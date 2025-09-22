НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Ударили по школе и администрации: больше 100 беспилотников атаковали Россию — кадры

Ударили по школе и администрации: больше 100 беспилотников атаковали Россию — кадры

За жизнь пострадавших борются в реанимации

371
Всю дорогу засыпал обломками | Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

Всю дорогу засыпал обломками

Источник:

ДЕМИДОВ / Telegram

В ночь на 22 сентября прошла мощная атака беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны России. К сожалению, без жертв и разрушений не обошлось. Расскажем, что известно об атаке.

Всего уничтожили 114 беспилотников:

  • по 25 — над Ростовской областью и Краснодарским краем;

  • 19 — над Белгородской областью;

  • 13 — над Астраханской;

  • 10 — над Крымом;

  • 7 — над Брянской областью;

  • 5 — над Азовским морем;

  • по 3 — над Ярославской и Волгоградской областями;

  • 2 — над Черным морем;

  • по 1 — над Курской и Воронежской областями.

Атака началась еще вечером 21 сентября. В результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» в Крыму. Также повреждено здание школы в поселке.

Внутри очень сильные разрушения

Источник:

ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Три человека погибли, шестнадцать получили ранения. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью БПЛА с фугасными боезарядами. Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму в тяжелом состоянии, двое в реанимации, сообщает ФМБА России.

Как выглядит школа

Источник:

ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Охранник школы пострадал и не отвечал на звонки директора. Его сменщик прибежал на помощь одним из первых. Когда он был на месте, раненому уже оказывали помощь. 

Охранник рассказал, что было после начала атаки

Источник:

ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Сейчас ученики школы в Форосе будут на дистанционном обучении. Но, как отмечает директор, возможно, когда решат вопрос с питанием учеников, в школе начнут очные занятия, сказала директор школы Татьяна Каргапольцева.

С серьезной атакой столкнулись и в Белгородской области. В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Пострадали два человека. 

Рядом лежали части беспилотника | Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

Рядом лежали части беспилотника

Источник:

ДЕМИДОВ / Telegram

Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица доставили в больницу. 

Людям понадобилась помощь | Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

Людям понадобилась помощь

Источник:

ДЕМИДОВ / Telegram

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки под атаку попали сразу несколько населенных пунктов. Например, по поселкам Пролетарскому и Ракитное, селам Новозинаидинскому, Новоленинскому и Центральному выпустили один боеприпас и нанесли удары 14 беспилотников, 7 из которых сбили. В результате атаки дронов погибли 2 мужчины, 6 человек получили ранения. 

В Ростовской области беспилотники перехватили в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. В Миллеровском в хуторе Красная Звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метрах, ее быстро потушили. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Краснодарском крае, по информации оперштаба, фрагменты БПЛА упали на территории 3 частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждения получили фасады и крыши домов, выбило стекла. Загорелась трава в промзоне. В станице Гривенской в одном из частных домовладений серьезно повредило крышу, начался пожар, задеты соседние дома. Люди не пострадали. В других регионах также обошлось без серьезных последствий. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
40 минут
Ужас какой-то. Что хоть они всё по нам пуляют
Гость
18 минут
Никакого улучшения, всё только хуже и хуже. И Трамп не помогает, даже наши полезные ископаемые ему не интересны
Читать все комментарии
