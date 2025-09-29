НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Студента в Архангельске отчислили, и он пришел мстить: парень напал с ножом на людей — все, что известно

Его помогли задержать другие студенты

Студента в Архангельске отчислили, и он пришел мстить: парень напал с ножом на людей — все, что известно

Его помогли задержать другие студенты

Именно в этом колледже произошло нападение

Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Именно в этом колледже произошло нападение

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Утром 29 сентября бывший студент пришел в техникум строительства и экономики и устроил расправу с сотрудницами учебного заведения. Предварительно, он сделал это из мести.

По предварительной информации, бывший студент учебного заведения — житель Архангельска 2007 года рождения, пишут наши коллеги из 29.RU. Его зовут Артемий Корюков, которого недавно отчислили со второго курса.

Источник: Владимир Владимирович / ВК
Источник:

Владимир Владимирович / ВК

Сегодня с утра он выложил на своей странице лозунг радикального террористического движения, а после — сложил с собой два ножа и пошел в бывшее место своей учебы. Внутри он напал на завуча техникума Ольгу Иванову. Ее пыталась защитить социальный педагог Татьяна Винокурова, но тоже получила удар ножом.

Как сообщили корреспонденту 29.RU в Следственном комитете, у одной из госпитализированных сотрудниц техникума проникающее ранение в грудь, у второй — ранение в плечо, не проникающее.

«Сегодня около 08:50 в дежурную часть отдела полиции „Южный“ УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о происшествии в техникуме. По предварительной информации, бывший студент учебного заведения — житель г. Архангельска 2007 года рождения, причинил ножевые ранения двум работникам колледжа. Пострадавшие женщины, 1963 и 1973 годов рождения госпитализированы».

Как добавили в полиции, парень был обезврежен находящимися в здании студентами и передан наряду полиции. После его доставили в СК.

Источник:

Следственное управление СК России по Архангельской области

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Он причинил ножевые ранения двум работникам колледжа. Пострадавшие женщины, 1963 и 1973 годов рождения госпитализированы.

Источник:

«Жесть Архангельской области» / Telegram

Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное дело.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Поножовщина Нападение Архангельск Колледж
Комментарии
Гость
52 минуты
Ну так написали бы, что парень был не тупица и не хулиган. А ниучёмневиноватая тётка (Завуч и учитель русского языка Ольга Иванова), которую он три раза пырнул ножом по странному стечению обстоятельств оказалась из комиссии по его отчислению. Кстати, никому не кажется странным, что в техникуме строительства и экономики завучем почему-то стала учитель русского языка. Это примерно как если бы в математической школе завучем был трудовик или учительница музыки.
Гость
23 минуты
Это страшно
Читать все комментарии
