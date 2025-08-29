Небо полностью охватило огнем: в Дагестане заправка взлетела на воздух — кадры

В дагестанском селе Сулевкент прогремел взрыв на заправке. Во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
На кадрах видно пламя, которое столбом поднимается в небо со стороны АЗС. Все постепенно застилает черный дым. Затем раздается взрыв, небо полностью становится оранжевым, а обломки начинают лететь в сторону тех, кто снял видео. Люди начали разбегаться.
Причины взрыва пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. Прокуратура организовала проверку, пишет РГВК «Дагестан».
В МЧС сообщили, что данных о пострадавших и жертва нет. Как пишет SHOT, четырех человек госпитализировали с ожога и разной степени. Как уточняет Telegram-канал, после взрыва загорелись сено и кладбище, находившееся неподалеку.