«Я хочу уйти за дочкой». Как дезертир год скрывался в ДНР, а потом жестоко убил 9-летнюю школьницу

7 сентября в поселке Ольховатка в ДНР нашли тело 9-летней школьницы. Сначала над ней надругались, избивали, а потом задушили и выбросили в реку. Жестоко расправился с ребенком 32-летний Алексей Ч. из Алапаевска Свердловской области, который около года скрывался — фактически жил — у семьи убитой девочки. Родные малышки до сих пор не могут поверить в случившееся. Наши коллеги из Е1.RU cобрали в этом материале всё, что известно о трагедии.

Как убили Катю

5 сентября в Енакиево бабушка забрала Катю из школы и ненадолго ушла по делам. Когда вернулась, не было ни внучки, ни экс-заключенного, ни его вещей.

Мама, бабушка, тетя, соседи и все остальные родственники искали ее своими силами, а когда поняли, что не справляются, вызвали сотрудников полиции. Начались масштабные поиски: сотни представителей спецслужб и добровольцев осматривали территории автовокзалов, искали даже на границе.

Ориентировки с фотографией Катюши были расклеены по всему поселку, в соцсетях неравнодушные люди организовывали целые поисковые группы. Подключился к розыску и местный военный Алексей. К нему обратилась преподавательница школы, в которой училась девочка.

«Мы сразу кинулись искать и девочку, и его. Мой сын учился с Катей. Мы взяли беспилотник и поехали с солдатами искать. Там было очень много людей, днем полетали — не нашли. Вечером тоже искали — не нашли. Приехало очень много добровольцев: и аквалангисты, и летчики, и мотоциклисты, и солдаты», — рассказал E1.RU Алексей.

Подозрения сразу пали на Алексея Ч., фактически жившего у родных девочки. 7 сентября убийцу обнаружили в соседней деревне, ему удалось уйти на 20 километров от места преступления.

«Позвонили из другого поселка, сказали, что его там видели. Солдаты нашли его на ферме, забрали и сразу привезли», — добавил наш собеседник.

Семья Кати была готова заплатить любую сумму, однако преступник даже не требовал выкуп. Он увел девочку в безлюдное место и надругался: закрывал рот, бил кулаками, а потом задушил. Тело малышки изверг выбросил в реку и закидал ветками. Об этом E1.RU рассказали ее родные: «Она просто вся синяя была, неузнаваемая. Убил и кинул в речку. Полтела было в речке. Благо у нас такая речка, знаете, воды нигде нет в Донбассе. Пересохла, полтела было в воде, а головка, шея девочки… Представьте, девятилетняя девочка, и такое сотворить! Кошмар! И девочка еще худенькая, маленькая, хрупенькая, очень была воспитанная, развитая».

Родные 9-летней Кати тяжело переживают горе. Ее мама и вовсе не видит смысла дальше жить без своей дочки.

«Девочку будут хоронить даже прабабушки. Одной 85, другой 66. Давление, сердце. Просто вчера скорая не успевала к нам приезжать и уезжать. А мама девочки просто зациклена, она говорит: „Я хочу уйти за дочкой, я завтра ее похороню, и я жить не буду“, — рассказала родственница Кати.

Малышку похоронят 10 сентября.

«На поиски пришло пол-Донбасса и пол-России съехалось. Я не представляю, что будет на похоронах. И вот понимаете, выходишь на улицу — вымерла улица, нигде никого нет, скорбят все. Я уже не говорю о родных, когда понятые рассказали, что преступник с ней делал. Мама упала в обморок, бабушка тоже, прабабушка, я кричала просто…» — пояснила наша собеседница.

Не знали, что приютили насильника и убийцу

В 2024 году экс-заключенный самовольно оставил часть и целый год прятался в ДНР у бабушки ребенка, которая по-человечески пожалела его. Алексей попросился разнорабочим. Он помогал по хозяйству: копал огород, складывал сено, ухаживал за скотом и чинил забор.

В доверие он втерся быстро, однако про себя особо ничего не рассказывал. По словам семьи, Алексей был скрытным человеком — они не знали, откуда он родом, какое у него прошлое и где его семья. Говорил только то, что он из России, есть жена и два, возможно, неродных ребенка.

