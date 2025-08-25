По дорогам Санкт-Петербурга разлились снежные реки и выпал град, машины тонут. Кадры

Снег плывет по улицам Источник: Питер 360 / Telegram

На Петербург и Ленобласть обрушился сильный ливень с градом, который превратил улицы в бурные потоки. Непогода вызвала масштабные подтопления, из-за чего движение в некоторых районах практически остановилось.

Снег смешался с водой Источник: Питер 360 / Telegram

В поселке Новоселье вода полностью затопила Питерский проспект. Видео из соцсетей показывает, как машины буквально плывут по затопленным дорогам — уровень воды местами достигал номерных знаков. Некоторые водители были вынуждены выходить из авто и вброд толкать свои машины, чтобы выбраться из водной ловушки.

Машины вынуждены плыть, а не ехать Источник: читатели «Фонтанки»

Бурные потоки разлились по улицам Источник: Питер 360 / Telegram

Метеорологи объявили в городе «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Росгидрометцентр предупреждает: до конца дня в Северной столице ожидаются туман, грозы и новые ливни. МЧС также сообщает о возможных порывах ветра.

Хозяин машины оказался в непростой ситуации Источник: Питер 360 / Telegram

До этого сильная непогода пришла в Персмкую область. На регион обрушился разрушительный смерч: вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более двухсот человек остались без крова, среди них 72 ребенка.