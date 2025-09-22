Ударили по школе и администрации: больше 100 беспилотников атаковали Россию — кадры

Всю дорогу засыпал обломками Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

В ночь на 22 сентября прошла мощная атака беспилотников на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны России. К сожалению, без жертв и разрушений не обошлось. Расскажем, что известно об атаке.

Всего уничтожили 114 беспилотников:

по 25 — над Ростовской областью и Краснодарским краем;

19 — над Белгородской областью;

13 — над Астраханской;

10 — над Крымом;

7 — над Брянской областью;

5 — над Азовским морем;

по 3 — над Ярославской и Волгоградской областями;

2 — над Черным морем;

по 1 — над Курской и Воронежской областями.

Атака началась еще вечером 21 сентября. В результате удара БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» в Крыму. Также повреждено здание школы в поселке.

Внутри очень сильные разрушения Источник: ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Три человека погибли, шестнадцать получили ранения. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали курортную зону Крыма с помощью БПЛА с фугасными боезарядами. Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму в тяжелом состоянии, двое в реанимации, сообщает ФМБА России.

Как выглядит школа Источник: ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Охранник школы пострадал и не отвечал на звонки директора. Его сменщик прибежал на помощь одним из первых. Когда он был на месте, раненому уже оказывали помощь.

Охранник рассказал, что было после начала атаки Источник: ВЕСТИ КРЫМ / Telegram

Сейчас ученики школы в Форосе будут на дистанционном обучении. Но, как отмечает директор, возможно, когда решат вопрос с питанием учеников, в школе начнут очные занятия, сказала директор школы Татьяна Каргапольцева.

С серьезной атакой столкнулись и в Белгородской области. В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Пострадали два человека.

Рядом лежали части беспилотника Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица доставили в больницу.

Людям понадобилась помощь Источник: ДЕМИДОВ / Telegram

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки под атаку попали сразу несколько населенных пунктов. Например, по поселкам Пролетарскому и Ракитное, селам Новозинаидинскому, Новоленинскому и Центральному выпустили один боеприпас и нанесли удары 14 беспилотников, 7 из которых сбили. В результате атаки дронов погибли 2 мужчины, 6 человек получили ранения.

В Ростовской области беспилотники перехватили в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. В Миллеровском в хуторе Красная Звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метрах, ее быстро потушили. Люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.