«Внезапно зашевелился и закашлял»: в Индии родственники чуть заживо не похоронили мужчину. Новости 10 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 сентября.

В России предложили увеличить налоги для сверхбогатых

В России хотят поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22% для сверхбогатых. Кроме того, нужен социальный налог на благосостояние. В этом уверен председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сейчас 22% платят те, кто получают свыше 50 миллионов рублей в год. И те, кто 500 миллионов рублей получает и даже больше, они всё равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%. Ничего с ними не сделается», — заявил парламентарий в беседе с ТАСС.

Еще депутат предложил ввести дополнительный сбор на самолеты, яхты и вертолеты. По словам Миронова, стоит проследить и за тем, чтобы этот налог на предметы роскоши не затрагивал обычных граждан и уплачивался исключительно состоятельными лицами и олигархами.

В Петербурге самокатчик выстрелил в затылок велосипедисту

Конфликт велосипедиста и самокатчика в Санкт-Петербурге закончился стрельбой. Мужчина на самокате выстрелил велосипедисту в затылок. Потерпевший написал заявление на стрелка.

Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что спор произошел из-за того, что мужчина на велосипеде не поделил пространство с юношей на электросамокате. В результате самокатчик достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в оппонента. Попал в затылок и правое предплечье. Потерпевший обратился в полицию и зафиксировал в медицинском учреждении свои травмы.

Уголовное дело пока не возбуждено, хулигана на самокате ищут.

В России предлагают отправлять в декрет обоих родителей и платить им зарплату

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» предложила дать обоим родителям право на отпуск по уходу за ребенком с выплатами в размере полной зарплаты или ее половины.

Председатель движения Иван Курбаков считает, что это укрепит семейные отношения, приведет к достижению равноправия родителей и демографическому росту. Отсутствие страха за финансовую стабильность повысит желание иметь детей.

Такая мера поможет молодым матерям, снизит уровень послеродовой депрессии и стресса, а также сохранит ценных сотрудников в штате, передает «Абзац».

Мигрантов начнут выдворять из России, но не всех

Иностранным гражданам, чье пребывание в России под вопросом, оставался один день для легализации статуса. Упрощенная процедура действует до среды, 10 сентября.

Уже с 11 сентября начнется депортация, и нарушителям могут запретить въезд в будущем. Это касается и граждан Украины, которые ранее могли получить вид на жительство или гражданство.

С завтрашнего дня для иностранцев с нарушениями в миграционном вопросе закроют доступ к заключению и расторжению брака, детским учреждениям и управлению автомобилем. Подробнее об этом мы писали здесь.

Apple перестала продавать предыдущие модели после презентации iPhone 17

Корпорация Apple убрала из своего онлайн-магазина четыре модели iPhone после презентации новых устройств. С продажи исчезли флагманские iPhone 16 Pro и Pro Max, а также модели iPhone 15 и 15 Plus, выпущенные в 2023 году. Сейчас в ассортименте остались только новые iPhone 17, iPhone 16, iPhone 16 Plus и базовый iPhone 16e. Все эти устройства по-прежнему доступны для покупки на официальном сайте компании.

Наиболее доступным вариантом в официальной продаже стал iPhone 16e с ценой от 599 долларов, что эквивалентно примерно 50 тысячам рублей. iPhone 16 стоит на 9 тысяч рублей дороже — 699 долларов, или 59 тысяч рублей, а модель 16 Plus оценивается в те же 699 долларов.

Накануне компания провела большую презентацию новинок Источник: Apple.com

Стая львов растерзала смотрителя зоопарка на глазах у посетителей

В Таиланде туристы в ужасе наблюдали за тем, как стая львов заживо съела смотрителя зоопарка. По информации Daily Mail, инцидент произошел в парке «Мир сафари» в Бангкоке около 11 часов утра по местному времени.

Львы напали на смотрителя зоопарка, когда он вышел из своего джипа в открытый вольер. Потрясенные посетители кричали, пока хищники прижимали свою жертву к земле и лакомились человеческой плотью.

Очевидцы пытались отпугнуть львов, подавая сигналы. Вскоре прибыли вооруженные работники, которые вынудили хищников разбежаться. Однако смотритель зоопарка к тому моменту уже погиб: львы разгрызли его тело до костей.

В Индии чуть заживо не похоронили мужчину

Местный житель ожил во время собственных похорон. Его доставили в больницу.

По информации NDTV, мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая несколько дней назад и был госпитализирован в частную клинику. Родственники рассказали, что врачи не смогли помочь ему. Семья начала готовиться к похоронам.

«Когда мы уже собирались похоронить его, он внезапно зашевелился и закашлял. Мы немедленно привезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его состояние тяжелое, но стабильное», — рассказал родственник.

При этом руководство больницы отрицает заявления семьи, утверждая, что, возможно, родственники неправильно поняли медицинские термины врачей.