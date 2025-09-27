В Таиланде девушку из России похитили торговцы людьми. Ее обманули и увезли в рабство

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Таиланде россиянку обманули и вывезли ее в Мьянму — где, предположительно, заставили работать в мошеннических call-центрах. Об этом ТАСС рассказал Евгений Томихин, посол России в Таиланде. Сейчас дипломаты работают над освобождением девушки.

Ее вывезли с территории Таиланда в начале сентября. У посольства есть достоверная информация о том, что она находится в Мьянме, в городе Мьявадди.

«Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде — соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла решение ехать. К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — сказал Томихин.

Он подчеркнул, что «посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России». Алгоритм действий для таких ситуаций уже выработан. Дипломаты сотрудничают со своими коллегами из Мьянмы, а также с тайскими полицейскими. По подсчетам ТАСС, только в этом году из таких call-центров освободили уже четверых россиян. Двоих освободили полицейские, еще двое сумели сбежать сами.

«Нужно иметь в виду, что call-центры находятся на территории соседнего государства в отдаленных от столицы местах. В случае получения сигналов от мьянманской стороны о том, что мы можем забрать гражданина, сотрудник посольства незамедлительно выедет на таиландско-мьянманскую границу с целью оформления передачи и доставки в аэропорт Бангкока для отправки на родину, как это было ранее», — отметил Томихин.

Он посоветовал россиянам крайне тщательно проверять все предложения о работе в Таиланде.

А что за call-центры?

Как правило, их организуют китайские преступные группировки. В рабских условиях в таких центрах работает более 100 тысяч человек. Их продают туда торговцы людьми.