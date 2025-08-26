«Она активно машет рукой, полна сил». На турфирму, отправившую альпинистку в горы Киргизии, завели уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной. Он распорядился наладить оперативное взаимодействие с МЧС России и предпринять все возможные меры для организации операции.
Реакция последовала после того, как сын альпинистки Михаил обратился к главе СК, генпрокурору РФ и в МИД России. Бастрыкин сообщил, что ознакомился с обращением. Сам Михаил выразил уверенность в том, что его мать жива, так как она опытная альпинистка.
«На видео, полученном мной от Maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил в соцсетях.
Также известно, что СК организовал проверку инцидента. Против турфирмы, организовавшей восхождение Натальи на пик Победы, планируют возбудить уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Киргизии.
Наталья Наговицина находится на пике Победы в Киргизии с 12 августа. Эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту в 7200 метров, передает Shot.
Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлек за собой альпинистку, в результате чего она получила перелом ноги.