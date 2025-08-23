До приезда скорой: в Ярославской области в тройном ДТП погиб водитель

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области вечером 22 августа произошло тройное ДТП. Авария случилась в 22:15 в районе 26 километра дороги «Ярославль-Заячий Холм» у села Шопша.
По предварительной версии Госавтоиснпекции 25-летний водитель «Шевроле», столкнулся с «Чанганом», за рулем которого был 44-летний мужчина и «Фольцвагеном». Последней иномаркой управлял 39-летний водитель.
Удар был жестким. Водителя «Шевроле» и двух пассажиров «Чангана» 42 и шести лет госпитализировали. Водителю «Фольцвагена» медики оказали помощь на месте.
Водитель «Чангана» получил серьезные травмы. Он погиб на месте аварии.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Чанган“ скончался до приезда скорой медицинской помощи», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранителям предстоит выяснить причину, по которой произошла авария.