Российский город остался без света после удара БПЛА. Это попало на видео — кадры

Местные жители сняли происходящее на видео Источник: Mash / Telegram

Белгородскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгороде наблюдаются значительные перебои с электричеством. Медицинские учреждения и Водоканал перешли на резервные источники питания. Губернатор призвал белгородцев покинуть улицы и не выходить из дома.

«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными — лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома», — сообщил Вячеслав Гладков.

На кадрах видно, как сразу после взрыва погас свет Источник: Mash / Telegram

В результате атаки пострадали два человека, передал губернатор.

«Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом „баротравма“ бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков.