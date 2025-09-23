«С потолка труха сыпалась, лестница тряслась». Как в Татарске обрушилась «пляшущая» школа — взрослые в ужасе, дети в восторге

В обрушившейся части школы находились кабинет химии, столовая и административные кабинеты Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

В воскресенье, 21 сентября 2025 года, в Татарске частично обрушилось здание школы № 5 — одной из старейших в городе. ЧП произошло в 10 часов утра и только чудом не повлекло за собой человеческие жертвы: по словам местных жителей, в этот день в школе должно было проводиться детское мероприятие. Журналисты NGS.RU побывали в гудящем от эмоций городе, где родители едва не потеряли своих детей, и узнали, каково было учиться в школе, которая буквально рассыпалась в течение многих лет.

«Вовремя рухнула»

«Сначала шум был, а тут же горка, я подумала, это вагоны с углем разгружаются. А потом пыль прямо сюда пошла. Я вышла на улицу, а мужчина напротив мне говорит: „Ир, школа рушится“. Мы сразу с ним туда. Я сразу подумала: в школе же Серега, сторож. Он же глуховатый, мог не услышать… и только мы подбежали, оно всё рухнуло», — говорит продавщица из расположенного неподалеку от школы № 5 магазинчика Ирина Красилова и коротко вздыхает.

Так обрушение школы описывают почти все местные жители. Громкий шум, которому поначалу нашлось вполне мирное, бытовое объяснение — разгрузка вагонов или самосвала со щебнем. Потом — густые, будто дым, клубы пыли. И, наконец, показавшееся медленным, почти нереальным обрушение здания, которое сначала стало проседать, а затем всё быстрее и быстрее посыпалось обломками стен и крыши.

Школа завалилась не мгновенно, и очевидцы успели снять жутковатый процесс на видео Источник: «Татарск — Online» / Vk.com

Когда стало тихо, на улице Комиссаровской, напротив здания школы, стояли едва ли не все местные жители, которые в 10 часов утра в воскресенье были дома.

Напротив них на противоположной внутренней стене висели таблица Менделеева и таблица оснований. На втором этаже располагался кабинет химии, куда часто приходили на урок по два класса одновременно.

А еще столовая, бухгалтерия, кабинет директора и туалеты, куда ребята бегали чуть не каждый урок — не только по прямому назначению, но и просто отдохнуть от учебы.

Директор школы Людмила Лиховец в сопровождении следователя и прокурора осматривает школу Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

За сторожа Сергея, как быстро выяснилось, можно было не бояться: в момент, когда здание начало буквально складываться, он был снаружи. В понедельник он снова на рабочем месте. Снимает с забора плакат к 80-летию Победы. Потом приспускает и снимает с флагштока триколор. На вопрос о том, сильно ли переживал, отвечает отрывисто и громко, то ли злится, то ли и вправду плохо слышит, то ли немного стесняется того, что перенервничал.

«Некогда мне [переживать] было: испугался! — говорит Сергей. — Я не побежал, на улице был, куда мне бежать? Вон там стоял, где теплица. Позвонил по телефону [директрисе], да и всё».

Девятиклассницы Алиса* и Лада* смотрят на развалины кабинета химии. Девочки говорят, что крыша в этой части здания протекала, лестница тряслась, а с потолка в столовой однажды посыпались… опарыши. Звучит неправдоподобно, но приходится поверить: неаппетитные подробности озвучивал каждый второй школьник Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Но перенервничали все. Продавщица Ирина Красилова говорит, что всё равно весь день после ЧП пила корвалол. И явно не одна.

«Здесь мои старшие двое детей учились, сейчас сын в 6-м классе учится. Конечно, я перенервничала», — качает головой жительница Татарска Наталья.

Если обойти школу № 5 сзади, становится понятно: здание буквально рассыпалось, и уже не первый год. Его пытались укреплять, но явно безуспешно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Ее дом стоит прямо напротив злополучной школы № 5, и женщине это, естественно, нравилось: ребятишкам можно поспать подольше, маме — не волноваться за них. Как оказалось, поводы для волнения были более чем серьезные.

«Первая мысль: хорошо, что воскресенье, детей там не было. Это же смерть, голимая смерть! — женщина всплескивает руками. — И, конечно, мы знали, что она в плохом состоянии, видели эти трещины, дети нам рассказывали. Но если начнешь жаловаться, то к детям будет отношение плохое. И мы не жаловались».

