«Хороший человек». Как полиция дала сбежать за границу мажору, угробившему девушку в пьяном ДТП

Пока сбежавшего мажора Антона Гусева ищет полиция, мама погибшей девушки Анна Устьянцева (в кадре справа внизу) ведет собственное расследование Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Эта история развивается в Воронеже, но после нескольких эфиров на федеральных каналах о ней узнала вся страна. Однако начался фарс даже не 3 сентября, когда за 10 минут до полуночи «Фольксваген-Гольф» под управлением пьяного сына местной чиновницы ФНС Антона Гусева протаранил припаркованный полуприцеп и погибла ехавшая с Гусевым девушка — Валерия Султанова из Сочи. Корни трагедии мне удалось откопать на глубине четырехлетней давности — и подозреваю, копать еще есть куда. У системы была масса поводов и возможностей если не перевоспитать одуревшего от пьянки и денег отпрыска непростых родителей — то хотя бы попытаться вправить ему мозги. Она не сделала для этого практически ничего, а когда отпрыск угробил человека — разрешила ему от себя сбежать. Погибшей Лере было 22.

Валерия Султанова приехала из родного Сочи в Воронеж, чтобы отучиться на журфаке. Она была одной из звезд факультета Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Самостоятельный сын рядовой мамы

Главное действующее лицо — Антон Гусев, 31 год, сын сотрудницы воронежской налоговой службы, злостный нарушитель правил дорожного движения, кодексов об административных правонарушениях и уголовного, удивительно легко выходивший из каждой истории. Например, в ноябре 2022-го Гусева могли посадить в колонию, но суд учел принесенные адвокатом спортивные грамоты и характеристики хорошего человека. Гусева, пьяным и без прав мажорившего на «Лексусе» в статусе безработного, тогда оштрафовали на 200 тысяч рублей и на всякий случай продлили лишение прав. «Лексус» не конфисковали.

3 сентября 2025-го «Фольксваген-Гольф» под управлением пьяного Антона Гусева врезался в припаркованный полуприцеп. После аварии в салоне иномарки найдут бутылку с алкогольным коктейлем Источник: t.me / mvd36

Общий срок лишения прав не успевает истечь, но. Ночью 3 сентября 2025-го на улице Хользунова Антон Гусев за рулем уже скромного автомобиля «Фольксваген-Гольф», однако же снова пьяный, врезается в припаркованный полуприцеп, после чего его отбрасывает на легковушку. По кадрам записи с уличной камеры, попавшим в Сеть, складывается впечатление, что Гусев не тормозил, не уходил от столкновения и попытался увернуться лишь в последний момент. Весь удар приходится на пассажирскую сторону «Гольфа» — Гусев выживает, его увозят в больницу, сидевшая рядом с ним Валерия умирает до приезда врачей.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Гусев не пытался тормозить перед грузовиком Источник: t.me / bazabazon

Воронежская полиция утром 4 сентября сообщает о трагедии как об очередной рядовой аварии — мельком упомянув, что у пьяного водителя «Гольфа» более полусотни неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, большинство из которых за превышение скорости. История забывается. А через пять дней начинают вылезать живописные подробности.

9 сентября телеграм-канал Baza перетряхивает биографию Гусева: мама — налоговый инспектор, предыдущие проблемы с законом — и отмечает, что близкие погибшей Валерии опасаются возможных… скажем так, проблем с объективностью расследования. Молнию подхватывают федеральные СМИ — и закручивается сюжет в стиле абсурдизма, который мы и наблюдаем.

Правда, многие СМИ называли маму едва ли не главой всей воронежской налоговой, но, по моей информации, это сотрудница межрайонного отдела с должностью повыше средней. В итоге так и оказалось — это официально признали в областной УФНС, зачем-то особо отметив, что мать давно не поддерживает отношения с сыном. Так что будем считать Антона Гусева сыном самостоятельным, которому просто везет.

9-го же сентября, спустя 6 дней после смертельной аварии, в Главном управлении МВД по Воронежской области сообщают о возбуждении уголовного дела. И дело возбуждено не на основе туманного по факту ДТП, а в отношении водителя автомобиля «Фольксваген-Гольф» — то есть Антон Гусев автоматом становится подозреваемым. Однако его 50 с лишним неоплаченных штрафов вдруг, по версии полиции, превращаются в ранее погашенные, изначальная информация об обратном объясняется, видимо, фатальным техническим сбоем. Меру пресечения Гусеву не избирают, несмотря на подозрение в тяжком преступлении, в результате которого погиб человек.

