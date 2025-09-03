Россиянка получила травму головы в Таиланде и заговорила на древнерусском: ей хотят провести трепанацию. Новости 3 сентября

Женщина упала в бассейне и ударилась головой Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Новый способ заключения сделок с недвижимостью

Со следующего года в России можно будет использовать биометрические данные, чтобы заключать сделки с недвижимостью дистанционно. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Это серьезный шаг вперед — в сторону безопасной и технологичной цифровизации рынка», — сказал он РИА Новости.

Якубовский отметил, что биометрия позволит удостоверять личность без личного присутствия у нотариуса или в МФЦ, а также заключать сделки с недвижимостью удаленно, включая ипотеку, куплю-продажу и аренду. Эта мера позволит значительно снизить риски мошенничества, в том числе с поддельными паспортами и доверенностями.

При этом принуждать к биометрии никого не будут, ее использование будет проходить на добровольной основе.

В России планируют увеличить лимит на льготную ипотеку

Минфин рассматривает увеличение лимита льготной ипотеки для покупки просторного жилья. Об этом сообщил директор Департамента финансовой политики Алексей Яковлев на ВЭФ.

Сейчас лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей, 6 миллионов рублей — для других регионов.

Яковлев отметил, что текущие кредиты меньше установленных лимитов, и для покупки больших квартир требуется их увеличение. Еще он предложил сделать программу более адресной, чтобы она помогала семьям с большим количеством детей, хотя установление разных ставок по льготной ипотеке может быть несправедливым с точки зрения миграции населения.

Россиянина посадили в тюрьму за контрабанду крема с марихуаной на Бали

Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News. Россиянина признали виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса.

Помимо пяти лет и восьми месяцев лишения свободы, мужчине нужно выплатить штраф в размере 62 тысячи долларов. Известно, что мужчина приехал из Таиланда в международный аэропорт Денпасара. Там во время досмотра обнаружили синюю упаковку крема Nivea. Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество.

Кроме того, у подсудимого нашли курительное устройство и пачку наклеек со штрихкодом и надписью «Мой магазин на Бали».

В России заработали новые правила для покупки смартфонов

С 1 сентября смартфоны без предустановленного российского ПО в России считаются некачественными и могут быть возвращены продавцу. Доцент МГПУ Вадим Ковригин считает, что это в первую очередь затронет Apple.

По его словам, компания официально не производит и не продает продукцию для России, а ввозимая техника предназначена для других рынков. Однако Apple не препятствует параллельному импорту и, вероятно, будет способствовать ему.

Но компания вряд ли одобрит предустановку российских приложений и открытие системы для внешних магазинов из-за санкций. По мнению Ковригина, продавцы Apple легко смогут соблюдать требования закона.

В Госдуме предложили увеличить страховой стаж за годы ухода за ребенком

В России предлагают изменить систему исчисления страхового и трудового стажа для родителей, занимающихся уходом за детьми до полутора лет. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Сегодня на рассмотрение парламентарии внесли поправки в ТК Российской Федерации. Соавтором инициативы выступила Марина Ким. Соответствующий документ оказался в распоряжении сайта 360.ru.

«Для нашей партии принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. Потому что они выполняют тяжелую и ответственную работу, и государство должно ее ценить», — заявил Миронов.

Авторы инициативы хотят искоренить дискриминацию и повысить соцзащиту родителей, а особенно многодетных семей. На сегодняшний день, когда РФ остро нуждается в поддержке демографии, парламентариям кажется несправедливым тот факт, что периоды ухода за детьми идут в страховой стаж с ограничениями.

Новые правила выдачи больничных

В России изменились правила выдачи больничных листов. Теперь врачи будут строго контролировать частоту больничных у россиян.

За полгода при четырех и более больничных следующий дадут только на три дня, кроме случаев ухода за больными, лечения после травм или серьезных заболеваний.

Для больничного более трех дней нужно будет получить разрешение врачебной комиссии. Врач может выдать больничный на срок до 15 дней, фельдшер или стоматолог — до 10 дней. Продлить больничный может комиссия или заведующий отделением. В спорных случаях собирается полная комиссия.

Британец заживо сгорел от увлажняющего крема

Житель Великобритании заживо сгорел из-за увлажняющего крема для ног. Мужчине было 89 лет, пишет Daily Mail.

Вечером Джеймс Роунсли решил прогреть дом с помощью газового камина. Во время розжига горячая искра попала на одежду, именно на то место, где находились остатки крема.

Его вещи мгновенно вспыхнули, но пенсионер не сразу это заметил. К сожалению, когда он предпринял попытки затушить огонь, было поздно. Ожоги по всему телу были настолько сильны, что помочь ему уже было невозможно.

Правоохранители установили, что причиной возгорания стал крем. Им мужчина пользовался для лечения кожного заболевания. В пожарно-спасательной службе Южного Йоркшира подчеркнули, что даже стирка не может полностью вымыть крем из вещей. А сам крем может быть легковоспламеняющимся.

Россиянка потеряла память и заговорила на древнерусском в Таиланде

Во время отдыха в Таиланде россиянка поскользнулась в бассейне и ударилась головой. Из-за этого она потеряла память, а позже и вовсе заговорила на древнерусском языке.

По информации Telegram-канала Mash, 45-летняя жительница Томска приехала на курорт, чтобы восстановиться после похорон отца, и упала в бассейне на второй день поездки. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и перелом уха. Сейчас туристке необходима трепанация черепа.