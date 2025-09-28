НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Атаки БПЛА Российский город остался без света после удара БПЛА. Это попало на видео — кадры

Медицинские учреждения перешли на резервные источники питания

446
Местные жители сняли происходящее на видео

Белгородскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгороде наблюдаются значительные перебои с электричеством. Медицинские учреждения и Водоканал перешли на резервные источники питания. Губернатор призвал белгородцев покинуть улицы и не выходить из дома.

«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными — лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома», — сообщил Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадали два человека, передал губернатор.

«Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков.

На данный момент в городе ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В ожидании света люди сидят дома при свечах. К понедельнику подачу электроэнергии обещают восстановить полностью.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram Источник: «Осторожно, новости» / Telegram
Комментарии
5
Гость
1 час
А в Киеве, в Одессе, других фашистских гнездах уж четвертый год есть и электричество, и вода, и тепло, и жилые дома целые стоят. Никак не могу этого понять. Видно, плохо соображаю.
Гость
54 минуты
а кто побеждает?
Читать все комментарии
