НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 764мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Ремонт «Лазурного»
Построят школу
Работа рок-клуба под угрозой
Ярославский бренд покорил Россию
Что с трамвайными путями
Создадут «Ваксман-центр»
Новые район на берегу Волги
Чебатков в Ярославле
Подорожает плата за капремонт
Пожар в жилом доме
Происшествия «Пытался увести двух мальчиков»: ярославцы задержали подозрительного мужчину

«Пытался увести двух мальчиков»: ярославцы задержали подозрительного мужчину

Сейчас с ним работает полиция

624
В Ярославле жители поймали подозрительного мужчину | Источник: «Яндекс карты», Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле жители поймали подозрительного мужчину | Источник: «Яндекс карты», Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле жители поймали подозрительного мужчину

Источник:

«Яндекс карты», Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы сообщили о подозрительном мужчине в Брагине.

«Вчера вечером около 21:00 мужчина во дворе проспекта Дзержинского, 34 пытался увести двух мальчиков с детской площадки. Своими силами мы пресекли преступное деяние, задержали его до приезда полиции. Мужчина явно был в невменяемом состоянии», — написали в группе «Жесть Ярославль».

В полиции подтвердили факт обращения жителей.

«Сообщение поступило в полицию Дзержинского района. Мужчина доставлен в отдел полиции. С ним проводится необходимая работа», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя Ярославля виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Было установлено, что в июне 2024 года около одного из домов на улице Чкалова он обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет. Сам мужчина свою вину не признал.

Однако суд посчитал, что его вина доказана. Ярославца приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда — по миллиону рублей в пользу каждой пострадавшей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Полиция Дети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Вот интересно, когда школоте будут давать реальные сроки?
Гость
1 час
20 на полном гос обеспечении теперь точно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление