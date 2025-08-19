НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Разрушительный смерч обрушился на Пермский край: сотни людей остались без крыши над головой. Кадры

Ветер вырывал деревья и разрушал дома

Смерч снес крыши домов | Источник: Подслушано Cуксун / VkСмерч снес крыши домов | Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Смерч снес крыши домов

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk

На рабочий поселок Суксун в Пермском крае обрушился смерч: вихрь сносил дома и вырывал деревья. Более двухсот человек остались без крова, среди них 72 ребенка. Рассказываем о последствиях непогоды.

По данным телеграм-канала Mash, из-за стихии 112 домов получили повреждения, 213 человек остались без крыши над головой.

Бушующую стихию сняли на видео

Источник:

Mash / Telegram

«Больше всего пострадал поселок Суксун с населением 261 человек: там в 87 частных домах оборвало электропровода. Повреждено 112 зданий, из них 96 — жилые дома: у шести полностью снесло крыши, разрушены стены и верхние этажи», — передал телеграм-канал.

Сначала в Суксуне светило солнце | Источник: Подслушано Cуксун / VkСначала в Суксуне светило солнце | Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Сначала в Суксуне светило солнце

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk

Позже небо затянуло тучами, начал формироваться смерч | Источник: Подслушано Cуксун / VkПозже небо затянуло тучами, начал формироваться смерч | Источник: Подслушано Cуксун / Vk

Позже небо затянуло тучами, начал формироваться смерч

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk

Некоторым суксунцам удалось снять момент формирования смерча. Сначала в небе появилось объемное круглое облако, из него начал формироваться конус, поднимая в небо то, что было под ним.

Формирование смерча

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk

Страшная красота

Источник:

Подслушано Cуксун / Vk

Дом 90-летней бабушки тоже разрушил смерч | Источник: Подслушано Cуксун / Vk
Источник: Подслушано Cуксун / VkИсточник: Подслушано Cуксун / Vk
Источник: Подслушано Cуксун / VkИсточник: Подслушано Cуксун / Vk

Жуткий ветер поломал и вырвал деревья — некоторые прямо вместе с асфальтом. Сейчас администрация Суксунского округа восстанавливает электричество и освобождает дороги от деревьев.

Дерево вырвало с такой силой, что по асфальту пошли трещины | Источник: Подслушано Cуксун / Vk
Деревья ломались и падали на провода | Источник: Подслушано Cуксун / Vk
Источник: Подслушано Cуксун / VkИсточник: Подслушано Cуксун / Vk
+2
Тонкие ветки не выдерживали | Источник: Подслушано Cуксун / VkТонкие ветки не выдерживали | Источник: Подслушано Cуксун / Vk
Источник: Подслушано Cуксун / VkИсточник: Подслушано Cуксун / Vk

Электрический столб еле выдержал ветер | Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / VkЭлектрический столб еле выдержал ветер | Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / Vk

Электрический столб еле выдержал ветер

Источник:

Администрация Суксунского муниципального округа / Vk

Но больше пострадали дервья | Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / VkНо больше пострадали дервья | Источник: Администрация Суксунского муниципального округа / Vk

Но больше пострадали дервья

Источник:

Администрация Суксунского муниципального округа / Vk

Суксунская яблоня осталась без яблок | Источник: Инфо-портал НЖ Суксун / Telegram
А дома — без крыш | Источник: Инфо-портал Новая жизнь Суксун / Vk
Источник: Инфо-портал Новая жизнь Суксун / VkИсточник: Инфо-портал Новая жизнь Суксун / Vk
+1
Источник: Инфо-портал Новая жизнь Суксун / VkИсточник: Инфо-портал Новая жизнь Суксун / Vk

Что привело к такому разгулу стихии и каких еще неприятностей ждать от погоды, 59.RU рассказал эксперт пермского политеха в области метеорологии Максим Симакин. Смерч стал результатом циклона, объяснил специалист.

«Атмосферный вихрь смещался с юга Архангельской области и добрался до Пермского края, — отметил Максим Симакин. — По пути он захватил контрастные воздушные массы — холодные с севера и теплые и влажные из южных краев. Интенсивное взаимодействие этих потоков вызвало резкий подъем нагретых слоев атмосферы, что привело к образованию грозовых очагов, сопровождавшихся проливными дождями, ураганными порывами и другими опасными явлениями».

Почему именно Суксун оказался в эпицентре? По словам эксперта, из-за максимальной контрастности температур, давления и влажности, характерных для таких территорий.

«Сегодня в районе Казани сформировался новый атмосферный вихрь, который смещается на северо-восток и уже сегодня пересечет Пермский край», — уточнил Максим Симакин.

На протяжении 19 августа в регионе ожидаются грозы и интенсивные дожди. Но уже в среду, 20 августа, ливни прекратятся.

