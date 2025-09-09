В Ярославле на темной дороге насмерть сбили велосипедиста

В Ярославле насмерть сбили велосипедиста Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле автомобиль «Форд Фокус» насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло 9 сентября в 19:40 на Ленинградском проспекте в районе СНТ «Текстильщик-2» на выезде из города.

Известно, что машина, которая наехала на велосипедиста, двигалась в сторону Тутаева. За рулем находилась 54-летняя женщина. По информации ГИБДД, велосипедист ехал в том же направлении посередине дороги. Также в Госавтоинспекции сообщили, что участок проезжей части, где произошла авария, был не освещен.

«В результате ДТП велосипедист-мужчина, личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте происшествия», — констатировали в ГИБДД.

Видео с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах.