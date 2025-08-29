НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Небо полностью охватило огнем: в Дагестане заправка взлетела на воздух — кадры

Местные бежали в панике

210
3 комментария
На месте работают экстренные службы | Источник: Прокуратура республики Дагестан / Telegram На месте работают экстренные службы | Источник: Прокуратура республики Дагестан / Telegram

На месте работают экстренные службы

Источник:

Прокуратура республики Дагестан / Telegram

В дагестанском селе Сулевкент прогремел взрыв на заправке. Во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

На кадрах видно пламя, которое столбом поднимается в небо со стороны АЗС. Все постепенно застилает черный дым. Затем раздается взрыв, небо полностью становится оранжевым, а обломки начинают лететь в сторону тех, кто снял видео. Люди начали разбегаться.

Местные жители засняли момент взрыва

Источник:

ТУТ ДАГЕСТАН / Telegram

Причины взрыва пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. Прокуратура организовала проверку, пишет РГВК «Дагестан».

В МЧС сообщили, что данных о пострадавших и жертва нет. Как пишет SHOT, четырех человек госпитализировали с ожога и разной степени. Как уточняет Telegram-канал, после взрыва загорелись сено и кладбище, находившееся неподалеку.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Инженер1
31 минута
Вах! Бум! Углеводороды всегда мощно задвигают! Причины взрыва будут известны, конечно - иноземное влияние Ютуба и мессенджиров. Казалось бы причем тут марков (Иностранный агент)?
Гость
18 минут
"с ожога и разной степени", гениально! Позорище.
Читать все комментарии
