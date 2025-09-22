НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Звуки от ударов ПВО и отмена самолетов: беспилотники атаковали Россию

Звуки от ударов ПВО и отмена самолетов: беспилотники атаковали Россию

В Москве приостановил работу аэропорт Шереметьево

249
Дроны атакуют разные регионы страны | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДроны атакуют разные регионы страны | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дроны атакуют разные регионы страны

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Украинские беспилотники в ночь на 23 сентября атаковали Россию. Дроны бьют по черноморскому побережью и Москве. Собрали всё, что известно о налетах, в одном материале.

О сбитых беспилотниках несколько раз сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По данным на 23:00 (по МСК) на подлете к столице ПВО уничтожили 14 дронов. Из-за атак приостановил работу аэропорт Шереметьево. Авиакомпании массово отменяют и корректируют маршрут своих самолетов.

Также на подлете к Калуге был сбит один беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожен 1 БПЛА на окраине Калуги. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

А над Севастополем силами ПВО было уничтожено две воздушные цели. По словам губернатора Михаила Развожаева, объекты противовоздушной обороны сбили цели над морской акваторией вблизи поселка Кача.

Помимо этого три беспилотника уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее беспилотники атаковали Крым. В результате ударов несколько человек погибли, больше 10 пострадали. После ударов БПЛА на поселок Форос в Ялте (Крым) ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект— жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
