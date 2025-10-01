НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Хороший человек». Как полиция дала сбежать за границу мажору, угробившему девушку в пьяном ДТП

«Хороший человек». Как полиция дала сбежать за границу мажору, угробившему девушку в пьяном ДТП

Сына чиновницы ФНС ловили за рулем подшофе, дважды лишали прав, судили, но каждый раз он даже не успевал испугаться

136
Пока сбежавшего мажора Антона Гусева ищет полиция, мама погибшей девушки Анна Устьянцева (в кадре справа внизу) ведет собственное расследование | Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Пока сбежавшего мажора Антона Гусева ищет полиция, мама погибшей девушки Анна Устьянцева (в кадре справа внизу) ведет собственное расследование

Источник:

стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Эта история развивается в Воронеже, но после нескольких эфиров на федеральных каналах о ней узнала вся страна. Однако начался фарс даже не 3 сентября, когда за 10 минут до полуночи «Фольксваген-Гольф» под управлением пьяного сына местной чиновницы ФНС Антона Гусева протаранил припаркованный полуприцеп и погибла ехавшая с Гусевым девушка — Валерия Султанова из Сочи. Корни трагедии мне удалось откопать на глубине четырехлетней давности — и подозреваю, копать еще есть куда. У системы была масса поводов и возможностей если не перевоспитать одуревшего от пьянки и денег отпрыска непростых родителей — то хотя бы попытаться вправить ему мозги. Она не сделала для этого практически ничего, а когда отпрыск угробил человека — разрешила ему от себя сбежать. Погибшей Лере было 22.

Читайте подробности в материале нашей коллеги из VORONEZH1.RU Татьяны Тельпис.

Валерия Султанова приехала из родного Сочи в Воронеж, чтобы отучиться на журфаке. Она была одной из звезд факультета | Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Валерия Султанова приехала из родного Сочи в Воронеж, чтобы отучиться на журфаке. Она была одной из звезд факультета

Источник:

стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Самостоятельный сын рядовой мамы

Главное действующее лицо — Антон Гусев, 31 год, сын сотрудницы воронежской налоговой службы, злостный нарушитель правил дорожного движения, кодексов об административных правонарушениях и уголовного, удивительно легко выходивший из каждой истории. Например, в ноябре 2022-го Гусева могли посадить в колонию, но суд учел принесенные адвокатом спортивные грамоты и характеристики хорошего человека. Гусева, пьяным и без прав мажорившего на «Лексусе» в статусе безработного, тогда оштрафовали на 200 тысяч рублей и на всякий случай продлили лишение прав. «Лексус» не конфисковали.

3 сентября 2025-го «Фольксваген-Гольф» под управлением пьяного Антона Гусева врезался в припаркованный полуприцеп. После аварии в салоне иномарки найдут бутылку с алкогольным коктейлем | Источник: t.me / mvd36

3 сентября 2025-го «Фольксваген-Гольф» под управлением пьяного Антона Гусева врезался в припаркованный полуприцеп. После аварии в салоне иномарки найдут бутылку с алкогольным коктейлем

Источник:

t.me / mvd36

Общий срок лишения прав не успевает истечь, но. Ночью 3 сентября 2025-го на улице Хользунова Антон Гусев за рулем уже скромного автомобиля «Фольксваген-Гольф», однако же снова пьяный, врезается в припаркованный полуприцеп, после чего его отбрасывает на легковушку. По кадрам записи с уличной камеры, попавшим в Сеть, складывается впечатление, что Гусев не тормозил, не уходил от столкновения и попытался увернуться лишь в последний момент. Весь удар приходится на пассажирскую сторону «Гольфа» — Гусев выживает, его увозят в больницу, сидевшая рядом с ним Валерия умирает до приезда врачей.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Гусев не пытался тормозить перед грузовиком

Источник:

t.me / bazabazon

Воронежская полиция утром 4 сентября сообщает о трагедии как об очередной рядовой аварии — мельком упомянув, что у пьяного водителя «Гольфа» более полусотни неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, большинство из которых за превышение скорости. История забывается. А через пять дней начинают вылезать живописные подробности.

9 сентября телеграм-канал Baza перетряхивает биографию Гусева: мама — налоговый инспектор, предыдущие проблемы с законом — и отмечает, что близкие погибшей Валерии опасаются возможных… скажем так, проблем с объективностью расследования. Молнию подхватывают федеральные СМИ — и закручивается сюжет в стиле абсурдизма, который мы и наблюдаем.

Правда, многие СМИ называли маму едва ли не главой всей воронежской налоговой, но, по моей информации, это сотрудница межрайонного отдела с должностью повыше средней. В итоге так и оказалось — это официально признали в областной УФНС, зачем-то особо отметив, что мать давно не поддерживает отношения с сыном. Так что будем считать Антона Гусева сыном самостоятельным, которому просто везет.

