Туристы погибли во время джипинга в Сочи. Это вторая авария за день

В больнице оказалось 12 человек

233
Написать комментарий
Следственный комитет возбудил уголовное дело | Источник: 23 МВД / TelegramСледственный комитет возбудил уголовное дело | Источник: 23 МВД / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Источник:

23 МВД / Telegram

17 августа в Сочи произошло сразу две аварии с туристическими джипами. В одной из них погибли два человека.

Первое ДТП произошло в селе Красная Воля, на подъеме от реки Кудепста. УАЗ, перевозивший туристов, перевернулся, в результате чего пострадал водитель автомобиля, три женщины-пассажира и ребенок. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Наши коллеги из SOCHI1.RU сообщают, что свидетели происшествия были возмущены поведением других водителей внедорожников, которые ехали в составе группы, — они не остановились, чтобы помочь пострадавшим.

Автомобиль был полный туристов

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Вторая авария случилась вечером в Лазаревском районе Сочи, в селе Третья Рота. Водитель УАЗа на крутом повороте не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Два пассажира погибли на месте — 24-летний мужчина и 16-летний парень. Госпитализировали еще семь человек, в том числе водителя.

Обстоятельства аварии еще выясняются | Источник: 23 МВД / TelegramОбстоятельства аварии еще выясняются | Источник: 23 МВД / Telegram

Обстоятельства аварии еще выясняются

Источник:

23 МВД / Telegram

Оба случая вызвали резонанс: прокуратура Краснодарского края начала проверку организации джип-туров, уделив особое внимание соблюдению норм безопасности. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Сочи Джиппинг в Сочи Туристы Погибли Смертельное ДТП Уголовное дело Прокуратура
Добавить объявление