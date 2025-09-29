Отрепетировал месть в Minecraft: отчисленный студент устроил кровавую резню в техникуме Архангельска

Артемий Корюков ворвался в кабинет в маске с ножом и ранил двух сотрудниц Источник: Анастасия Гусева / 29.RU, Владимир Владимирович / Vk.com, Прокуратура Архангельской области и НАО

18-летний Артемий Корюков из Архангельска напал с ножом на своих бывших преподавателей. Свое возмездие репетировал в компьютерной игре. Парня отчислили со второго курса техникума строительства и экономики. Не исключают, что его травили другие студенты. При этом Артемий регулярно участвовал в соревнованиях по авиамодельному спорту, занимал призовые места. Наши коллеги из 29.RU рассказывают всё, что нужно знать об этом шокирующем случае.

Собрали главные подробности ЧП в этом видеосюжете Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Обезвредили обычные студенты

Утром 29 сентября Артемий Корюков пришел в техникум, где раньше учился, с рюкзаком и старым студенческим. Его пустили без проблем.

Затем парень надел маску с изображением черепа и кожаные перчатки без пальцев. После этого ворвался в аудиторию с ножом в руках и устроил резню.

Источник: Прокуратура Архангельской области и НАО

Как рассказал источник 29.RU, сначала Артемий напал на своего бывшего классного руководителя — Ольгу Иванову, у нее ножевые со спины в область шеи. Потом выбежал из кабинета и ударил в грудь социального педагога Татьяну Винокурову.

Женщинам 62 и 52 года. Их прооперировали.

Здесь Артемий сидит в техникуме уже после того, как его обезвредили студенты и задержали полицейские Источник: SHOT / T.me

Когда Артемий покинул здание, на территории техникума его обезвредили учащиеся. Простые ребята удерживали парня до приезда полиции.

— Мы просто увидели, человек какой-то с ножом выбегает, мы за ним побежали, — рассказал журналистам студент техникума Виталий Гандюк. — Он остановился у ворот, нам начал угрожать, побежал на нас. Я кинул в него сначала мусорку, он побежал дальше, и вот у 26-й ГОПы он выкинул нож, я его ударил», — рассказал парень.

Сначала стояли, ничего не поняли, даже не знали, что он пырнул кого-то. То есть нам просто захотелось за ним побежать, остановить. И всё, вот я его ударил и потащил сюда. Виталий Гандюк студент Архангельского техникума строительства и экономики

Ребята отвели Артемия в это место и положили его на землю, а потом передали патрульно-постовой службе полиции Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Редакция 29.RU также пообщалась с одногруппником Виталия, который задерживал Корюкова вместе с ним. Артем Корепанов рассказал, что встретил нападавшего, когда направлялся с одногруппниками на классный час:

— Выходим из кабинета и видим этого Артемия. Он был в маске с рисунком челюсти, и в кожаных перчатках без пальцев. Ну мы прошли мимо, посмеялись: «Нифига прикид». Краем глаза увидел, как он заходит в кабинет русского языка. Пройдя дальше по коридору, зайдя в холл, где у нас охрана и гардероб, мы услышали женский крик.

По словам студента, он также видел, как нападавший бежал по коридору и его пыталась остановить одна из преподавательниц. Корюков ее ударил:

— Тот ее толкает плечом, после чего она ударяется об стенку, и ее по инерции разворачивает к нему спиной. Она продолжает блокировать коридор, после чего Артемий наносит удар в область сердца, чуть выше груди. Татьяна Степановна в ступоре, облокачивается на стену.

После нападавший попытался выбежать из техникума, но дверь была закрыта изнутри. Он замешкался, парни, которые за ним бежали, его догнали:

— В итоге он оказался по факту между нами и запертой дверью, но вдруг что-то пошло не так, и мой одногруппник Виталик… Смотрим — а тип с ножом сообразил, как отпереть дверь, открыл шпингалет и побежал. Первокурсники рядом с ним замешкались, а мы с Виталиком не растерялись и побежали за ним на улицу. Когда он остановился у ворот отдышаться, я его как раз успел догнать.

