По дорогам Санкт-Петербурга разлились снежные реки и выпал град, машины тонут. Кадры

На Петербург и Ленобласть обрушился сильный ливень с градом, который превратил улицы в бурные потоки. Непогода вызвала масштабные подтопления, из-за чего движение в некоторых районах практически остановилось.
В поселке Новоселье вода полностью затопила Питерский проспект. Видео из соцсетей показывает, как машины буквально плывут по затопленным дорогам — уровень воды местами достигал номерных знаков. Некоторые водители были вынуждены выходить из авто и вброд толкать свои машины, чтобы выбраться из водной ловушки.
Метеорологи объявили в городе «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Росгидрометцентр предупреждает: до конца дня в Северной столице ожидаются туман, грозы и новые ливни. МЧС также сообщает о возможных порывах ветра.
До этого сильная непогода пришла в Персмкую область. На регион обрушился разрушительный смерч: вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более двухсот человек остались без крова, среди них 72 ребенка.
А 19 августа в России выпал первый снег. В некоторых населенных пунктах замело дороги, а в садах завалило цветы.