9-го же сентября, спустя 6 дней после смертельной аварии, в Главном управлении МВД по Воронежской области сообщают о возбуждении уголовного дела. И дело возбуждено не на основе туманного по факту ДТП, а в отношении водителя автомобиля «Фольксваген-Гольф» — то есть Антон Гусев автоматом становится подозреваемым. Однако его 50 с лишним неоплаченных штрафов вдруг, по версии полиции, превращаются в ранее погашенные, изначальная информация об обратном объясняется, видимо, фатальным техническим сбоем. Меру пресечения Гусеву не избирают, несмотря на подозрение в тяжком преступлении, в результате которого погиб человек.

На это дело обращает внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — тогда сюжет о Гусеве первый раз показали на федеральном канале. И поручает воронежским коллегам инициировать передачу дела о ДТП на Хользунова из полиции в свое ведение. В следкоме об этом сообщили 11 сентября, но процедура не сиюминутная — нужно добро от прокуратуры, а регламента по срокам — сколько прокуроры могут думать над важным делом — в законодательстве нет. И пока прокуроры принимают решение, вечером 15-го становится известно, что Гусева объявили в федеральный розыск.

В ориентировке на Гусева отмечается, что особых примет у него нет, а разыскивается он по статье УК РФ | Источник: мвд.рф

В ориентировке на Гусева отмечается, что особых примет у него нет, а разыскивается он по статье УК РФ

Источник:

мвд.рф

Между тем в воронежском МВД заявили, что комментарии по скандальной аварии больше давать не будут — «в интересах следствия». Я же выяснила, что еще 12 сентября полицейские выходили в суд с просьбой разрешить обыск у Гусева дома, отмечая, что фигурант скрылся от следствия и его ищут.

Обыск суд разрешил. Вскоре я узнаю, что розыскное дело на него полиция завела еще 11 сентября и, по ее данным, Гусев сейчас может загорать в одной из республик Юго-Восточной Азии. Ему заочно предъявили обвинение в пьяном смертельном ДТП (от 5 до 12 лет колонии) и 22 сентября — наконец-то — арестовали хотя бы заочно. После чудовищной автокатастрофы прошло больше трех недель — физиономия предполагаемого преступника красуется в базе розыска МВД.

Везучий сын

И вы знаете, если бы Гусева тогда, на Хользунова, не задело, он бы вполне мог удрать сразу же с места ДТП. Опыт есть. 19 июля 2021-го на трассе в Рамонском районе на Lexus RC350 он устроил аварию, не уступив дорогу «Фольксвагену-Джетте», у которого было преимущество (часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ), правда, сначала гаишники вменили Гусеву первую часть, попроще — не поданный перед маневром сигнал, переквалификации через суд потом добьется потерпевшая). «Джетта» «покалечилась» на 216,7 тысячи рублей — это позже покажет экспертиза. А сразу после всего, что натворил, Гусев просто уехал (часть 2 статьи 12.27).

Полиция тогда его худо-бедно поймала (после того, как сидевшая за рулем «Джетты» женщина пожаловалась местному депутату). Выяснила, что его Lexus RC не застрахован по ОСАГО (часть 2 статьи 12.37). Гусев все признал, покаялся, пережил даже несколько судов. Хотя и здесь ему удивительно везло.

Гусев любил похвастать на камеру в своих соцсетях, как вольно обходится с законом | Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Гусев любил похвастать на камеру в своих соцсетях, как вольно обходится с законом

Источник:

стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Полицейские протоколы о правонарушениях появились лишь 8 сентября — за несколько дней до того, как должны были истечь двухмесячные сроки давности по статьям 12.14 и 12.37 КоАП РФ. И его все-таки оштрафовали — аж на 500 и 800 рублей соответственно. Виновниками же ДТП, сбежавшими с места аварии, занимается суд, и там срок давности — 3 месяца. Это дело в Рамонском мировом суде в итоге тоже все-таки оказалось — и причем сразу же, 8 сентября 2021-го… И суд признал его виновным. За оставление места ДТП можно на год остаться без прав или до 15 суток квартировать в изоляторе временного содержания. Гусева прав не лишили: рамонский мировой судья решила, что для исправления ему достаточно провести в ИВС сутки. Одни. Начиная с 15:00 того же дня, 8 сентября.

Возможно, зерно наказания здесь следовало разглядеть в его внезапности — однако женщина, сидевшая за рулем «Фольксвагена-Джетты», который «Лексусом» разбил Гусев, не разглядела. 17 сентября она обжаловала решение в вышестоящем Рамонском районном суде, однако Гусеву опять повезло. Судья жалобу завернул без рассмотрения: надо было подавать на бумажке, а дамочка — в XXI веке — додумалась заняться цифровизацией и прислала в электронном.

