стороны банкноты участвуют:

Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске;

беседка «Эолова арфа»;

гора Бештау;

гора Машук;

Лермонтовская галерея в Пятигорске;

скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей.

Для оборотной стороны одобрили следующие варианты:

башенный комплекс Вовнушки в Ингушетии;

башенный комплекс Эрзи в Ингушетии;

Большой азимутальный телескоп в поселке Нижний Архыз;

гора Эльбрус;

горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкессии;

комплекс небоскребов «Грозный-Сити» в Грозном;

Дербентская крепость в Дагестане;

картинная галерея в Черкесске;

Нарзанная галерея в Кисловодске;

Национальная библиотека Чеченской Республики имени А. А. Айдамирова;

памятник Матери в городе Магас в Ингушетии;

Северо-Кавказская государственная филармония имени В. И. Сафонова;

скульптура «Фатима, держащая солнце» во Владикавказе,

Художественный музей имени Махарбека Туганова;

Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии.

У некоторых россиян вырастут зарплаты

Силовикам повысили оклады 1 октября. Рост составит 7,6%. Данная мера затронула сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и военных.

Изначально в правительственном постановлении от 9 апреля планировалось повышение на 4,5%, однако позднее было решено увеличить показатель до 7,6%. Подробнее о том, кто находится в списке на повышение, — в материале.

Треш-блогеру из России запретили въезд в Таиланд почти на 100 лет

Треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за ролика с публичным половым актом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О задержании блогера стало известно 25 сентября. По данным СМИ, полиция Таиланда заинтересовалась Дзугкоевым после публикации видео. На нем он вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других людей. После этого блогера объявили в розыск.

Николай Дроздов и Антон Шастун получили роли тараканов

Телеведущий Николай Дроздов, комик Антон Шастун и певец Ваня Дмитриенко присоединились к актерскому составу фильма «Буратино». Об этом сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

Шастун, Дроздов и Дмитриенко исполнят роль проводников в историю Буратино — тараканов Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло, узнала «Газета.Ru».

Картина выйдет в российский прокат 1 января 2026 года. В картине также приняли участие Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Светлана Немоляева.

Квартиры с долгами предложили передавать государству

В России предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также пустующее жилье помещения. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

Как объяснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, у владельца жилья будет право заявить о себе, покрыть задолженность по ЖКУ или же отказаться от прав собственности на добровольной основе.

Пустующей же квартиру хотят признать, если есть задолженность по коммунальным услугам и налогам, отсутствие признаков фактического проживания. Прежде всего идет речь о домах-призраках на Крайнем севере России, где значительная часть квартир пустует, пишут РИА Новости.

Новые законы