В Волгограде женщина выдумала детей и получила за это миллионы: новости 8 сентября

В питерском отеле зарезали школьницу

В питерском отеле нашли труп девятиклассницы. Школьница погибла от многочисленных ножевых ранений. Рядом с ней находился юноша в крови.

Молодые люди познакомились в онлайн-игре. Парень приехал в Санкт-Петербург из Южно-Сахалинска и пригласил к себе в номер погибшую. Девушка рассказала родителям, что гуляет с подругой. Однако домой она не вернулась.

О том, что могло произойти преступление, в полицию сообщили друзья парня. О всех подробностях об убийстве рассказали в отдельном материале.

В Израиле расстреляли людей в автобусе

В Иерусалиме произошла стрельба в автобусе. Многие пострадавшие — пешеходы и ожидавшие транспорта на остановке пассажиры. Несколько человек погибли.

По данным израильского радио, стрельбу открыли двое палестинцев. Они зашли в автобус и напали на пассажиров, затем продолжили стрельбу по автомобилям. Нападавших застрелил местный житель.

В октябре проиндексируют зарплаты

В октябре россиян ждет индексация зарплат. К сожалению, она коснется не каждого работающего человека.

С 1 октября 2025 года заработная плата у некоторых бюджетников увеличится на 7,6%. Речь идет о следующих категориях:

сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работниках федеральных государственных органов;

гражданском персонале воинских частей;

сотрудниках учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Индексация коснется только федерального уровня. Судьбу региональных и муниципальных служащих решают местные власти.

Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем и будущей операции

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ей предстоит операция из-за тяжелой болезни. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+) на телеканале «Россия 1».

«Как говорят у нас в России, „пришла беда — отворяй ворота“. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — поделилась мыслями журналистка.

Симоньян напомнила, что ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, находится в больнице уже несколько месяцев.

В Непале вспыхнули протесты из-за соцсетей

В Непале начались массовые протесты из-за запрета социальных сетей. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы.

Протестующие прорвались через колючую проволоку и вынудили спецназ отступить, окружив здание парламента. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, но, оказавшись в меньшинстве, укрылась внутри здания парламента.

Некоторые демонстранты перебрались через баррикады, прорвались в здание парламента, подожгли машину скорой помощи и швыряли предметы в полицейских, пишет Reuters. В итоге полиция открыла огонь. По меньшей мере 50 человек пострадали. По данным издания, 14 человек погибли.

Стала известна тема «Тотального диктанта»

Текст «Тотального диктанта» в 2026 году будут посвящен детству поэта Александра Пушкина. Автором текста стал ректор Литературного института имени А. М. Горького, исследователь истории русской литературы XX века, доктор филологических наук и публицист Алексей Варламов.

Писатель подчеркнул, что о Пушкине написано много книг, но есть «одна таинственная история» — детство русского поэта.

Ипотеку ждут изменения

Решение по параметрам льготной ипотеки в РФ могут принять в конце осени. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков в кулуарах Восточного экономического форума.

Он добавил, что есть три направления развития ипотеки.

поддержка городов, где темпы ввода не такие существенные. В городах, где темпы строительства жилья высокие, дополнительные меры поддержки не нужны. требование к числу детей, их возрасту. площадь квартиры.

«Сейчас считается, что если государство вкладывается в льготную ипотеку, то это должна быть квартира площадью примерно от 65 кв. м, то есть та, которая позволяет семье полноценно развиваться», — сказал он ТАСС.

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа покончил с собой

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой в Иркутске. Эту информацию IRCITY.RU подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Он ушел из дома в ночь на 3 сентября. Через полчаса он попал в поле зрения камер видеонаблюдения на Глазковском мосту, и это было последнее место, где его видели живым.

Смерть Курца не имеет криминального характера, а также не связана с работой. Вероятнее всего, на это судья пошел по личным обстоятельствам. Тело мужчины пока еще не найдено.

Миллионы за выдуманных детей

Почти 2,5 миллиона рублей в качестве пособий получила в Волгограде 37-летняя женщина, выдумавшая двух дочерей и одного сына.

Как сообщили V1.RU в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, женщина предоставила в загсах трех городов выдуманные сведения о рождении сына и двоих дочерей. В каждом случае эти заявления подтверждались свидетелями, якобы присутствующими во время родов.

В каждом из загсов она получила свидетельства о рождении детей, с которыми затем обратилась в центр социальной защиты населения и ОСФР по Волгоградской области, где ей назначались и выплачивались различные выплаты и пособия.

— Цыганка ходила и всем подсказывала, что можно сделать такое свидетельство. Паспорт ей дала, и потом она принесла паспорт и свидетельство о рождении, — рассказала женщина на допросе, — Я получила свидетельство о рождении и пошла в социальный фонд. На самом деле такого ребенка не было. Деньги я тратила на свои нужды, лечилась, детей кормила.

