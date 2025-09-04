Выбросила как котенка: под Питером нашли коробку с младенцем возле мусоропровода. Новости 4 сентября

Мать, бросившую новорожденную дочь возле мусора, уже нашли Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 сентября.

Автомобиль в Германии наехал на детей

Автомобиль BMW в Берлине наехал на группу людей. Там были дети в возрасте 7–8 лет, пишется Bild.

Трое из 15 несовершеннолетних получили легкие травмы. Их доставили в ближайшую больницу, сообщили в издании. Полиция считает, что это был несчастный случай, передает Der Tagesspiegel.

В Колумбии арестовали наркоторговца, который скармливал людей крокодилу

Власти Колумбии арестовали предполагаемого пособника преступной группировки «Лос Эспартанос» Робинсона Сулуагу Арройо, который скармливал крокодилу тела своих жертв. Об этом сообщает El Heraldo de México.

Его обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, включая убийства, незаконный оборот наркотиков и незаконную эксплуатацию природных ресурсов.

Ранее у Сулуагу уже изъяли крокодила, которого, по данным следствия, он кормил человеческими останками после убийства и расчленения своих жертв.

Люди погибли в Португалии при ЧП на фуникулере

Вагон фуникулера «Глория» в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибли 17 человек.

По данным газеты Observador, среди погибших — семь мужчин и восемь женщин, информация по еще двум пока не поступала. Из 21 пострадавшего семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 получили легкие травмы.

По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с силой врезался в здание. Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера — 43 человека.

На фестивале Burning Man в США убили россиянина

На фестивале Burning Man в США нашли тело мужчины в луже крови. Об этом сообщает американская газета New York Post.

Burning Man — ежегодный арт-фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Он длится 8 дней. За это время люди строят и полностью убирают за собой альтернативный город.

Всё случилось в субботу, 30 августа. Тело обнаружил один из посетителей фестиваля. Оно лежало рядом с огромным деревянным чучелом. Погибшим оказался уроженец Омска Вадим Круглов. Предположительно, у него случился конфликт с другим гостем фестиваля. Ссора закончилась поножовщиной.

Сестра Вадима Ольга Лиер рассказала корреспонденту NGS55.RU, что последний раз переписывалась с братом 30 августа. Они обсуждали, в какой одежде Вадим пойдет на фестиваль. Затем молодой человек перестал читать сообщения.

В России хотят запретить коллекторов

В России предложили запретить работу коллекторских агентств. С инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат заявил, что россияне погрязли в долгах, так как вынуждены брать взаймы на еду, лекарства и сборы детей в школу. По словам Слуцкого, на конец лета 2025 года задолженности есть почти у половины граждан РФ. В таком случае, «если за должников берутся коллекторы, жизнь превращается в ад».

Одну категорию пенсионеров ожидает повышение выплат

Военным пенсионерам проиндексируют выплаты в октябре этого года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Военные пенсии зависят от того, как будут индексироваться должностные оклады военных, и в октябре будет очередное повышение должностных окладов, что повлияет на индексацию военных пенсий», — объяснил депутат.

Он уточнил, что прибавка коснется не только тех, кто служил в системе Минобороны, но и пенсионеров других правоохранительных и силовых структур, пишет ТАСС.

Умер модельер Джорджо Армани

Скончался итальянский модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год.

С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям», — сообщили в Armani.

Отмечается, что он умер в окружении близких людей. Незадолго до кончины его состояние здоровья начало ухудшаться. Причина смерти не раскрывается.

Прощание с модельером пройдет в Милане в Teatro Armani 6 и 7 сентября. Похороны пройдут в частном формате, как того желал сам Армани.

В России обсуждают новые меры поддержки ипотеки

Минстрой РФ рассматривает новые меры поддержки ипотеки, в том числе они будут касаться молодежи. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем», — сказал он в интервью «НЬЮМ ТАСС».

Также Файзуллин спрогнозировал постепенное снижение ипотечных ставок. Сейчас они находятся на уровне 18%, что уже дает положительный эффект на рынке жилья, считает министр строительства и ЖКХ.

Какие пароли оказались самыми ненадежными

Мошенники способны подобрать пароли от учетных записей россиян на различных сервисах за несколько секунд, если они недостаточно сложные. Об этом предупредил преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Северин.

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды», — подчеркнул Северин.

Хранить пароли нужно аккуратно. Использовать заметки в телефоне рискованно, облачные сервисы тоже могут быть уязвимы, если не настроены права доступа и двухфакторная аутентификация. Лучше воспользоваться менеджерами паролей.

В Минеке заявили о дефляции в России

Недельные данные Росстата показывают дефляцию в августе. Об этом 4 сентября во время Восточного экономического форума заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию», — приводит его слова РИА Новости.

Более показательные данные по инфляции по итогам августа Росстат опубликует 10 сентября.

Астероид размером с челябинский метеорит сблизился с Землей

Астероид размером с челябинский метеорит (22 метра) пролетел внутри лунной орбиты 3 сентября, приблизившись к Земле примерно в 18:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

В сообщении говорится, что астероид летел на расстоянии чуть более 200 тысяч километров от Земли, «опасности для Земли тело не создало». Небесному телу дали название «астероид 2025 QD8» и классифицировали как принадлежащий к группе Аполлонов — астероидов, «чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны».

В Удмуртии мужчина расчленил жену и подал в розыск

В Удмуртии мужчина попытался скрыть убийство жены. Он обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Однако его план провалился благодаря уликам, обнаруженным в багажнике его же автомобиля. Об этом 4 сентября сообщает «МВД Медиа».

История началась в Глазове. 40-летний мужчина заявил об исчезновении супруги. Сотрудники полиции отнеслись к его рассказу с недоверием. Всё встало на места, когда в багажнике автомобиля мужа пропавшей нашли следы крови.

Мужчина признался, что в ночь на 1 июля 2025 года они с женой выпивали. Застолье переросло в ссору, и он избил супругу. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, упаковал останки и вывез их в лес в окрестностях Глазова. А затем, чтобы отвести от себя подозрения, сам пришел в полицию с заявлением о пропаже.

В Ленинградской области нашли младенца в коробке

Во Всеволожске обнаружили новорожденную девочку в коробке у мусоропровода. Малышку доставили в роддом в тяжелом состоянии, сейчас она в реанимации.