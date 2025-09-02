НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +14

3 м/c,

сев.

 750мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Происшествия На высоте без воды и еды: спасатели начали поиски туриста, пропавшего в горах Сочи

На высоте без воды и еды: спасатели начали поиски туриста, пропавшего в горах Сочи

Поисковая операция второй день ведется на высоте 1700 метров над уровнем моря

178
Написать комментарий
Даже следов туриста обнаружить не удалось | Источник: urpso_mchs/t.meДаже следов туриста обнаружить не удалось | Источник: urpso_mchs/t.me

Даже следов туриста обнаружить не удалось

Источник:

urpso_mchs/t.me

31 августа на спуске с хребта Аибга в Красной Поляне пропал 58-летний турист. Он отстал от группы. Как сообщают наши коллеги из Sochi1.RU, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиски сочинца.

Недосчитавшись одного из участников похода, туристы начали его искать, но безуспешно. Отмечается, что в МЧС группа не регистрировалась.

1 сентября спасатели Южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали указанный группой район поиска: горно-лесной массив между реками Первый и Второй Галион, но следов пропавшего не обнаружили.

2 сентября поиск продолжается силами спасателей ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС». Тремя группами обследуют горно-лесную местность гор Красная Скала и Подкова. Работы ведутся на высоте более 1700 метров над уровнем моря.

От Южного РПСО с начала поиска задействовано 10 спасателей и 3 единиц техники.

Сообщается, что у мужчины с собой нет воды и еды.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
ЮРПСО МЧС России Спасатели в Сочи Турист Аибга
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление