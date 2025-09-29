Студента в Архангельске отчислили, и он пришел мстить: парень напал с ножом на людей — все, что известно

Именно в этом колледже произошло нападение Источник: Анастасия Гусева / 29.RU

Утром 29 сентября бывший студент пришел в техникум строительства и экономики и устроил расправу с сотрудницами учебного заведения. Предварительно, он сделал это из мести.

По предварительной информации, бывший студент учебного заведения — житель Архангельска 2007 года рождения, пишут наши коллеги из 29.RU. Его зовут Артемий Корюков, которого недавно отчислили со второго курса.

Сегодня с утра он выложил на своей странице лозунг радикального террористического движения, а после — сложил с собой два ножа и пошел в бывшее место своей учебы. Внутри он напал на завуча техникума Ольгу Иванову. Ее пыталась защитить социальный педагог Татьяна Винокурова, но тоже получила удар ножом.

Как сообщили корреспонденту 29.RU в Следственном комитете, у одной из госпитализированных сотрудниц техникума проникающее ранение в грудь, у второй — ранение в плечо, не проникающее.

«Сегодня около 08:50 в дежурную часть отдела полиции „Южный“ УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о происшествии в техникуме. По предварительной информации, бывший студент учебного заведения — житель г. Архангельска 2007 года рождения, причинил ножевые ранения двум работникам колледжа. Пострадавшие женщины, 1963 и 1973 годов рождения госпитализированы».

Как добавили в полиции, парень был обезврежен находящимися в здании студентами и передан наряду полиции. После его доставили в СК.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

