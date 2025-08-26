НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Она активно машет рукой, полна сил». На турфирму, отправившую альпинистку в горы Киргизии, завели уголовное дело

К спасению Натальи Наговициной подключился Бастрыкин

«Она активно машет рукой, полна сил». На турфирму, отправившую альпинистку в горы Киргизии, завели уголовное дело

К спасению Натальи Наговициной подключился Бастрыкин

772
11 комментариев
Наталья находится в горах с 12 августа | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Наталья находится в горах с 12 августа | Источник: natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья находится в горах с 12 августа

Источник:

natalina_1022 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной. Он распорядился наладить оперативное взаимодействие с МЧС России и предпринять все возможные меры для организации операции.

Реакция последовала после того, как сын альпинистки Михаил обратился к главе СК, генпрокурору РФ и в МИД России. Бастрыкин сообщил, что ознакомился с обращением. Сам Михаил выразил уверенность в том, что его мать жива, так как она опытная альпинистка.

«На видео, полученном мной от Maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил в соцсетях.

На кадрах отчетливо видно, как альпинистка машет рукой

Источник:

Комсомольская правда / Telegram

Также известно, что СК организовал проверку инцидента. Против турфирмы, организовавшей восхождение Натальи на пик Победы, планируют возбудить уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Киргизии.

Наталья Наговицина находится на пике Победы в Киргизии с 12 августа. Эвакуация возможна только после улучшения погодных условий, когда вертолеты смогут подняться на такую высоту в 7200 метров, передает Shot.

Источник:

Городские медиа

Трагедия произошла в ходе экспедиции, в которой участвовали Наталья и трое мужчин. По словам участника восхождения Ильи Храброва, при спуске с вершины один из альпинистов сорвался и увлек за собой альпинистку, в результате чего она получила перелом ноги.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Горы Альпинистка Бастрыкин
Комментарии
11
Гость
1 час
Она умерла давно.всем это ясно. 12 дней на морозе без еды не живут
Гость
1 час
Она еще в прошлом году пыталась подняться, но проводник-альпинист ее не взял, т.к. посчитал, что она не готова физически. Вернулась через год, с его слов форма лучше не стала, но она нашла способ как пойти. Ради чего? Полгода прошло как ногу ломала.
Читать все комментарии
