Небо полностью охватило огнем: в Дагестане заправка взлетела на воздух — кадры

На месте работают экстренные службы Источник: Прокуратура республики Дагестан / Telegram

В дагестанском селе Сулевкент прогремел взрыв на заправке. Во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

На кадрах видно пламя, которое столбом поднимается в небо со стороны АЗС. Все постепенно застилает черный дым. Затем раздается взрыв, небо полностью становится оранжевым, а обломки начинают лететь в сторону тех, кто снял видео. Люди начали разбегаться.

Местные жители засняли момент взрыва Источник: ТУТ ДАГЕСТАН / Telegram

Причины взрыва пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. Прокуратура организовала проверку, пишет РГВК «Дагестан».