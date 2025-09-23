«Собрать тело оказалось невозможно». Кто виноват в гибели машинистки на старейшем заводе-гиганте

Насия погибла в день своего рождения на родном заводе Источник: семейный архив Елены Григорян

Последний в жизни букет цветов Насие Тимергазиевне подарили за полтора часа до гибели. 24 июня 2025 года машинист мостового крана «Уралмашзавода» Насия Григорян вышла на смену. В этот день ей исполнилось 65 лет. Товарищи по цеху встретили ее с цветами, тепло поздравили. Было 06:50 утра. А в 08:20 случилась трагедия, Насия погибла на родном заводе. Смерть оказалась страшной: женщину раздавил многотонный кран, которым управлял ее коллега. Кто виноват в трагедии? Дочь погибшей присутствовала на всех опросах свидетелей и заседаниях комиссий Ростехнадзора по расследованию ЧП. Она рассказала нам, что ей известно о несчастном случае на старейшем уральском заводе. Подробности — в материале журналиста Е1.RU Елены Панкратьевой.

ПАО «Уралмашзавод» (ранее — Уральский завод тяжелого машиностроения, УЗТМ) — крупное машиностроительное предприятие в Екатеринбурге. Производит оборудование для металлургии, энергетики, горнодобывающей промышленности. История завода началась в 1933 году. У него славное героическое прошлое. Во время Великой Отечественной войны был главным центром военной промышленности. С 2007 года входит в состав ОАО «Машиностроительная корпорация „Уралмаш“», созданного на базе «Уралмашзавода» и ОРМЕТО-ЮУМУЗ. С 2016 года УЗТМ входит в ООО «УК „УЗТМ-КАРТЭКС“».

«Была маленькая надежда, что это мошенник»

Около девяти утра дочь Насии Елена отправила маме поздравительную эсэмэску. Вместе с десятилетней племянницей Лена готовила подарок: ловца снов. Это такой амулет, придуманный еще индейцами, по их поверьям, он защищает спящего от злых духов и болезней. Лена с девочкой мастерили амулет своими руками, получилось очень красиво. Еще один подарок, новенький телефон, она уже купила. Вечером, как только у Насии закончится смена, она вместе с племянницей собиралась поехать к маме в гости. Отмечать большое торжество планировали в субботу, из Москвы на 65-летний юбилей крановщицы должна была приехать ее вторая дочь, сестра Елены.

— В десять утра мне позвонили с незнакомого номера, мужчина представился «сотрудником полиции Владимиром Николаевичем», — рассказывает Елена. — Сообщил: приношу свои соболезнования, произошел несчастный случай на производстве, со смертельным исходом, а сейчас вам позвонит судмедэксперт. Была маленькая надежда, что это мошенник, но он ничего не просил, сказал только: «Приезжайте на завод». Я сразу почувствовала, что это правда: мамы больше нет.

Позвонивший после «судмедэксперт», оказался сотрудником похоронного агентства, которое работает по-черному: получая данные о гибели людей и зарабатывая на их похоронах. Как и «полицейский Владимир Николаевич». Наглых похоронщиков с завода выгнала служба безопасности, безопасники же связались с муниципальной ритуальной службой.

Проститься с Насией пришли ее коллеги, товарищи по цеху, с которыми она проработала много лет. Предприятие оплатило все похоронные расходы, перечислило дочерям выплаты за смерть матери: при смерти на производстве это 75 окладов, всё, как прописано в коллективном договоре с профсоюзом. Но деньгами человека не вернешь.

Несчастный случай расследовала комиссия Ростехнадзора. Елена, как родственница, присутствовала на всех опросах очевидцев и заседаниях комиссии. Дочь Насии поставила себе цель: узнать правду, не дать спустить расследование на тормозах, выяснить, кто виноват.

«Хоронили в закрытом гробу»

Насия с дочерью Еленой. Счастливый снимок с отдыха в Египте, после этого отпуска Насия вышла на работу и погибла Источник: семейный архив Елены Григорян

В тот день Насию отправили работать в соседний цех. В этом цеху кранами можно было управлять дистанционно, с пульта радиоуправления. Так случилось, что блок радиоуправления сломался еще зимой. Починить пульт не могли из-за сложностей закупа оборудования из Кореи или Тайваня. И работать на тот кран отправляли машинистов-крановщиков из соседнего цеха, те управляли вручную из кабины.

