Бывший студент ранил ножом двух работниц техникума в Архангельске. Первые подробности

Парня уже задержали Источник: Следственное управление СК России по Архангельской области

В Архангельске 18-летний парень напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства и экономики. Об этом сообщили в региональном следкоме 29 сентября.

По информации наших коллег из 29.RU, женщины ранены, их доставили в больницу.

«Следствием установлено, что утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — сообщили в следственном комитете.

В техникуме корреспонденту 29.RU сообщили, что не дают комментарии, пока идет следствие.

В Сети сообщают, что задержать парня помогли другие студенты.

В соцсетях сообщают, что молодого человека поймали другие студенты Источник: Жесть Архангельской области / t.me

К зданию техникума съехались спецслужбы Источник: Злой Архангельск / t.me Пострадавших забрали в больницу Источник: Злой Архангельск / t.me

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

В следкоме сообщили о задержании молодого человека Источник: Следственное управление СК России по Архангельской области