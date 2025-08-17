Туристы погибли во время джипинга в Сочи. Это вторая авария за день

17 августа в Сочи произошло сразу две аварии с туристическими джипами. В одной из них погибли два человека.
Первое ДТП произошло в селе Красная Воля, на подъеме от реки Кудепста. УАЗ, перевозивший туристов, перевернулся, в результате чего пострадал водитель автомобиля, три женщины-пассажира и ребенок. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Наши коллеги из SOCHI1.RU сообщают, что свидетели происшествия были возмущены поведением других водителей внедорожников, которые ехали в составе группы, — они не остановились, чтобы помочь пострадавшим.
Вторая авария случилась вечером в Лазаревском районе Сочи, в селе Третья Рота. Водитель УАЗа на крутом повороте не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
Два пассажира погибли на месте — 24-летний мужчина и 16-летний парень. Госпитализировали еще семь человек, в том числе водителя.
Оба случая вызвали резонанс: прокуратура Краснодарского края начала проверку организации джип-туров, уделив особое внимание соблюдению норм безопасности. А Следственный комитет возбудил уголовное дело.