В итоге письменная ее жалоба добралась до Рамонского суда только 5 октября… И нашему «герою» снова везет.

По хронологии в картотеке суда выходит, что сначала там ждали от полиции нужные материалы — они поступили 12 октября. Однако первое заседание почему-то назначили лишь на 27 октября. В этом месте уже можно поставить точку, потому что 21-го числа истекли сакральные три месяца, в течение которых Гусева можно было наказывать за бегство с места аварии, но я расскажу до конца. Первое заседание не состоялось — его отложили по неизвестной причине и вернулись к делу только 10 декабря. Районный судья признал, что его младшая коллега (в суде мировом), назначая Гусеву столь мягкое наказание, «допустила существенные нарушения процессуальных требований <…>, которые не позволили ей всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело». Судья не выяснила, возместил ли Гусев ущерб (нет, не возместил), а потерпевшую на заседание и вовсе не пригласила. Ее «приговор» суд в итоге отменил, вернув дело на новое рассмотрение… Но смысла в этом уже не было. 10 января 2022-го другой мировой судья вынес решение прекратить производство по делу — текст не опубликован, но все очевидно. Сроки прошли. Что поделать: везет человеку, судьба — и на этом ее презенты для хорошего сына не закончились.

На первый раз прощается

А ведь в ноябре 2022 года мажор Антон Гусев мог уехать в колонию. Это прямо вытекает из приговора Коминтерновского суда Воронежа, признавшего Гусева преступником, нарушившим первую часть статьи 264.1 УК РФ, — он в очередной раз уселся за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за отказ от теста на алкоголь. Но преступник остался на свободе, снова сел за руль пьяным — и на планете больше нет красивой девушки Леры.

Мама Валерии Анна Устьянцева намерена добиться для Гусева максимального наказания | Источник: стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Мама Валерии Анна Устьянцева намерена добиться для Гусева максимального наказания

Источник:

стоп-кадр передачи «Малахов» (16+)

Первый раз Гусева лишил прав мировой суд в январе 2022-го на 18 месяцев за отказ от медосвидетельствования, осудив по первой части административной статьи 12.26. Плюсом к лишению прав пошел штраф на 30 тысяч рублей. С подозрением на пьянство полиция поймала Гусева на машине 16 декабря 2021-го (напомню, что в это время еще идет разбирательство по ДТП в Рамони). Решение мирового суда вступило в законную силу 15 марта 2022-го — с этого дня начался отсчет срока, на который ему запретили водить автомобиль. Однако.

Не прошло и 2,5 месяца — 23 мая 2022-го в десятом часу вечера Антона Гусева снова приветили гаишники, и снова пьяным за рулем Lexus RC350. Как выяснится в суде, почти 30-летняя детинушка — имея высшее образование и даже оженившись — нигде не работал. Видимо, поэтому бедолага не мог оплатить штраф в 30 тысяч — спустя два с лишним месяца он оставался не погашен.

Водительские права, как оказалось, несмотря на решение суда о лишении, детинушка в ГИБДД не сдал — нарушив статью 32.7 КоАП РФ, которая обязывает сделать это в течение трех рабочих дней после того, как вердикт вступит в законную силу. В ГИБДД, впрочем, по этому поводу тоже не беспокоились. Результат — 0,45 мг алкоголя на литр воздуха в алкотестере.

«Я хороший и больше так не буду…»

0,45 мг спирта в литре выдыхаемого воздуха — это около 1 промилле в крови. Допустимый статьей 12.8 КоАП РФ максимум — 0,16 мг/л или 0,3 промилле. У Антона Гусева было практически тройное превышение.

Права у него в тот день — 23 мая 2022-го — полицейские, наконец, отобрали. Отправили под подписку о невыезде. И Гусев включил проверенный защитный режим: жалость.

Он с готовностью «признал вину», все «осознал», покаялся и запросил особый порядок рассмотрения уголовного дела. Это упрощенный порядок — без исследования доказательств и фактически без судебного следствия. Главный бонус: наказание при таком раскладе не может превышать 2/3 максимума, предусмотренного статьей. По части 1 статьи 264.1 УК РФ, кроме лишения прав на срок до трех лет, Гусеву грозило до двух лет колонии. Но с учетом особого порядка суд не мог отобрать у него права больше, чем на два года, а если сажать — то потолок 1 год и 4 месяца. Но тут подоспел адвокат с кипой «положительных характеристик» — цитирую приговор:

«Не судим, совершил преступление небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, у врача-психиатра и врача-нарколога на учете не состоит».