В ту смену добраться сама до кабины Насия не могла. Кран по инструкции должен стоять возле лестницы, посадочного места. Но кран, на котором она должна была сегодня работать, передвинул в сторону предыдущий крановщик. Его попросили об этом другие рабочие. Потому что, если оставить кран рядом с лестницей, он будет мешать работе другого механизма — пресса. Так кран простоял всю ночь, обратно к лестнице его не вернули.

Калининград. Насия жила полной жизнью: любила работу, путешествия, у нее была семья: дети, внучка Источник: семейный архив Елены Григорян

Тогда Насия попросила оператора другого крана поднять ее до рабочего места. Тот согласился, Насия поднялась по лестнице в кабину соседнего крана, и оператор переместил ее. Кабины кранов подошли вплотную друг к другу. Попасть на рабочее место, в свой кран, можно было двумя путями. Первый — перелезть через перила из кабины в кабину. Но для Насии это было тяжело, учитывая ее возраст. Поэтому она вышла и стала обходить краны по рельсовым путям. Она не дошла до двери своей кабины совсем немного — ее снес другой, третий, кран. Он двигался по соседнему пути (подвеске), им управлял с земли, с пульта, оператор.

Вот что Елена узнала из показаний сотрудников-очевидцев: «Вальцовщик Ф. начал управление краном № 27. Вальцовщик Ф., повел кран к магнитам, а потом в обратную сторону, и совершил наезд на Григорян Н.Т., протащил ее на кране несколько метров (около 6-10 м), пока коллега, находившийся рядом, не увидел, что с крана упала нога и не крикнул ему: „Стой“».

Колеса крана раздавили женщину о колонну. Травматическая ампутация, сочетанная травма головы, шеи, травма всех внутренних органов — смерть наступила сразу, до приезда скорой. Насию хоронили в закрытом гробу. Собрать тело, раздавленное машиной, оказалось просто невозможно.

Колеса крана раздавили женщину о колонну, она погибла до приезда скорой Источник: Служба спасения Свердловской области / ИА «Ночные новости»

…Насия Тимергазиевна проработала на Уралмашзаводе 39 лет 10 месяцев. В 17 лет, после школы, приехала в Свердловск из Башкирии, поступила в училище, получила профессию машиниста крана мостового и козлового типа и пришла на завод — это было ее единственное и любимое место работы. За годы работы постоянно повышала квалификацию, стала машинистом самого высокого, шестого, разряда. В советские времена была ударником коммунистического труда, ее награждали грамотами и благодарственными письмами, четыре года назад ей присвоили звание «Почетный уралмашевец». Женщина была предана заводу, получается — отдала ему жизнь. Во всех смыслах.

Не заметил

После трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса России — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Оператор крана, давая показания, объяснил, что не заметил крановщицу наверху, поскольку в тот момент он управлял краном с пульта и смотрел за перемещением груза.

Такой Насия пришла на завод Источник: семейный архив Елены Григорян

— При расследовании выяснилось, что 45-летний рабочий, управлявший краном, закончил лишь пять(!) классов школы, — говорит Елена. — Он не имел допуска к управлению краном, не проходил обучение, хотя при заводе есть учебный центр. У него вообще не было никакой специальности. Также он не был сотрудником завода — работал на аутсорсе от компании ООО «Глобал», которая предоставляла предприятию некоторых рабочих. Этот человек попал на завод по заявке как вальцовщик четвертого разряда. По этой специальности у него был трудовой стаж. Потом он также работал стропальщиком — это рабочий, который закрепляет груз. А с марта 2025 года, со слов опрошенных сотрудников, он почему-то начал управлять краном. Ни опыта, ни обучения — всё это сыграло свою трагическую роль.