Надежда говорит, что, только поглядев на школу, поняла: ее дети здесь учиться не будут. Даже несмотря на то, что она прямо напротив дома Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

«Мне эта школа сразу не понравилась, — качает головой ее соседка Надежда. — У меня [старший] сын в 2012 году окончил школу, мы как раз сюда переехали. И я, конечно, ходила и на нее смотрела. Вот тут видите угол? Там всегда была трещина. У знакомых учились ребятишки, говорили, что там лестница бетонная тряслась. И я своих детей отдала в другую школу. Хорошо, что эта рухнула в воскресенье, с утра».

«Я в Юнармии, у нас должны были сегодня с десяти до двух стрельбы быть, как раз вот в этом окошке, — указывает на пристройку восьмиклассник Андрей*. — Но мы опоздали. А то бы нас точно завалило». Мальчик утверждает, что в то утро на стрельбы должны были прийти 13 ребят. Часть заболела, часть поленилась и прогуляла внеурочное занятие.

По информации от других местных жителей, в школе в тот день должна была быть репетиция детского мероприятия.

По словам жителей Татарска, школа была признана аварийной в 2012 году Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

«Начали полы ходить»

О том, что школа № 5 находится не просто в плохом, а в аварийном состоянии (притом что официально эта информация не звучит), кажется, знал весь Татарск.

Кирпичное здание с деревянными перекрытиями возвели еще в 1937 году. В 60-е у него появилась пристройка, которая по сравнению с основным строением находится в идеальном состоянии (особенно сегодня). В начале 90-х, по словам местных жителей, городские власти задумались о том, что школа № 5 устарела и морально, и физически, и в 1995-м началось строительство новой школы. Как нетрудно понять, до конца оно не доведено и по сей день.

Сторож Сергей снял плакат, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Накануне мужчина чудом не погиб при обрушении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Более поздняя попытка построить новое здание тоже пока не увенчалась успехом: говорят, для стройки выбрали слишком болотистый участок, и его только осушать пришлось чуть ли не год.

А старинная школа на Комиссаровской всё больше приходила в упадок. В 2012 году здание школы объявили аварийным, но для детей ничего не изменилось. Здание всё более явно рассыпалось. С потолка сыпалась кирпичная труха, трещины в стенах укрепляли швеллерами.

«Здесь страшно работать было, — говорит сменщик сторожа Сергея, Олег. — Школа „плясала“ уже давно. Вот смотрите, от двери шестое окно. Там под окном можно в школу войти, во-от такая дыра. <…> С четверга на пятницу я дежурил и слышу: шорохи какие-то непонятные. Я зашел в кабинет, где крайнее окошко, и смотрю, а подоконник вот так вот встал».

Обрушься здание в будний день, во время внеурочных активностей или хотя бы в прошлое воскресенье, когда проходили выборы, и жертв вряд ли удалось бы избежать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Руками мужчина демонстрирует нечто вроде радуги. Подоконники в школе были новые, пластиковые: окна в здании всё же заменили на новенькие стеклопакеты.

«Я на подоконник залез, попрыгал, чтоб он поднялся, смотрю, а окно ходуном ходит. Тут я подумал: пора сваливать. И поехал на велике домой. Утром рассказал техничкам, а они говорят, что директрисе уже рассказывали», — заканчивает сторож.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Как и остальные татарцы, сторож Сергей очень рад, что школа рухнула именно утром 21 сентября, когда внутри не было никого, даже его сменщика.

В кабинете химии часто занимались по 2 класса разом. Всего около 40 детей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Школьники также уверяют, что еще в будние дни заметили проблемы со зданием.

«Мы сидели в пятницу [19 сентября] в этом кабинете, где химия была, на первых двух уроках, — юнармеец Андрей*, так счастливо избежавший обрушения, невольно подтверждает слова сторожа. — И пол начал на глазах уходить вниз, как будто отслаиваться от стены. Всё кряхтело, трещало. Химичка особо не приглядывалась, а мы туда больше не ходили».

