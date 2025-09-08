В Волгограде женщина выдумала детей и получила за это миллионы: новости 8 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 сентября.
В питерском отеле зарезали школьницу
В питерском отеле нашли труп девятиклассницы. Школьница погибла от многочисленных ножевых ранений. Рядом с ней находился юноша в крови.
Молодые люди познакомились в онлайн-игре. Парень приехал в Санкт-Петербург из Южно-Сахалинска и пригласил к себе в номер погибшую. Девушка рассказала родителям, что гуляет с подругой. Однако домой она не вернулась.
О том, что могло произойти преступление, в полицию сообщили друзья парня. О всех подробностях об убийстве рассказали в отдельном материале.
В Израиле расстреляли людей в автобусе
В Иерусалиме произошла стрельба в автобусе. Многие пострадавшие — пешеходы и ожидавшие транспорта на остановке пассажиры. Несколько человек погибли.
По данным израильского радио, стрельбу открыли двое палестинцев. Они зашли в автобус и напали на пассажиров, затем продолжили стрельбу по автомобилям. Нападавших застрелил местный житель.
В октябре проиндексируют зарплаты
В октябре россиян ждет индексация зарплат. К сожалению, она коснется не каждого работающего человека.
С 1 октября 2025 года заработная плата у некоторых бюджетников увеличится на 7,6%. Речь идет о следующих категориях:
сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
работниках федеральных государственных органов;
гражданском персонале воинских частей;
сотрудниках учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Индексация коснется только федерального уровня. Судьбу региональных и муниципальных служащих решают местные власти.
Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем и будущей операции
Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ей предстоит операция из-за тяжелой болезни. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+) на телеканале «Россия 1».
«Как говорят у нас в России, „пришла беда — отворяй ворота“. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — поделилась мыслями журналистка.
Симоньян напомнила, что ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, находится в больнице уже несколько месяцев.
В Непале вспыхнули протесты из-за соцсетей
В Непале начались массовые протесты из-за запрета социальных сетей. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы.
Протестующие прорвались через колючую проволоку и вынудили спецназ отступить, окружив здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, но, оказавшись в меньшинстве, укрылась внутри здания парламента.
Некоторые демонстранты перебрались через баррикады, прорвались в здание парламента, подожгли машину скорой помощи и швыряли предметы в полицейских, пишет Reuters. В итоге полиция открыла огонь. По меньшей мере 50 человек пострадали. По данным издания, 14 человек погибли.
Стала известна тема «Тотального диктанта»
Текст «Тотального диктанта» в 2026 году будут посвящен детству поэта Александра Пушкина. Автором текста стал ректор Литературного института имени А. М. Горького, исследователь истории русской литературы XX века, доктор филологических наук и публицист Алексей Варламов.
Писатель подчеркнул, что о Пушкине написано много книг, но есть «одна таинственная история» — детство русского поэта.
Ипотеку ждут изменения
Решение по параметрам льготной ипотеки в РФ могут принять в конце осени. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Восточного экономического форума.
Он добавил, что есть три направления развития ипотеки.
поддержка городов, где темпы ввода не такие существенные. В городах, где темпы строительства жилья высокие, дополнительные меры поддержки не нужны.
требование к числу детей, их возрасту.
площадь квартиры.
«Сейчас считается, что если государство вкладывается в льготную ипотеку, то это должна быть квартира площадью примерно от 65 кв. м, то есть та, которая позволяет семье полноценно развиваться», — сказал он ТАСС.
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа покончил с собой
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой в Иркутске. Эту информацию IRCITY.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
Он ушел из дома в ночь на 3 сентября. Через полчаса он попал в поле зрения камер видеонаблюдения на Глазковском мосту, и это было последнее место, где его видели живым.
Смерть Курца не имеет криминального характера, а также не связана с работой. Вероятнее всего, на это судья пошел по личным обстоятельствам. Тело мужчины пока еще не найдено.
Миллионы за выдуманных детей
Почти 2,5 миллиона рублей в качестве пособий получила в Волгограде 37-летняя женщина, выдумавшая двух дочерей и одного сына.
Как сообщили V1.RU в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, женщина предоставила в загсах трех городов выдуманные сведения о рождении сына и двоих дочерей. В каждом случае эти заявления подтверждались свидетелями, якобы присутствующими во время родов.
В каждом из загсов она получила свидетельства о рождении детей, с которыми затем обратилась в центр социальной защиты населения и ОСФР по Волгоградской области, где ей назначались и выплачивались различные выплаты и пособия.
— Цыганка ходила и всем подсказывала, что можно сделать такое свидетельство. Паспорт ей дала, и потом она принесла паспорт и свидетельство о рождении, — рассказала женщина на допросе, — Я получила свидетельство о рождении и пошла в социальный фонд. На самом деле такого ребенка не было. Деньги я тратила на свои нужды, лечилась, детей кормила.
Следственным отделом УФСБ в отношении женщины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159.2 УК России. Мера пресечения не избиралась.