На это дело обращает внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — тогда сюжет о Гусеве первый раз показали на федеральном канале. И поручает воронежским коллегам инициировать передачу дела о ДТП на Хользунова из полиции в свое ведение. В следкоме об этом сообщили 11 сентября, но процедура не сиюминутная — нужно добро от прокуратуры, а регламента по срокам — сколько прокуроры могут думать над важным делом — в законодательстве нет. И пока прокуроры принимают решение, вечером 15-го становится известно, что Гусева объявили в федеральный розыск.

В ориентировке на Гусева отмечается, что особых примет у него нет, а разыскивается он по статье УК РФ Источник: мвд.рф

Между тем в воронежском МВД заявили, что комментарии по скандальной аварии больше давать не будут — «в интересах следствия». Я же выяснила, что еще 12 сентября полицейские выходили в суд с просьбой разрешить обыск у Гусева дома, отмечая, что фигурант скрылся от следствия и его ищут.

Обыск суд разрешил. Вскоре я узнаю, что розыскное дело на него полиция завела еще 11 сентября и, по ее данным, Гусев сейчас может загорать в одной из республик Юго-Восточной Азии. Ему заочно предъявили обвинение в пьяном смертельном ДТП (от 5 до 12 лет колонии) и 22 сентября — наконец-то — арестовали хотя бы заочно. После чудовищной автокатастрофы прошло больше трех недель — физиономия предполагаемого преступника красуется в базе розыска МВД.

Везучий сын

И вы знаете, если бы Гусева тогда, на Хользунова, не задело, он бы вполне мог удрать сразу же с места ДТП. Опыт есть. 19 июля 2021-го на трассе в Рамонском районе на Lexus RC350 он устроил аварию, не уступив дорогу «Фольксвагену-Джетте», у которого было преимущество (часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ), правда, сначала гаишники вменили Гусеву первую часть, попроще — не поданный перед маневром сигнал, переквалификации через суд потом добьется потерпевшая). «Джетта» «покалечилась» на 216,7 тысячи рублей — это позже покажет экспертиза. А сразу после всего, что натворил, Гусев просто уехал (часть 2 статьи 12.27).

Полиция тогда его худо-бедно поймала (после того, как сидевшая за рулем «Джетты» женщина пожаловалась местному депутату). Выяснила, что его Lexus RC не застрахован по ОСАГО (часть 2 статьи 12.37). Гусев все признал, покаялся, пережил даже несколько судов. Хотя и здесь ему удивительно везло.

Гусев любил похвастать на камеру в своих соцсетях, как вольно обходится с законом Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Полицейские протоколы о правонарушениях появились лишь 8 сентября — за несколько дней до того, как должны были истечь двухмесячные сроки давности по статьям 12.14 и 12.37 КоАП РФ. И его все-таки оштрафовали — аж на 500 и 800 рублей соответственно. Виновниками же ДТП, сбежавшими с места аварии, занимается суд, и там срок давности — 3 месяца. Это дело в Рамонском мировом суде в итоге тоже все-таки оказалось — и причем сразу же, 8 сентября 2021-го… И суд признал его виновным. За оставление места ДТП можно на год остаться без прав или до 15 суток квартировать в изоляторе временного содержания. Гусева прав не лишили: рамонский мировой судья решила, что для исправления ему достаточно провести в ИВС сутки. Одни. Начиная с 15:00 того же дня, 8 сентября.

Возможно, зерно наказания здесь следовало разглядеть в его внезапности — однако женщина, сидевшая за рулем «Фольксвагена-Джетты», который «Лексусом» разбил Гусев, не разглядела. 17 сентября она обжаловала решение в вышестоящем Рамонском районном суде, однако Гусеву опять повезло. Судья жалобу завернул без рассмотрения: надо было подавать на бумажке, а дамочка — в XXI веке — додумалась заняться цифровизацией и прислала в электронном.

В итоге письменная ее жалоба добралась до Рамонского суда только 5 октября… И нашему «герою» снова везет.

