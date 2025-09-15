Итальянский пенсионер упал с балкона. Он спасся ценой жизни соседки: новости 15 сентября

Мужчина отделался переломами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 сентября.

У COVID-19 нашли новую побочку

Ученые Сеченовского университета выявили новую «отложенную» побочку от COVID-19. Он способствует развитию остеонекроза — опасного заболевания, при котором разрушается костная ткань. Остеонекроз может грозить любому, у кого был коронавирус, вне зависимости от возраста или тяжести заболевания.

Врачи сделали выводы после того, как провели анализ 88 образцов костной ткани. Всем 88 пациентам проводили эндопротезирование (замену сустава на протез). У 41 был постковидный остеонекроз головки бедренной кости, у 47 — то же заболевание, но по другим причинам, пишут «Известия».

До пандемии COVID-19 главных причин остеонекроза было всего три: длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы.

Дорожные камеры в России начнут фиксировать новый вид нарушений

С 1 ноября дорожные камеры в России начнут автоматически выявлять водителей без полиса ОСАГО. Об этом РИА Новости рассказала автоюрист Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика».

Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдет ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто: достаточно предоставить действующий полис.

В Китае засняли «взрыв НЛО»

В провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, произошел необычный взрыв в небе. Об этом сообщает Yangcheng Evening News. Местные жители предполагают, что сняли уничтожение НЛО.

В соцсетях Китая гадают о происхождении странных вспышек Источник: RT на русском / Telegram

Сначала появился быстро движущийся объект с параболической траекторией, а затем еще одно светящееся тело, которое быстро к нему приближалось. В тот момент, когда они пересеклись, возникла сильная вспышка и звуки, напоминавшие гром. Странное явление видели жители городов Вэйфан, Жичжао и близлежащих районов. Свидетели утверждают, что в домах задрожали стекла.

Власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу. Истинная причина остается неизвестной.

Замначальника тыла из МВД обвиняют в крупной взятке

У экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова изъяли 21 миллион рублей и установили более 40 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Панова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Его заключили под стражу.

Кадры, снятые во время обыска Источник: Следком / Telegram

По данным следствия, с 2012 по 2014 год Панов получил через посредника от генерального директора ООО «СК „Ремстройторг“» Сергея Чечко и его партнера по бизнесу Антона Сибиля взятку в размере 37 миллионов рублей. Взамен он должен был предоставить покровительство, а также гарантировать заключение и исполнение государственных контрактов для МВД России. Если бы компания нарушила обязательства, Панов должен был бездействовать.

В Грузии поймали «афериста из Tinder»

В Грузии в аэропорту Батуми задержали мошенника из Израиля Саймона Леваева, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder». Об этом сообщает «Рустави 2» со ссылкой на МВД.

Саймон Леваев — 35-летний израильский мошенник, осужденный за кражу, подлог и мошенничество. Его звали Шимон Иегуда Хают, но он сменил имя, чтобы притворяться родственником Льва Авнеровича Леваева, израильского бизнесмена, известного как «Бриллиантовый король».

В 2022 году Netflix выпустил о Леваеве документальный фильм, основанный на рассказах его жертв. Саймон знакомился с женщинами через приложение Tinder, представлялся богатым и успешным и втирался в доверие. Подробнее о схемах мошенника рассказали в отдельном материале.

Россиянам грозит дефицит новостроек и рост цен на жилье

В России ожидается дефицит новостроек и рост цен на жилье. Это происходит из-за длительного ужесточения денежно-кредитной политики в стране.

Число новых разрешений на строительство в России снижается. Их количество упало на 20% с начала года к аналогичному периоду 2024 года. Такими данными с ТАСС поделился замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

Эта тенденция приведет к повышенному спросу на недвижимость, а также к ее удорожанию, рассказала в беседе с Городскими медиа доцент Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова.

По ее словам, примерно через два-три года можно наблюдать дефицит первички. Это также отразится на стоимости квадратных метров. Подробнее о том, когда стоит задуматься о покупке жилья, можно почитать по ссылке.

В Китай теперь можно полететь без визы

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов.

Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

Безвизовый режим не будет работать для граждан, прибывающих в Китай для работы, учебы, журналистской деятельности, а также для водителей, экспедиторов и переводчиков.

Находиться на территории КНР с момента въезда в страну можно 30 дней. В течение разрешенного периода пребывания разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, в частности Тибетского автономного района.

Срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев. Ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года на настоящий момент отсутствуют.

В Иркутске произошел взрыв в многоквартирном доме

В Ангарске Иркутской области произошел взрыв газа в панельной пятиэтажке. Он был такой силы, что обвалились перекрытия второго этажа, уничтожены две квартиры, пострадало еще около десятка.

Погиб хозяин квартиры, где произошел взрыв, три человека получили травмы, в том числе 12-летняя девочка.

Источник: IRCITY.RU

«В квартире проживал маломобильный гражданин, инвалид. В результате взрыва газа гражданин погиб. Он жил на втором этаже, но из-за обрушения межэтажных перекрытий его тело оказалось на первом этаже», — сообщил журналисту IRCITY.RU директор муниципальной службы по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Филатов

Сразу после взрыва из дома эвакуировались 79 жильцов, в том числе 12 детей.

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи», — говорится в публикации.

Ученые уточнили, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило в начале июня.

Мужчина в Питере дома печатал деньги

В Санкт-Петербурге 63-летний местный житель печатал деньги на домашнем принтере и ходил с ними за покупками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Источник: Петербургская полиция / Telegram

Мужчина попытался расплатиться на кассе двумя фальшивыми банкнотами номиналом по 5 тысяч рублей, напечатанными на струйном принтере. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Источник: Петербургская полиция / Telegram

В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяли еще семь поддельных купюр аналогичного номинала, а также листы с незаконченными изображениями денежных билетов. Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Петербуржца отпустили под подписку о невыезде.

В Челябинской области завелся медведь, который питается трупами

В Златоусте на местном кладбище появился медведь, который разрывает захоронения и питается останками. Он не реагирует на людей.

Предположительно его могли привлечь печенья и конфеты, которые оставляют возле могил. Министерство экологии Челябинской области решило убить медведя.

В Вологодской области исчезли более половины алкомаркетов

В Вологодской области закрылось более половины алкомаркетов, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Работу прекратили 364 из 610 торговых точек.

Из 87 «наливаек» в Вологде и Череповце на контроле остается 45 точек. В сентябре прекратили работу еще две точки продажи алкоголя на разлив.

Продавать алкоголь в розницу в регионе разрешено с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и с 08:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Закон начал действовать с 1 марта 2025 года.

Россияне могут заметить помехи на экране ТВ

На телеэкранах России могут появиться помехи. Их стоит ожидать с 27 сентября по 20 октября. Проблему анонсировали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция. [Это] случается дважды в год и длится три недели, начиная от дней осеннего и весеннего равноденствия. Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к единичным случаям кратковременного „замерзания“ или пропадания картинки», — пояснили в пресс-службе компании.

Интерференция — сезонное явление, при котором Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. В результате на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции возможно полное пропадание теле- и радиосигнала.

В Италии мужчина упал с балкона и убил соседку

В Италии, в Милане, 70-летний мужчина упал с балкона четвертого этажа и попал на 83-летнюю соседку, которая шла по тротуару. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Женщина погибла на месте, смягчив падение для мужчины. Он отделался переломами ног. Его доставили в отделение неотложной помощи больницы Нигуарда в критическом, но не угрожающем жизни состоянии.