Еще суд учел «влияние назначаемого наказания на исправление Гусева и на условия жизни его семьи». И решил, что исправиться он может и в домашней обстановке. Тем более, что он «активно содействовал следствию» и, напомню, полнейше раскаялся, а еще в суде у него обнаружились спортивные достижения и награды.

В ноябре 2022 года суд Гусева оштрафовал на 200 тысяч рублей и лишил прав на два года. «Лексус» — не конфисковал.

А ведь если бы тогда, в сентябре 2021-го, за бегство с места ДТП Антона Гусева посадили под арест по максимуму на 15 суток — глядишь, у него чуток бы встали на место мозги.

Если бы тогда у него на год отобрали права, он, возможно, не сел бы за руль «Лексуса» 16 декабря того же года — в состоянии, похожем на «подшофе». А 23 мая 2022-го уже не поехал бы кататься откровенно пьяным, после чего и схлопотал уголовное дело.

А если бы за это дело его посадили в колонию на разрешенные два года — может, Лера Султанова осталась бы жить.

***

Обнадеживающая новость: с той азиатской республикой, где, предположительно, может прятаться от следствия Гусев, у России заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. То есть, если полиция той республики по просьбе российских коллег и не в пример им Антона Владимировича Гусева отыщет, власти выдадут его России для свершения право — мы в это верим — судия.

Да у него же папа — олигарх?

Подробности биографии Антона Гусева 23 сентября обсуждали на телеканале «Россия-1» в передаче «Малахов» (16+). Анна Устьянцева — мама угробленной Гусевым Валерии Султановой из Сочи — обратилась на федеральное телевидение, разочаровавшись в воронежской правоохранительной системе. Анна вместе со своим адвокатом Нареком Петросяном ведет собственное расследование преступления, которое лишило ее дочери. И выяснила…

Папа — бизнесмен, у безработного сынка бешеные деньги — как песок сквозь пальцы, гулянки, хвастается в своих соцсетях, что якобы гаишникам отстегивал по 150 тысяч рублей, чтобы гонять пьяным и без прав. А еще — мама — налоговая чиновница с сыном все-таки общается, вопреки заявлениям областного УФНС. Во всяком случае, год назад на полуголой вечеринке по случаю 30-летнего юбилея присутствовала и сыночка обнимала.

Гусев привык, что ему все сходило с рук, а безнаказанность и вседозволенность развращают | Источник: стоп-кадр передачи Малахов (16+)

Гусев привык, что ему все сходило с рук, а безнаказанность и вседозволенность развращают

Источник:

стоп-кадр передачи Малахов (16+)

Валерия Султанова приехала из родного Сочи в Воронеж, чтобы отучиться на местном журфаке — на направлении «связи с общественностью». Жгучая красота — и живой ум: редкий дар. С Антошей у Леры случилась любовь — то есть для нее он стал первой любовью, а она для него… Избалованный, наглый мажор — и девочка-отличница с большими перспективами: классика жанра. Но после серьезного разговора с мамой девочка решает эту страницу своей жизни закрыть — и жить дальше. Гусев исчезает — после двойного лишения прав бегает по заграницам… А 3 сентября 2025-го объявляется, приглашает Леру на свидание, дарит ей щенка за полмиллиона, напивается по барам (есть видео), садится за руль — и Леры больше нет, а он греется под пальмами.

Лютая дичь? Да бросьте — жизнь такая. Как признались Андрею Малахову Анна и ее адвокат — по их мнению, многие годы оставаться безнаказанным за свои похождения и в итоге уйти от следствия по смертельному ДТП Антону Гусеву могли помочь непростые покровители. По информации мамы Леры и ее защитника, штрафы Гусева оказались погашены за несколько дней до бегства — и похоже, именно для этого. А его папа, который с мамой-чиновницей в разводе — якобы олигарх провинциального розлива: директор гостиничного бизнеса класса «элит» с чистой прибылью за 2024 год в 14 миллионов рублей. И конечно, по очередному судьбоносному совпадению, похожий отель есть в том же районе, где мажору Гусеву встретилась добрая мировая судья, а владеет бизнесом воронежский депутат.

***

В эфире у Андрея Малахова Анна Устьянцева и ее адвокат обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину взять дело Гусева под свой контроль. И вечером после выхода программы в воронежском СКР сообщили, что возбудили уголовное дело по факту халатности полиции, позволившей Гусеву сбежать.

По разнарядке Александра Бастрыкина расследовать возможную халатность воронежских полицейских будет центральный аппарат Следственного комитета России.

Татьяна Тельпис
Татьяна Тельпис
Заместитель главного редактора
ДТП Пьяная авария
Комментарии
1
Гость
11 минут
А расследование в отношении мамы и лиц, давших возможность преступнику, по сути рецидивисту, уклониться от ответственности, будет проведено? В части использования служебного положения и несоответствия занимаемым должностям?
Читать все комментарии
