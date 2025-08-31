НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле «Камаз» сбил пешехода, а затем врезался в столб. Видео

В Ярославле «Камаз» сбил пешехода, а затем врезался в столб. Видео

Публикуем подробности от полиции

695
Написать комментарий
В Ярославле после аварии с «Камазом» остановили троллейбусное движение | Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)…» / TelegramВ Ярославле после аварии с «Камазом» остановили троллейбусное движение | Источник: «Мысли вслух (Денис Пырлог)…» / Telegram

В Ярославле после аварии с «Камазом» остановили троллейбусное движение

Источник:

«Мысли вслух (Денис Пырлог)…» / Telegram

31 августа в Ярославле после аварии с КАМАЗом в больницу увезли двух пострадавших. Все случилось на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе.

«Бетономешалка въехала в дерево, оторвался контактный провод для троллейбусов. Съехались МЧС, скорая и полиция. Вроде как живого водителя грузили в скорую „Медицина катастроф“…», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам, с места ДТП грузовик снес опору контактной сети, а затем врезался в дерево. Оборванные провода оказались на дороге. В полиции начали проверку после аварии.

Последствия аварии в Брагине попали на видео

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)», «Жесть Ярославль» / Telegram

«По предварительной информации водитель автомобиля КАМАЗ совершил наезд на пешехода, с последующим наездом на опору электроосвещения. В результате ДТП пешеход и водитель доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировали в полиции.

После аварии в Брагине парализовало троллейбусное движение. Об этом рассказал директор ЯрГЭТа Денис Пырлог.

Предварительно, «Камаз» сбил пешехода, затем врезался в столб и дерево | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramПредварительно, «Камаз» сбил пешехода, затем врезался в столб и дерево | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Предварительно, «Камаз» сбил пешехода, затем врезался в столб и дерево

Источник:

«Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

«В районе дома 67 водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. По предварительной информации, уходя от столкновения с пешеходом, грузовой автомобиль совершил наезд на опору контактной сети троллейбуса, а так же дерево. В настоящее время движение троллейбусов по Ленинградскому проспекту приостановлено до завершения следственных действий и восстановления контактной сети. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства», — уточнил Денис Пырлог.

Кроме того, в районе аварии образовался небольшой затор.

Из-за аварии в Брагине встали троллейбусы | Источник: Яндекс. КартыИз-за аварии в Брагине встали троллейбусы | Источник: Яндекс. Карты

Из-за аварии в Брагине встали троллейбусы

Источник:

Яндекс. Карты

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