По хронологии в картотеке суда выходит, что сначала там ждали от полиции нужные материалы — они поступили 12 октября. Однако первое заседание почему-то назначили лишь на 27 октября. В этом месте уже можно поставить точку, потому что 21-го числа истекли сакральные три месяца, в течение которых Гусева можно было наказывать за бегство с места аварии, но я расскажу до конца. Первое заседание не состоялось — его отложили по неизвестной причине и вернулись к делу только 10 декабря. Районный судья признал, что его младшая коллега (в суде мировом), назначая Гусеву столь мягкое наказание, «допустила существенные нарушения процессуальных требований <…>, которые не позволили ей всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело». Судья не выяснила, возместил ли Гусев ущерб (нет, не возместил), а потерпевшую на заседание и вовсе не пригласила. Ее «приговор» суд в итоге отменил, вернув дело на новое рассмотрение… Но смысла в этом уже не было. 10 января 2022-го другой мировой судья вынес решение прекратить производство по делу — текст не опубликован, но все очевидно. Сроки прошли. Что поделать: везет человеку, судьба — и на этом ее презенты для хорошего сына не закончились.

На первый раз прощается

А ведь в ноябре 2022 года мажор Антон Гусев мог уехать в колонию. Это прямо вытекает из приговора Коминтерновского суда Воронежа, признавшего Гусева преступником, нарушившим первую часть статьи 264.1 УК РФ, — он в очередной раз уселся за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за отказ от теста на алкоголь. Но преступник остался на свободе, снова сел за руль пьяным — и на планете больше нет красивой девушки Леры.

Мама Валерии Анна Устьянцева намерена добиться для Гусева максимального наказания Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Первый раз Гусева лишил прав мировой суд в январе 2022-го на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования, осудив по первой части административной статьи 12.26. Плюсом к лишению прав пошел штраф на 30 тысяч рублей. С подозрением на пьянство полиция поймала Гусева на машине 16 декабря 2021-го (напомню, что в это время еще идет разбирательство по ДТП в Рамони). Решение мирового суда вступило в законную силу 15 марта 2022-го — с этого дня начался отсчет срока, на который ему запретили водить автомобиль. Однако.

Не прошло и 2,5 месяца — 23 мая 2022-го в десятом часу вечера Антона Гусева снова приветили гаишники, и снова пьяным за рулем Lexus RC350. Как выяснится в суде, почти 30-летняя детинушка — имея высшее образование и даже оженившись — нигде не работал. Видимо, поэтому бедолага не мог оплатить штраф в 30 тысяч — спустя два с лишним месяца он оставался не погашен.

Водительские права, как оказалось, несмотря на решение суда о лишении, детинушка в ГИБДД не сдал — нарушив статью 32.7 КоАП РФ, которая обязывает сделать это в течение трех рабочих дней после того, как вердикт вступит в законную силу. В ГИБДД, впрочем, по этому поводу тоже не беспокоились. Результат — 0,45 мг алкоголя на литр воздуха в алкотестере.

«Я хороший и больше так не буду…»

0,45 мг спирта в литре выдыхаемого воздуха — это около 1 промилле в крови. Допустимый статьей 12.8 КоАП РФ максимум — 0,16 мг/л или 0,3 промилле. У Антона Гусева было практически тройное превышение.

Права у него в тот день — 23 мая 2022-го — полицейские, наконец, отобрали. Отправили под подписку о невыезде. И Гусев включил проверенный защитный режим: жалость.

Он с готовностью «признал вину», все «осознал», покаялся и запросил особый порядок рассмотрения уголовного дела. Это упрощенный порядок — без исследования доказательств и фактически без судебного следствия. Главный бонус: наказание при таком раскладе не может превышать 2/3 максимума, предусмотренного статьей. По части 1 статьи 264.1 УК РФ, кроме лишения прав на срок до трех лет, Гусеву грозило до двух лет колонии. Но с учетом особого порядка суд не мог отобрать у него права больше, чем на два года, а если сажать — то потолок 1 год и 4 месяца. Но тут подоспел адвокат с кипой «положительных характеристик» — цитирую приговор:

«Не судим, совершил преступление небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, у врача-психиатра и врача-нарколога на учете не состоит».