Говорю: «Стой, урод, ты не убежишь никуда!» Он поворачивается ко мне. Я ему кричу: «Бросай нож!» После этого он пытался им меня ударить. Артем Корепанов студент Архангельского техникума строительства и экономики

Артему удалось не пораниться о нож. Когда Корюков оказался безоружным, товарищи его «заломали».

— Кто-то из толпы, которая после нас прибежала, его начал бить… Кто — я не увидел. Мы же с Виталиком и толпой первокурсников его взяли и повели в техникум. Там вскоре приехал участковый с пэдээнщицей, и Артемия увели. Перед этим у него спрашивали, против ли он, если его в наручники закуют.

Со студента взяли объяснительную, так как он единственный совершеннолетний из всех, кто удерживал Артемия Корюкова. Он также давал показания в СК.

— Пока я там был, начали появляться герои, которые его с четырех ударов обезвредили, и прочее… Пошли всякие выдумки, — добавил Артем.

Наш собеседник уточнил, что паники не было.

— Была неясность. Что происходит? Не все понимали. В том числе преподаватели, они от нас и узнали, что случилось. Страшно тоже не было.

Просто все понимали, что надо поймать нападавшего. Тем более что он нашего педагога ножом пырнул. Артем Корепанов студент Архангельского техникума строительства и экономики

У нас с ней очень хорошие отношения, и сама по себе Татьяна Степановна очень хороший и добрый человек. Очень переживаю за нее теперь, как и за Ольгу Николаевну, всё ли нормально у них там…

Про безопасность до и после ЧП

После нападения студентов какое-то время не выпускали из кабинетов — в здании работали правоохранительные органы, а двери в техникум были закрыты. Кто-то из ребят умудрялся выглянуть из открытых окон и посмотреть, что происходит снаружи.

Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Потом вход в техникум организовали так: учащиеся звонили в дверь, им открывали и просили показать студенческий, у кого-то спрашивали имена. После «проверки» их пропускали.

Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

На входе также установлена камера Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Студент Даниил, которого мы встретили на улице, считает, что в здание до ЧП мог попасть абсолютно любой.

— Старый студенческий у пацана остался, он по нему прошел, и всё. Мне кажется, даже чужой студенческий показал бы вверх ногами, и пустили бы.

Как мы проверили чуть позже, проблемы с пропускной системой есть и в других учебных заведениях города.

В этот день после ЧП наши журналисты без проблем прошли в главный корпус САФУ, педколледж и колледж менеджмента. А вот в СГМУ, политехнический техникум, техникум строительства и экономики на Чумбаровке, музыкальный колледж попасть не удалось.

Что известно о нападавшем

Артемий Корюков учился в школе № 60 и состоял в спортивно-техническом клубе «Взлет», участвовал в соревнованиях по авиамоделированию, занимал призовые места.

Источник: СТК ВЗЛЕТ, ТОС Кузнечевский лесозавод / Vk.com Источник: Владимир Владимирович / Vk.com

Семья у Артемия полная — отец и мать. Родители также увлечены авиамодельным спортом.

По страничке во «ВКонтакте» видно, что отец в этом более чем разбирается, обучает воспитанников, готовит их к соревнованиям разного уровня. Отсюда и успехи в этом у сына, Артемий — тоже постоянный участник таких испытаний. В Сети много его портретов с наградами.

Артемий с родителями Источник: Владимир Владимирович / Vk.com

На странице отца много информации о ракетомоделировании, о Дне космонавтики, о Победе в Великой Отечественной войне. Профиль выглядит патриотично и сообщает о деле всей жизни — много кадров с воспитанниками с разных фестивалей и соревнований.

Как сообщил ТАСС и. о. министра образования Архангельской области Евгений Мелехин, семья была благополучная, но парень находился на «особом контроле».

— Он состоял на учете, не могу сказать где. Был замкнут в себе, спокойный, но на учете у нас состоял, на особом контроле находился. Не только у нас. Все соответствующие органы были информированы.