В непростое время семья дала ему крышу над головой, платила зарплату, кормила и одевала. Однако на добрый жест садист ответил жестокостью.

Два года считался пропавшим без вести

Алексей Ч. родом из Алапаевска. Ему 32 года, и практически полжизни он провел за решеткой. Известно, что в начале 2010-х мужчина был осужден за убийство на 11 лет. А в 2021 году он попал в колонию за изнасилование. Позже рецидивист оказался на свободе.

О семье Алексея отзываются отрицательно: по словам соседей, его мать совершила убийство около 28 лет назад. Также в 2011 году она была поймана на краже чужого телефона.

Сокамерник Алексея в разговоре с журналистом E1.RU уточнил, что не поддерживал связь с ним с 2019 года.

«Когда я узнал, что он совершил, я понял, что я его очень плохо знаю. Мы с ним вместе отбывали наказание, он, если не ошибаюсь, сидел за убийство, освободился условно-досрочно. Потом мы одно время с ним общались, у него какие-то, видимо, проблемы в городе у себя были, я ему помог, перевез его в Качканар, помог с работой, и он там начал пить, чудить. В итоге потом уехал в Пермский край», — рассказал наш собеседник.

В 2019 году Алексей уехал в Пермский край, он перестал выходить на связь со своей семьей. Родные не знали ничего о нем четыре месяца и размещали объявления. Они знали только то, что он работает на стройке.

После преступник нашелся и вернулся в Алапаевск.

«Чем мог я ему помогал, но он этого не оценил. Я, честно, не знаю, но слышал, что он отбывал наказание за изнасилование, из колонии ушел на СВО. Так-то парень вроде и добрый, работящий, не знаю, откуда у него эта агрессия. Как ему это в голову могло прийти?»

При этом сокамерник продолжал поддерживать связь с семьей преступника. Два года Алексей считался без вести пропавшим, его мама пыталась доказать через суд, чтобы его признали умершим. Однако он всё это время был жив и здоров.

«Мне когда написали, что его задержали в ДНР, я позвонил его маме сразу же, потому что за день мне писал какой-то блогер, который снимал себя на видео и говорил, что пропала девочка вот с этим молодым человеком. Подумал сначала, что это мошенники. Но оказалось, что Алексей живой, живет в какой-то семье», — поделился сокамерник Алексея.

К маме Алексея в Алапаевске приходила полиция. Сейчас она находится в шоковом состоянии и не хочет общаться с журналистами: «Мама там вообще в шоке, слов нет, она говорит: „У меня нет больше сына“».

В судах по месту ареста подозреваемого в убийстве, куда звонили корреспонденты Е1.RU, и в СК информацию не комментируют. Как только официальный комментарий появится, мы дополним материал.

«Оставил тело и сбежал». Еще одна история об убитом ребенке

Преступления в отношении детей, увы, не редкость. Случай, подобный трагедии в ДНР, произошел в 2024 году в Нижнем Тагиле, где на четвертый день поисков нашли мертвой 11-летнюю Надю. Девочка исчезла 31 августа: она пошла гулять и не вернулась домой. Отец школьницы сразу обратился в полицию и к волонтерам. 3 сентября Надю нашли мертвой.

Погибшей было всего 11 лет Источник: читатель E1.RU

Тогда в семье произошла другая трагедия: мама Нади умерла от онкологии. Поэтому силовики не только прочесывали дворы и школы, но и проверили кладбище, где похоронена мама девочки. В первый день поисков был найден телефон девочки, но он не стал зацепкой для волонтеров и полиции.

Отрабатывали три версии исчезновения:

девочка потеряла телефон и боялась возвращаться домой, чтобы ее не отругали;

она тяжело переживала потерю мамы и могла что-то с собой сделать;

школьницу убили. Отца девочки проверили на полиграфе. Чтобы привлечь больше ресурсов к поиску, силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Всё, что известно об этой трагедии, собрали в одном видео

Днем 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале дома, где она жила. По делу задержали 40-летнего соседа Владимира. Отец Нади рассказал E1.RU, что сосед недавно вернулся с СВО и имеет судимости. В его квартире были найдены следы крови.

