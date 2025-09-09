Отец распылил в доме дихлофос и отравил всех своих детей. Они погибли, а мужчина избежал тюрьмы: подробности

Дмитрий Виноградов (справа) похоронил своих детей после трагедии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Жуткая трагедия произошла в семье из Красной Сопки Красноярского края, где осенью 2024 года скончались четверо детей после ужина пельменями. Это случилось после того, как глава семейства распылил в доме дихлофос и не проветрил помещение. Вскоре у семьи родился пятый ребенок, но спустя время тоже погиб. Сегодня суд признал отца виновным и вынес ему приговор. Подробности об этой трагедии рассказываем — в материале.

Что случилось

Четверо детей скончались после ужина, на котором были пельмени и курица, купленные в местном магазине. Симптомы отравления проявились утром, и семья немедленно обратилась за медицинской помощью.

Двое детей умерли 21 сентября. Остальных членов семьи, включая взрослых, эвакуировали санитарной авиацией в Красноярск. Родители были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, а младшие — в перинатальный центр. Позже, несмотря на все усилия врачей, скончались еще двое детей.

Родители тогда с трудом выкарабкались, вернулись к жизни и ожидали рождения нового малыша. После этого под окнами своего дома супруги обнаружили труп котенка, на шерсти которого были следы той же отравы, что и в анализах отравившейся семьи.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU

Ремонт не помог

Тогда семья решила уехать из дома на какое-то время и пожить в другом населенном пункте. Супруги сделали ремонт в доме, где случилась трагедия. Это подтвердил глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев.

— Они полностью сделали ремонт, всё вычистили, мебель новая. Я их постоянно навещал, мой заместитель навещал, из района к ним приезжали. Медики за ними постоянно наблюдали. Они у нас постоянно были под контролем — всё было в порядке, ничто не предвещало [новой трагедии], — поделился глава с нашими коллегами с NGS24.RU.

Смерть пятого ребенка

Новая трагедия пришла в семью в феврале 2025 года. Пятимесячного малыша без признаков жизни в ночь с 1 на 2 февраля 2025 года в кроватке обнаружила мама. По информации сотрудников оперативных органов, следов насильственной смерти на ребенке не было. В люльке нашли следы рвотных масс, поэтому СК РФ рассматривает версию, что малыш захлебнулся ими во сне. По словам матери, ее рацион во время грудного вскармливания не менялся.

Версии трагедии

Следователи долго расследовали это дело и рассматривали несколько причин произошедшего. Первая из них заключалась в отравлении пельменями и курицей. Тогда даже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владелец и продавец продуктового магазина, а также фельдшер Красносопкинской амбулатории и родственники семьи были допрошены. В продуктовом магазине проверили камеры наблюдения и обнаружили несколько нарушений.

В Россельхознадзоре отметили, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения. Но продавец и местные жители сомневались, что дело было в продуктах, так как никто, кроме семьи, потерявшей четверых детей, на плохое самочувствие не жаловался.

Продавец местного магазина не верит, что дети умерли из-за продуктов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Еще одна версия трагедии заключалась в том, что в доме у пострадавших нашли отраву для мух, пестициды и антибиотики для скота. Тогда следователи предположили, что кто-то из детей мог перепутать их с приправой для еды.

Однако позже отец семейства признался в том, что травил до ужина насекомых в доме. Мать подтвердила слова супруга. Следователи пришли к выводу, что семья надышалась дихлофосом из-за плохой вентиляции и непроветриваемых помещений.

После этой версии следователи допросили сотрудников завода-изготовителя дихлофоса в Новосибирске. Производитель аэрозоля «Варан» утверждал, что его продукция безопасна для человека. Но вот экспертиза показала обратное и эта версия оказалась приоритетной.

Источник: СУ СК по Красноярскому краю

— Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Приоритетная версия следствия отравления на данный момент — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, — говорится в сообщении в СК по Красноярскому краю.

Вещества могли попасть в еду через посуду Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю

Приговор

Сегодня главе семейства вынесли приговор в Назаровской районном суде. Дмитрия Виноградова признали виновным по уголовному делу об отравлении четырех детей год назад.

Мужчине назначили два года наказания условно с испытательным сроком на три года, сообщили нашим коллегам из NGS24.RU в региональной прокуратуре. Это соответствует тому сроку, который запросил прокурор.