Про возможную травлю

Артемия отчислили из техникума, когда он учился на втором курсе. Одна из версий, почему он пошел на жестокость, — месть за отчисление.

Не исключается, что бывший студент мог быть жертвой продолжительного буллинга. Возможно, по этой причине и пошел на возмездие.

В телеграм-канале Mash пишут, что однокурсники давили на парня из-за преподавателя, о чем якобы сообщала его сестра.

Корюков, по ее словам, сдал компанию, курившую в туалете, а педагоги раскрыли студентам, кто это сделал.

Эту версию подтверждает и «База», которой удалось пообщаться с матерью Артемия. Она рассказала изданию, что у сына был серьезный конфликт в техникуме с другими студентами, поэтому он не любил туда ходить. Мальчик, по ее словам, был скрытным, у него не было друзей.

Артемий с мамой Источник: Владимир Владимирович / Vk.com

Отношения со сверстниками были сложные. Однако после отчисления Артемий извинился перед одногруппниками за все ссоры и даже написал, что они могут еще увидеться.

Русофобские чаты и стрельба по студентам в Minecraft

Как пишут в телеграм-канале SHOT, перед нападением парень выложил на своей странице лозунг радикального террористического движения.

Mash информирует, что Артемий Корюков был замечен в русофобских чатах и украинских каналах. Также, по информации издания, он сообщал однокурсникам в общем чате, что ему лень ходить на занятия, а на их слова о пересдачах и проблемах с учебой, отшучивался мемами или иногда писал на украинском.

Еще Корюков интересовался оружием и компьютерной игрой Minecraft. Эти видео, как пишет Mash, напавший на техникум снимал в 2024 году — он воссоздал в игре здание техникума и его помещения изнутри, а также сотрудников и учеников, а потом расстрелял всех.

Источник: Mash / T.me

Расследуют сразу два дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений).

Нападавшему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

Источник: Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО

Прокуратура Архангельской области и НАО поставила расследование дела на особый контроль.

«Также прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, полноте мер, принятых администрацией организации по ограничению беспрепятственного доступа третьих лиц в здание. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — комментирует ведомство.

На место ЧП выезжал прокурор Архангельска Антон Филимонов.

Помимо этого, СК возбудил второе уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

— Следствием установлено, что в результате ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации, работавшей на основании контракта с учебным заведением , 29 сентября 2025 года утром бывший студент, вооруженный ножом, без надлежащего досмотра беспрепятственно проник в техникум и причинил ножевые ранения двум работникам. Нападавшего задержали на территории учебного заведения студенты и передали прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции. Пострадавшие женщины прооперированы и находятся в медицинских учреждениях.

Ведется следствие, допрашиваются свидетели.

Наказание по статье — штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Согласно порталу Малые закупки Архангельской области, Архангельский техникум строительства и экономики заключил в 2025 году с частной охранной организацией «ФОБОС» 3 контракта на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Выручка копании за 2024 год — 168 млн рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей. Директор — Владислав Калиногорский.

Реакция губернатора

Происшествие в Архангельском техникуме строительства и экономики прокомментировал губернатор региона Александр Цыбульский.

«Это событие шокировало абсолютно всех. Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой, которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. Сейчас состояние одной пациентки предварительно оценивается как средней степени тяжести, она в операционной. Вторая пациентка уже прооперирована — она пока в тяжелом состоянии в реанимации.

Отдельно выражаю огромную человеческую благодарность студентам техникума, которые смогли самостоятельно задержать нападавшего и передать его сотрудникам правоохранительных органов. Это очень мужественный и смелый поступок, достойный огромного уважения. Александр Цыбульский губернатор Архангельской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме. Безусловно, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Надеемся на скорейшее выздоровление педагогов».

Реакция общества

Тем временем в Сети ситуация обрастает дискуссиями. Нельзя оправдывать жестокость, однако корни ее найти обществу хочется. Вот такие реплики встречаются в комментариях..

Источник: 29.RU | Новости Архангельска / T.me