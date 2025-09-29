НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Бывший студент ранил ножом двух работниц техникума в Архангельске. Первые подробности

Бывший студент ранил ножом двух работниц техникума в Архангельске. Первые подробности

Женщин доставили в больницу

153
Парня уже задержали | Источник: Следственное управление СК России по Архангельской областиПарня уже задержали | Источник: Следственное управление СК России по Архангельской области

Парня уже задержали

Источник:

Следственное управление СК России по Архангельской области

В Архангельске 18-летний парень напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства и экономики. Об этом сообщили в региональном следкоме 29 сентября.

По информации наших коллег из 29.RU, женщины ранены, их доставили в больницу.

«Следствием установлено, что утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — сообщили в следственном комитете.

В техникуме корреспонденту 29.RU сообщили, что не дают комментарии, пока идет следствие.

В Сети сообщают, что задержать парня помогли другие студенты.

В соцсетях сообщают, что молодого человека поймали другие студенты

Источник:

Жесть Архангельской области / t.me

К зданию техникума съехались спецслужбы | Источник: Злой Архангельск / t.meК зданию техникума съехались спецслужбы | Источник: Злой Архангельск / t.me

К зданию техникума съехались спецслужбы

Источник:

Злой Архангельск / t.me

Пострадавших забрали в больницу | Источник: Злой Архангельск / t.meПострадавших забрали в больницу | Источник: Злой Архангельск / t.me

Пострадавших забрали в больницу

Источник:

Злой Архангельск / t.me

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

В следкоме сообщили о задержании молодого человека

Источник:

Следственное управление СК России по Архангельской области

В следкоме также сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации ранее его отчислили из колледжа.

Гость
22 минуты
Несчастные родители, столько лет учили дурака для тюрьмы..
Гость
19 минут
Нормально выучили, чувак посчитал и прикинул, что на жилье ему не заработать в современной россии, и прокормить себя тоже тяжело, и тут джек пот, и с жильем проблему решил, и с трех разовым питанием на несколько лет вперед. Садись, пять.
