Десятки беспилотников ударили по регионам России: БПЛА попали в дома, есть погибшие и раненые

Среди пострадавших — один ребенок Источник: оперштаб Краснодарского края / Telegram

В среду, 24 сентября, сразу несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Наибольший удар пришелся на черноморское побережье. Рассказываем, что произошло.

По данным Минобороны, с 12:00 до 23:00 мск средства ПВО сбили 36 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Днем 24 сентября в Новороссийске беспилотники попали в гостиницу и жилые дома. Повреждения получили как минимум пять зданий, включая многоэтажки, пишут наши коллеги из 93.RU. В нескольких домах начался пожар.

На парковках возле домов загорелись автомобили Источник: оперштаб Краснодарского края / Telegram

Как рассказала замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова, в результате атаки двое человек погибли на месте. Девять пострадавших госпитализировали в Новороссийскую больницу. Двое из них — в тяжелом состоянии, их перевозят в краевую клиническую больницу № 1. Еще трое горожан получили помощь амбулаторно.

В Следственном комитете пообещали установить обстоятельства атаки на Новороссийск.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

В Туапсе днем произошла атака безэкипажных катеров. В ней пострадали два человека, один из них — ребенок. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. При этом повреждений инфраструктуры в городе нет.

Один безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма. Ролик опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Источник: Минобороны РФ / Telegram

В Сочи ограничат доступ к пляжам до конца первой половины дня 25 сентября. Решение приняли в целях безопасности. Мэр Сочи Андрей Прошунин объяснил, что оперативные службы завершат ночной мониторинг и еще раз тщательно проверят акваторию при дневном свете на наличие безэкипажных катеров.

Закрытие аэропортов

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара несколько раз приостанавливали свою работу, о чем писали в Росавиации. На момент публикации ограничения на полеты сняты.

Авиакомпания «Аэрофлот» в Telegram-канале сообщила, что вынужденно корректирует расписание рейсов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара.

«Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны», — предупредили в компании.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.