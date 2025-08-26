«Она активно машет рукой, полна сил». На турфирму, отправившую альпинистку в горы Киргизии, завели уголовное дело

Наталья находится в горах с 12 августа Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной. Он распорядился наладить оперативное взаимодействие с МЧС России и предпринять все возможные меры для организации операции.

Реакция последовала после того, как сын альпинистки Михаил обратился к главе СК, генпрокурору РФ и в МИД России. Бастрыкин сообщил, что ознакомился с обращением. Сам Михаил выразил уверенность в том, что его мать жива, так как она опытная альпинистка.

«На видео, полученном мной от Maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил в соцсетях.

На кадрах отчетливо видно, как альпинистка машет рукой Источник: Комсомольская правда / Telegram

Также известно, что СК организовал проверку инцидента . Против турфирмы, организовавшей восхождение Натальи на пик Победы, планируют возбудить уголовное дело , передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Киргизии.

Наталья Наговицина находится на пике Победы в Киргизии с 12 августа. Эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту в 7200 метров, передает Shot.