Ученики школы № 5 подходят к обрушившемуся зданию парами и по одиночке, подолгу смотрят на развалины, и кажется, несколько даже радуются приключению, в котором неожиданно оказались, в отличие от родителей, они явно фиксируют и позитивные стороны ЧП: три дня дистанта (то есть фактически три дня без занятий вовсе), воплотившуюся мечту любого маленького хулигана о переставшей существовать школе и неожиданно свалившуюся на них славу выживших.

«В школе вообще плохо было, в новой пристройке иногда в классах пацаны пинали стену, получались дырки, лестница бетонная шаталась, — кокетливо говорит восьмиклассница Софья, очень гордая тем, что мама позволила ей говорить с журналистами и даже сфотографироваться. — Но в кабинете химии хуже всего. Там краска, побелка, труха всякая с потолка сыпались, треск был, стены начали уже шататься».

Софья пришла в школу забрать с доски почета портрет старшего брата, участника СВО, но внутрь не попала: насколько это опасно, пока неизвестно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Как реагировала на всё это директор школы Людмила Лиховец, так и осталось неизвестным. Одни мамы школьников говорят, что все их жалобы Людмила Анатольевна игнорировала. Другие, — что женщина якобы и сама писала какому-то вышестоящему начальству, что 2025/2026 учебный год школа не простоит, на что вроде как получила ответ, что простояла прошлый, значит, простоит и этот.

Сама она на вопросы журналистов не отвечает.

Новая школа

Еще в день обрушения в Татарск прибыли следователи-криминалисты СК из Новосибирска, которые тщательно осматривают наполовину обрушившееся здание вместе с коллегами из территориального отдела. Они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц в администрации Татарского района.

«Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении», — пообещали в СК».

По словам учеников, в старом здании последовательно располагались училище, жилой дом, госпиталь и школа. Ресурс кирпичная постройка с деревянными перекрытиями выработала не меньше 13 лет назад Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Судя по разговорам жителей Татарска (подчас весьма злорадным), у них есть если не собственные подозреваемые, то как минимум вопросы к комиссии, которая обследовала школу накануне учебного года и сочла здание вполне пригодным для детей. Некоторые серьезные нарушения в ее работе прокуратура района уже нашла: оказалось, что в составе комиссии были не все специалисты, которые должны были обследовать школу, чтобы точно признать ее безопасной.

Теперь 31 школу в Татарском районе проверят заново, уже с участием следователей, прокуроров и лично министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой.

В ближайшие 3 дня дети будут учиться дистанционно. К школе они ходят как на экскурсию Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Однако кое-что волнует родителей школьников так же сильно, как вопрос безопасности: то, где ребята будут учиться дальше. Вариантов на первый взгляд три: присоседиться к расположенной максимально близко к улице Комиссаровской школе № 9, занять пустующие помещения в здании коррекционного интерната или реализовать оба этих варианта сразу.

Родители ребятишек из пятой школы чрезвычайно обеспокоены тем, как их дети будут учиться дальше Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Ради обсуждений родителей даже собирают в ДК, но довольно быстро выясняется, что недавно отремонтированные классы и спортзалы коррекционной школы понравились чиновникам больше всего. Для тех детей, которым добираться слишком далеко, обещают организовать подвоз. Ну а с 1 сентября 2026 года, говорит Мария Жафярова, у школы № 5 наконец появится новое здание.

«Если оно в болоте не утонет!» — кричит из зала кто-то из мам, и остальные дружно, но невесело смеются.

Завтра всё в том же ДК на вопросы родителей будут отвечать прокуроры Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Информацию о проблемах с грунтом подтверждают и власти. О причинах задержки строительства нового корпуса школы сегодня утром губернатору НСО Андрею Травникову доложил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

«В 2021 году приступили к проектированию этой школы, в 2022 году закончили проектирование. В сентябре 2023-го у нас появился подрядчик, который приступил к строительству. Поскольку вся западная зона нашего региона с высокими грунтовыми водами, столкнулись с определенными климатическими сложностями на весенний период 2024 года, из-за чего строительство маленько задержалось», — объяснил замминистра.

Теперь на стройке ежедневно работают порядка 40 человек, они завершают работы на верхних этажах. Андрей Травников возразил, что «рассказы про грунтовые воды и необходимость корректировки проекта слышал еще два года назад». Он потребовал ежедневного контроля над стройкой со стороны управления капитального строительства и специалистов Минстроя региона.