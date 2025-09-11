«Пытался увести двух мальчиков»: ярославцы задержали подозрительного мужчину

В Ярославле жители поймали подозрительного мужчину Источник: «Яндекс карты», Жесть Ярославль / Vk.com

Ярославцы сообщили о подозрительном мужчине в Брагине.

«Вчера вечером около 21:00 мужчина во дворе проспекта Дзержинского, 34 пытался увести двух мальчиков с детской площадки. Своими силами мы пресекли преступное деяние, задержали его до приезда полиции. Мужчина явно был в невменяемом состоянии», — написали в группе «Жесть Ярославль».

В полиции подтвердили факт обращения жителей.

«Сообщение поступило в полицию Дзержинского района. Мужчина доставлен в отдел полиции. С ним проводится необходимая работа», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя Ярославля виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Было установлено, что в июне 2024 года около одного из домов на улице Чкалова он обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет. Сам мужчина свою вину не признал.