В советские времена Насия была ударником коммунистического труда, ее награждали грамотами и благодарственными письмами, четыре года назад ей присвоили звание «Почетный уралмашевец» Источник: семейный архив Елены Григорян

Но Елена уверена, что рядовой рабочий — не главный виновник трагедии:

— Решать, конечно, будет следствие и суд. Но, по моему мнению, виноват тот, кто поставил на это место сотрудника без обучения и опыта. За безопасной организацией труда должны следить начальники смен, начальник цеха, мастер участка, начальник производства. В этой структуре есть директора, замы, инженеры по техники безопасности. Почему допустили его к управлению? И никого не дали ему в помощь? Этот рабочий не мог увидеть наверху крановщицу, потому что следил за грузом. Согласно технологическим картам (они определяют, как должен перемещаться груз), указан определенный состав бригады: это стропальщик, оператор или машинист крана и еще должен быть тот, кто наблюдает за безопасным перемещением груза, — мастер цеха или начальник смены. Тут один рабочий выполнял функции, работу за троих. Он лишь винтик в системе, и этот винтик недобросовестно прикрутили.

Елена объясняет: ее мама вообще не должна была выходить на работу в то место, где она погибла, у нее не было стажировки в том цехе и на этом кране.

— И вот эта цепочка обстоятельств, начиная с поломки блока, привела к трагедии. Я надеюсь на объективное и полное расследование. Честное. И, конечно, на изменение в организации производства, в охране труда. Там работает очень много маминых коллег, друзей, и я хочу, чтобы они были в безопасности, — говорит дочь погибшей.

Итоги расследования

Комиссия Ростехнадзора недавно завершила расследование трагедии. Эксперты несколько месяцев опрашивали свидетелей, изучали документы и в итоге нашли множество нарушений в работе одного из старейших предприятий региона. То, что рассказывала нам дочь, было отражено в акте сухим официальным языком. Основная причина несчастного случая, по заключению специалистов: неудовлетворительная организация производства работ. Комиссия по расследованию трагедии назвала ответственных за нарушения. Это руководители производства: главный инженер, начальник цеха и заместитель, а также первый заместитель руководителя предприятия.

Все рядовые сотрудники, кто причастен к несчастному случаю, — от погибшей до оператора крана — нарушали инструкции вынужденно, проблема в организации безопасного труда.

Результаты расследования комиссии будут переданы в Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса России — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Сейчас фигурантов в нем нет.

Как трагедию комментируют на заводе

Е1.RU запросил комментарий у ПАО «Уралмашзавод», задав свои вопросы руководству предприятия. Публикуем ответ полностью.

— Согласны ли вы с выводами комиссии? В акте указано, что причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы, нарушение требований к промышленной безопасности. Какие выводы сделаны и будут ли приняты меры, чтобы предотвратить подобные ЧП, будет ли пересмотрена организация производства работ (которая касается правил промышленной безопасности).

— Все замечания комиссии будут устранены в полном объеме. Большинство мероприятий, указанных в предписании комиссии, уже реализовано. Особое внимание мы уделяем правильности и своевременности проведения ступенчатого контроля по охране труда и промышленной безопасности. Введен строгий режим внеплановых еженедельных проверок, направленных на выявление нарушений требований охраны труда на производственных площадках, создан специальный отдел, обеспечивающий постоянный мониторинг исполнения мер безопасности всеми подразделениями, внесены изменения во внутренние регламенты и нормативные акты.

Но основная наша задача — свести риск травматизма к минимуму за счет сочетания строгих внутренних стандартов и дисциплины самих сотрудников, поскольку пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям.

По статистике, причинами серьезных производственных инцидентов становятся личные ошибки работников, нарушающих установленные правила.

Погибшая машинист крана — опытный специалист с сорокалетним стажем, прошедшая все инструктажи и обучения в соответствии с графиком, по собственной инициативе зашла в опасную зону, грубо нарушив инструкции.

— В акте указано, что предприятие привлекает сотрудников — рабочих на аутсорсе. Связано ли это с общей проблемой недостатка в рабочих кадрах? Сотрудник ООО «Глобал», причастный к несчастному случаю, не имел нужной рабочей квалификации. Будут ли предусмотрены требования к сотрудникам, работающим на аутсорсе?

— Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда при быстро растущих объемах производства не всегда позволяет оперативно закрыть потребность в работниках, особенно рабочих профессий. Поэтому взаимодействие с лицензированными частными агентствами занятости, которые, согласно заключенному договору, обязаны предоставлять сотрудников требуемой квалификации — это один из вариантов обеспечения предприятия компетентным персоналом.

Если выполнять все требования, невозможно получать прибыль?

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что «расширение сферы контроля» не решит проблему производства, в том числе организацию безопасности. Конкретный несчастный случай мы с экспертом не обсуждали, он высказался о ситуации в целом.