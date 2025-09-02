На высоте без воды и еды: спасатели начали поиски туриста, пропавшего в горах Сочи

Даже следов туриста обнаружить не удалось Источник: urpso_mchs/t.me

31 августа на спуске с хребта Аибга в Красной Поляне пропал 58-летний турист. Он отстал от группы. Как сообщают наши коллеги из Sochi1.RU, сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ведут поиски сочинца.

Недосчитавшись одного из участников похода, туристы начали его искать, но безуспешно. Отмечается, что в МЧС группа не регистрировалась.

1 сентября спасатели Южного регионального ПСО МЧС России, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического СЦ МЧС России обследовали указанный группой район поиска: горно-лесной массив между реками Первый и Второй Галион, но следов пропавшего не обнаружили.

2 сентября поиск продолжается силами спасателей ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС». Тремя группами обследуют горно-лесную местность гор Красная Скала и Подкова. Работы ведутся на высоте более 1700 метров над уровнем моря.

От Южного РПСО с начала поиска задействовано 10 спасателей и 3 единиц техники.