Происшествия Фоторепортаж «Страшно, я всю ночь не спала». Как сотни силовиков искали вооруженного террориста под Екатеринбургом

«Страшно, я всю ночь не спала». Как сотни силовиков искали вооруженного террориста под Екатеринбургом

Сбежавшие заключенные остались на ночь в одном из домов дачного участка

225
Сотни силовиков прочесывали территорию рядом с Чусовским трактом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСотни силовиков прочесывали территорию рядом с Чусовским трактом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сотни силовиков прочесывали территорию рядом с Чусовским трактом

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

8 сентября в Екатеринбурге работали сотни силовиков: они останавливали каждую проезжающую мимо них машину, прочесывали лес со служебными собаками и допрашивали напуганных жителей садов. Оперативники развернули спецоперацию по поимке беглых террористов, которые сбежали в ночь на 1 сентября из СИЗО-1 в самом центре Екатеринбурга.

24-летнего Александра Черепанова задержали 8 сентября в 00:45, сейчас продолжаются поиски его пособника — Ивана Корюкова. Оба парня год назад были осуждены за попытку теракта, они хотели поджечь военкомат, хотя до этого жили обычной жизнью.

Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов. До ареста оба парня проживали в Екатеринбурге. Они были последний раз онлайн в соцсетях больше двух лет назад — перед совершением попытки поджога.

Знакомый Александра и Ивана рассказал, что их компания часто собиралась играть в футбол.

«Они обычные парни, русские. Всегда спокойные были вроде», — охарактеризовал беглецов знакомый.

Как силовики искали заключенного — в этом видео

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Заключенные бродили по лесам и садам в районе «Медного» и СНТ «Визовец-5». В момент активных поисков Александр с другом Иваном разделились.

Сбежавшие заключенные провели ночь в садах | Источник: Филипп Сапегин / Е1.RUСбежавшие заключенные провели ночь в садах | Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU

Сбежавшие заключенные провели ночь в садах

Источник:

Филипп Сапегин / Е1.RU

В поселке Медном было всё спокойно. Местные жители рассказывали нам, что силовики до этого приходили к ним с вопросами.

«Полиция приходила, спрашивали, видели ли сбежавших. Показывали ориентировки», — отметила продавец магазина в поселке Медном.

В магазине в «Медном» не видели сбежавших заключенных | Источник: Дарья Костомина / E1.RUВ магазине в «Медном» не видели сбежавших заключенных | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

В магазине в «Медном» не видели сбежавших заключенных

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

На всех выездах из садов дежурили десятки машин силовиков. У водителей проверяли документы и осматривали багажники. Также сотрудники ГИБДД останавливали мимо проезжающие автобусы. Полицейские дежурили сразу на нескольких остановках — «Сад Визовец» и «12-й километр Чусовского тракта».

Силовики выстроились на Чусовском тракте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСиловики выстроились на Чусовском тракте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Силовики выстроились на Чусовском тракте

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сотрудники ДПС досматривали каждый автомобиль | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСотрудники ДПС досматривали каждый автомобиль | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сотрудники ДПС досматривали каждый автомобиль

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Силовики проверяли мимо проезжающие автобусы | Источник: Дарья Костомина / E1.RUСиловики проверяли мимо проезжающие автобусы | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Силовики проверяли мимо проезжающие автобусы

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

У всех автомобилистов проверяли багажники | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUУ всех автомобилистов проверяли багажники | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У всех автомобилистов проверяли багажники

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Также вдоль трассы по обочине было очень много остатков от разведенных костров. Предположительно, их разводили силовики, чтобы ночью не заблудиться в темноте в лесу.

Остатки от разведенных костров | Источник: Дарья Костомина / E1.RUОстатки от разведенных костров | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Остатки от разведенных костров

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Источник: Дарья Костомина / E1.RUИсточник: Дарья Костомина / E1.RU
Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Жители СНТ «Визовец-5» активно обсуждали происходившее ночью — многие проснулись из-за обысков полиции. В садах были расклеены ориентировки.

«Они тут третий день, на дороге целая армия полицейских. Целый день у меня были, яблоки и огурцы ели, — рассказала E1.RU одна из жительниц. — Я проснулась, а у меня будто кто-то по крыше ходит, я выскочила — полиция ходит! У меня всё открыто, они залезли на чердак, сарайки все прошарили, в баню зашли».

Ориентировки сбежавших террористов были размещены на правлении сада | Источник: Дарья Костомина / E1.RUОриентировки сбежавших террористов были размещены на правлении сада | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Ориентировки сбежавших террористов были размещены на правлении сада

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Силовики опрашивали всех жильцов сада | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСиловики опрашивали всех жильцов сада | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Силовики опрашивали всех жильцов сада

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Другой выезд из сада не был оцеплен | Источник: Дарья Костомина / E1.RUДругой выезд из сада не был оцеплен | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Другой выезд из сада не был оцеплен

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Также садоводы рассказали, что сбежавшие заключенные остановились на ночь в одном из домов. Хозяйка участка, которой в этот момент не было в саду из-за дождя, пояснила журналисту E1.RU, чтобы попасть внутрь, беглецы сняли стекло. По словам жильцов, парни не взяли с собой «Дошираки» и коньяк, а только воспользовались бытовыми благами.

Кто-то и вовсе решил уехать из сада на время поисков. В ориентировке на Ивана сказано, что он может быть вооружен кухонным ножом.

«Они увидели, что у меня на калитке замок висит и дома никого нет. Они аккуратно у веранды стекло убрали (вчера обратно вставили), зашли в дом, помылись в бане, покушали, за собой посуду помыли, собрали еду, переоделись. Ничего не попортили, кроме того, что отрезали провода у датчиков», — рассказала хозяйка пострадавшего участка.

Жители садов рассказали, как вели себя сбежавшие заключенные

Источник:

 Дарья Костомина / E1.RU

Заключенные перерезали провода датчиков движения | Источник: Дарья Костомина / E1.RUЗаключенные перерезали провода датчиков движения | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Заключенные перерезали провода датчиков движения

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

По этой лестнице заключенные перелезли через забор | Источник: Дарья Костомина / E1.RUПо этой лестнице заключенные перелезли через забор | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

По этой лестнице заключенные перелезли через забор

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

С участка, где провели ночь сбежавшие заключенные, они перебрались через забор с помощью лестницы в другой сад и убежали в лес. Спустя несколько часов Александра Черепанова задержали.

«Вот его следы, перелез через забор ко мне на участок. И потом на поддоны залез мои и к другим соседям, — поделилась другая жительница сада. — В лесу собаки нашли одежду, но ее никто не признал, непонятно, чья она. По всей видимости, заключенные несколько раз переодевались, где-то тырили».

На грядке остались следы | Источник: Дарья Костомина / E1.RUНа грядке остались следы | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

На грядке остались следы

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Источник: Дарья Костомина / E1.RUИсточник: Дарья Костомина / E1.RU
Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Многие жильцы пожаловались на сломанные замки | Источник: Дарья Костомина / E1.RUМногие жильцы пожаловались на сломанные замки | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Многие жильцы пожаловались на сломанные замки

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Многие жильцы решили уехать из сада ради собственной безопасности | Источник: Дарья Костомина / E1.RUМногие жильцы решили уехать из сада ради собственной безопасности | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Многие жильцы решили уехать из сада ради собственной безопасности

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Силовики продолжают обыски | Источник: Дарья Костомина / E1.RUСиловики продолжают обыски | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Силовики продолжают обыски

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Сотни полицейских прочесывают леса рядом с садами | Источник: Дарья Костомина / E1.RUСотни полицейских прочесывают леса рядом с садами | Источник: Дарья Костомина / E1.RU

Сотни полицейских прочесывают леса рядом с садами

Источник:

Дарья Костомина / E1.RU

Любую информацию о местонахождении Корюкова можно сообщить по следующим телефонам (анонимность и вознаграждение гарантируется): +7 922 184-27-66, +7 (343) 359-56-11.

Источник: пресс-служба ГУФСИНИсточник: пресс-служба ГУФСИН
Источник:

пресс-служба ГУФСИН

Ранее мы публиковали фото задержанного беглеца — у него разбито лицо. Все новости о побеге террористов мы собираем в отдельной теме.

Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Силовик Поиск Побег Заключенный Сад Полиция Фоторепортаж
