Бывший студент ранил ножом двух работниц техникума в Архангельске. Первые подробности

В Архангельске 18-летний парень напал с ножом на двух сотрудниц техникума строительства и экономики. Об этом сообщили в региональном следкоме 29 сентября.
По информации наших коллег из 29.RU, женщины ранены, их доставили в больницу.
«Следствием установлено, что утром в одном из техникумов в городе Архангельске подозреваемый из хулиганских побуждений причинил ножевые ранения двум работникам техникума. Пострадавшие женщины госпитализированы», — сообщили в следственном комитете.
В техникуме корреспонденту 29.RU сообщили, что не дают комментарии, пока идет следствие.
В Сети сообщают, что задержать парня помогли другие студенты.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
В следкоме также сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации ранее его отчислили из колледжа.