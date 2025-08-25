НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия По дорогам Санкт-Петербурга разлились снежные реки и выпал град, машины тонут. Кадры

По дорогам Санкт-Петербурга разлились снежные реки и выпал град, машины тонут. Кадры

В городе объявлен «желтый» уровень опасности

Снег плывет по улицам | Источник: Питер 360 / TelegramСнег плывет по улицам | Источник: Питер 360 / Telegram

Снег плывет по улицам

Источник:

Питер 360 / Telegram

На Петербург и Ленобласть обрушился сильный ливень с градом, который превратил улицы в бурные потоки. Непогода вызвала масштабные подтопления, из-за чего движение в некоторых районах практически остановилось.

На дорогах совсем не летний пейзаж | Источник: Shot / TelegramНа дорогах совсем не летний пейзаж | Источник: Shot / Telegram
Источник: Питер 360 / TelegramИсточник: Питер 360 / Telegram
Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
В некоторых местах выпал снег, в других&nbsp;— сильный ливень | Источник: Питер 360 / TelegramВ некоторых местах выпал снег, в других&nbsp;— сильный ливень | Источник: Питер 360 / Telegram

Снег смешался с водой

Источник:

Питер 360 / Telegram

В поселке Новоселье вода полностью затопила Питерский проспект. Видео из соцсетей показывает, как машины буквально плывут по затопленным дорогам — уровень воды местами достигал номерных знаков. Некоторые водители были вынуждены выходить из авто и вброд толкать свои машины, чтобы выбраться из водной ловушки.

Машины вынуждены плыть, а не ехать

Источник:

читатели «Фонтанки»

Бурные потоки разлились по улицам

Источник:

Питер 360 / Telegram

Метеорологи объявили в городе «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Росгидрометцентр предупреждает: до конца дня в Северной столице ожидаются туман, грозы и новые ливни. МЧС также сообщает о возможных порывах ветра.

Хозяин машины оказался в непростой ситуации

Источник:

Питер 360 / Telegram

До этого сильная непогода пришла в Персмкую область. На регион обрушился разрушительный смерч: вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более двухсот человек остались без крова, среди них 72 ребенка.

А 19 августа в России выпал первый снег. В некоторых населенных пунктах замело дороги, а в садах завалило цветы.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
