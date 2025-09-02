«Без страховки нет допуска на маршрут». В Госдуме предложили ввести обязательное страхование для альпинистов при подъеме в горы

В Госдуме предложили ввести обязательное страхование для альпинистов Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Альпинистку из Москвы Наталью Наговицыну, которая выживала без связи на высоте более 7000 метров, пытались спасти одиннадцать дней. 12 августа во время спуска с туристической группой с пика Победы в Кыргызстане спортсменка сломала ногу и попала в снежную ловушку.

Сразу после бедствия напарник альпинистки отправился в штурмовой лагерь за помощью. На следующий день два иностранца тоже попытались вытащить Наталью с пика, но им помешала плохая погода и усталость. На обратном пути один из них погиб.

17 августа за Наговицыной вылетел вертолет, но попал в зону турбулентности. Пилот и спасатель пострадали и вернулись в лагерь ни с чем. МЧС Кыргызстана предприняло повторную попытку вылазки 20 августа, но из-за погодных условий спасатели повернули обратно. 25 августа интернет-издание об альпинизме Mountain.ru сообщило о безуспешном завершении операции.

«Спасательная операция на пике Победа завершена. Итальянские пилоты улетели. Погоды нет», — пишет Mountain.ru.

Без страховки нет допуска на маршрут

На фоне событий с Наговицыной зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов предложил вести обязательное страхование для альпинистов, отправляющихся в горы. Это поможет снизить нагрузку на МЧС, рассказал депутат в беседе с MSK1.RU.

«Сегодня нагрузка действительно велика. Только по данным последних лет, десятки сложных спасательных операций ежегодно приходится выполнять силами МЧС. Это задействование авиации, экипажей, оборудования — всё за счёт государственного бюджета», — рассказал MSK1.RU Сергей Кривоносов.

Страховка для альпинистов существует и сейчас, но оформлять ее необязательно.

«В базовый пакет страховки для альпинистов входят расходы на медицинскую помощь и эвакуацию, поисково-спасательные работы, компенсации при травмах и инвалидности. При этом каждый страховщик сам определяет набор услуг, и единых минимальных стандартов нет», — объяснил Сергей Кривоносов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Несмотря на то, что альпинисты пользуются услугами страховых компаний, спасением в случае бедствия всё равно занимается МЧС.

«Сейчас спасательные работы в горах выполняются МЧС России и поисково-спасательными отрядами. В случае, если у туриста оформлен страховка, организация спасработ ложится на страховую компанию. Но на практике значительная часть нагрузки всё равно на государстве. Поэтому мы обсуждаем, как организовать взаимодействие страховых компаний и МЧС. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и быстрее реагировать на бедствия», — уверен Кривоносов.

Депутат упомянул, что практика обязательного страхования уже успешно используется в других странах.

«В Швейцарии, Франции и Австрии без страховки туриста просто не допустят на маршрут. Полис покрывает эвакуацию вертолетом, медпомощь, а также расходы спасателей. Работает это по принципу „без страховки нет допуска на маршрут“, именно такую модель мы планируем обсуждать», — добавил Кривоносов.

Зачем альпинистам нужна страховка

Сейчас существует несколько вариантов страховок для альпинистов.

Первое — это медицинская страховка. В нее входит компенсация в случае травмы, инвалидности и летального исхода при занятиях альпинизмом и другими экстремальными видами спорта.

Второй вариант — это страховка на транспортировку. В случае, если альпинист не сможет самостоятельно спуститься с вершины, за ним отправляют поисково-спасательный отряд, а в самых сложных случаях — вертолет.

Чаще всего альпинисты приобретают обе страховки. Чем сложнее маршрут подъема и местность, тем дороже обойдется страховка. В среднем стоимость такой услуги достигает 50 тысяч долларов.

В случаях, когда маршрут не предполагает высоких подъемов, чаще всего оформляется туристическая страховка , которая предназначена для пеших походов на невысокой или равнинной местности. Она покрывает обычные риски во время путешествий (госпитализация в случае травм и болезней, транспортировка, перевозка багажа) и обойдется дешевле, чем альпинистская.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Инструктор-проводник Федерации альпинизма России Виталий Шипилов в беседе с MSK1.RU рассказал, что считает обязательную страховку лишней законодательной мерой.

«В случае серьезных экспедиций альпинисты прекрасно осознают возможные риски, поэтому сами оформляют страховку. Я думаю, что эта мера надуманная», — рассказал MSK1 Виталий Шипилов

«Если издать такой закон, есть вероятность, что начнут придираться даже в тех случаях, когда такая страховка не нужна, когда есть туристическая или медицинская страховка, нет, давайте самую дорогую, 30 тысяч на 2 недели, не каждый может ее потянуть, для серьезных экспедиций, а если в трекинг, а с него начнут требовать страховку, начнутся недовольства», — рассказывает MSK1.RU Виталий Шипилов.

На невысоких склонах в обязательной альпинистской страховке нет необходимости. В таких случаях хватит туристической или медицинской.

«Чаще всего бедствия происходят на семитысячниках, даже на Эльбрусе спасотряд может подойти пешком, а в труднодоступных местах, например на пике Хан-Тенгри или Победы, в Гималаях, пешком добираться долго и тяжело. Там действительно нужен вертолет», — говорит альпинист MSK1.RU.

Единственные, кому надо осознавать степень риска, это те, кто идет в горы самостоятельно. От тех, кто идет в составе группы, турфирмы сами требуют оформлять страховку. Без нее просто не пустят. Виталий Шипилов инструктор-проводник Федерации альпинизма России

Самая большая трата в спасработах — это вертолет, с помощью которого альпинистов эвакуируют из труднодоступных мест.