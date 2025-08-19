Разрушительный смерч обрушился на Пермский край: сотни людей остались без крыши над головой. Кадры

Смерч снес крыши домов Источник: Подслушано Cуксун / Vk

На рабочий поселок Суксун в Пермском крае обрушился смерч: вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более двухсот человек остались без крова, среди них 72 ребенка. Рассказываем о последствиях непогоды.

По данным телеграм-канала Mash, из-за стихии 112 домов получили повреждения, 213 человек остались без крыши над головой.

Бушующую стихию сняли на видео Источник: Mash / Telegram

«Больше всего пострадал поселок Суксун с населением 261 человек: там в 87 частных домах оборвало электропровода. Повреждено 112 зданий, из них 96 — жилые дома: у шести полностью снесло крыши, разрушены стены и верхние этажи», — передал телеграм-канал.

Сначала в Суксуне светило солнце Источник: Подслушано Cуксун / Vk Позже небо затянуло тучами, начал формироваться смерч Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Некоторым суксунцам удалось снять момент формирования смерча. Сначала в небе появилось объемное круглое облако, из него начал формироваться конус, поднимая в небо то, что было под ним.

Формирование смерча Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Страшная красота Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Жуткий ветер поломал и вырвал деревья — некоторые прямо вместе с асфальтом. Сейчас администрация Суксунского округа восстанавливает электричество и освобождает дороги от деревьев.

+2

Электрический столб еле выдержал ветер Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / Vk Но больше пострадали дервья Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / Vk

+1

Что привело к такому разгулу стихии и каких еще неприятностей ждать от погоды, 59.RU рассказал эксперт пермского политеха в области метеорологии Максим Симакин. Смерч стал результатом циклона, объяснил специалист.

«Атмосферный вихрь смещался с юга Архангельской области и добрался до Пермского края, — отметил Максим Симакин. — По пути он захватил контрастные воздушные массы — холодные с севера и теплые и влажные из южных краев. Интенсивное взаимодействие этих потоков вызвало резкий подъем нагретых слоев атмосферы, что привело к образованию грозовых очагов, сопровождавшихся проливными дождями, ураганными порывами и другими опасными явлениями».

Почему именно Суксун оказался в эпицентре? По словам эксперта, из-за максимальной контрастности температур, давления и влажности, характерных для таких территорий.

«Сегодня в районе Казани сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток и уже сегодня пересечет Пермский край», — уточнил Максим Симакин.