Еще суд учел «влияние назначаемого наказания на исправление Гусева и на условия жизни его семьи». И решил, что исправиться он может и в домашней обстановке. Тем более, что он «активно содействовал следствию» и, напомню, полнейше раскаялся, а еще в суде у него обнаружились спортивные достижения и награды.

В ноябре 2022 года суд Гусева оштрафовал на 200 тысяч рублей и лишил прав на два года. «Лексус» — не конфисковал.

А ведь если бы тогда, в сентябре 2021-го, за бегство с места ДТП Антона Гусева посадили под арест по максимуму на 15 суток — глядишь, у него чуток бы встали на место мозги.

Если бы тогда у него на год отобрали права, он, возможно, не сел бы за руль «Лексуса» 16 декабря того же года — в состоянии, похожем на «подшофе». А 23 мая 2022-го уже не поехал бы кататься откровенно пьяным, после чего и схлопотал уголовное дело.

А если бы за это дело его посадили в колонию на разрешенные два года — может, Лера Султанова осталась бы жить.

***

Обнадеживающая новость: с той азиатской республикой, где, предположительно, может прятаться от следствия Гусев, у России заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. То есть, если полиция той республики по просьбе российских коллег и не в пример им Антона Владимировича Гусева отыщет, власти выдадут его России для свершения право — мы в это верим — судия.

Да у него же папа — олигарх?

Подробности биографии Антона Гусева 23 сентября обсуждали на телеканале «Россия-1» в передаче «Малахов» (16+). Анна Устьянцева — мама угробленной Гусевым Валерии Султановой из Сочи — обратилась на федеральное телевидение, разочаровавшись в воронежской правоохранительной системе. Анна вместе со своим адвокатом Нареком Петросяном ведет собственное расследование преступления, которое лишило ее дочери. И выяснила…

Папа — бизнесмен, у безработного сынка бешеные деньги — как песок сквозь пальцы, гулянки, хвастается в своих соцсетях, что якобы гаишникам отстегивал по 150 тысяч рублей, чтобы гонять пьяным и без прав. А еще — мама — налоговая чиновница с сыном все-таки общается, вопреки заявлениям областного УФНС. Во всяком случае, год назад на полуголой вечеринке по случаю 30-летнего юбилея присутствовала и сыночка обнимала.

Гусев привык, что ему все сходило с рук, а безнаказанность и вседозволенность развращают Источник: стоп-кадр передачи Малахов (16+)

Валерия Султанова приехала из родного Сочи в Воронеж, чтобы отучиться на местном журфаке — на направлении «связи с общественностью». Жгучая красота — и живой ум: редкий дар. С Антошей у Леры случилась любовь — то есть для нее он стал первой любовью, а она для него… Избалованный, наглый мажор — и девочка-отличница с большими перспективами: классика жанра. Но после серьезного разговора с мамой девочка решает эту страницу своей жизни закрыть — и жить дальше. Гусев исчезает — после двойного лишения прав бегает по заграницам… А 3 сентября 2025-го объявляется, приглашает Леру на свидание, дарит ей щенка за полмиллиона, напивается по барам (есть видео), садится за руль — и Леры больше нет, а он греется под пальмами.

Лютая дичь? Да бросьте — жизнь такая. Как признались Андрею Малахову Анна и ее адвокат — по их мнению, многие годы оставаться безнаказанным за свои похождения и в итоге уйти от следствия по смертельному ДТП Антону Гусеву могли помочь непростые покровители. По информации мамы Леры и ее защитника, штрафы Гусева оказались погашены за несколько дней до бегства — и похоже, именно для этого. А его папа, который с мамой-чиновницей в разводе — якобы олигарх провинциального розлива: директор гостиничного бизнеса класса «элит» с чистой прибылью за 2024 год в 14 миллионов рублей. И конечно, по очередному судьбоносному совпадению, похожий отель есть в том же районе, где мажору Гусеву встретилась добрая мировая судья, а владеет бизнесом воронежский депутат.

***

В эфире у Андрея Малахова Анна Устьянцева и ее адвокат обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину взять дело Гусева под свой контроль. И вечером после выхода программы в воронежском СКР сообщили, что возбудили уголовное дело по факту халатности полиции, позволившей Гусеву сбежать.