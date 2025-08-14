«Когда пустят домой?»: как Ростов пережил атаку беспилотника, ударившего в центре города

Больше всего досталось верхним этажам Источник: Юрий Слюсарь / Telegram

Утром 14 августа над Ростовом прогремело — центр города атаковал беспилотник. Особенно сильно он повредил крышу девятиэтажки, но досталось и другим зданиям — взрывной волной побило окна двадцати домов, покорежило балконы, обломки повредили припаркованные машины.

Что происходило на месте и как реагировали на ЧП ростовчане — в репортаже журналиста 161.RU Марины Рыбалкиной.

За неделю это второе подобное ЧП в Ростове. Поздно вечером 8 августа в одну из многоэтажек ЖК «Левобережье» влетел беспилотник. Повреждены 18 квартир, пострадавших не было.

К концу дня власти подсчитали — побило 20 домов Источник: читатель 161.RU

До 10:12 это было утро как утро — пока в центре не прогремел взрыв. После него в воздух взвился столб желтоватого дыма, который очень быстро рассеялся. Конечно, сразу никто не понял, что случилось, и главное, где. Окна вынесло в разных домах, так что местные сначала не поняли, где эпицентр.

Группа людей, человек десять, осматривает панельный дом, под окнами которого лежат рамы и битое стекло.

— Газ рванул, что ли? Вон на седьмом окно выбито, — предположила женщина.

Не газ — палисадники у соседнего дома тоже усыпаны стеклом. Газ в двух домах одновременно взорваться не мог.

Жители и работники местных организацийвысыпали на улицу, пребывая в полном недоумении. Все спрашивали всех.

Где-то рядом зазвучали короткие сирены — и толпа пошла на их гул. Вижу, что битое стекло лежит еще около нескольких домов. Люди стекаются к улицам Тельмана и Лермонтовской, там уже выставили оцепление, полиция отгоняет особо любопытных, кричат, что тут опасно, отойдите, а.

Отовсюду — треск хрустящего под ногами стекла.

Оцепленная многоэтажка Источник: Юрий Слюсарь / Telegram

10:43. Юрий Слюсарь официально подтверждает атаку БПЛА.

Обхожу с другой стороны, где как раз виден поврежденный дом. Там тоже толпа — стоят не только жители побитых домов, но и сочувствующие из тех домов, что подальше. Паники нет, только напряженность. Не все прохожие реагируют на красно-белую ленту оцепления и пытаются пролезть под нее, несмотря даже на полицейских прямо перед этой лентой. Чем руководствуются — понятия не имею.

— В смысле в обход? — удивляется парень.

— В прямом! — не выдерживает полицейский.

Объединяющая деталь для подобных ЧП: люди сразу начинают звонить близким. Каждый третий с трубкой у уха — одни спрашивают, в порядке ли их родной человек, другие сами объясняют звонящим, что целы и здоровы. Третья категория — те, кто не могут дозвониться.

11:01. Глава региона объявляет, что пострадали 13 человек, двое из них тяжелые.

Эвакуаторы увозят с Лермонтовской припаркованные машины, освобождая территорию для спецмашин и автобусов, вызванные директором дептранса Константином Лашенко для перевозки эвакуированных жителей.

Автобусы стоят на Ворошиловском, ждут отмашку, что можно подъезжать. Параллельно замечаю, как заклеивают зеленой пленкой витрину почты. Спрашиваю, что случилось. Рабочий говорит: «Взрывом выбило».

Припаркованные машины тоже зацепило Источник: Юрий Слюсарь / Telegram

12:38. Слюсарь подводит промежуточный итог: среди пострадавших двое детей, в больнице остаются шесть человек, из домов эвакуировали 212 человек и повезли в пункт временного размещения.

Вижу, что многие жильцы вышли со своими питомцами — на подводке, в переноске, под мышкой. Постепенно напряженность толпы будто бы утихает. Жители ждут, когда их пустят в квартиры (да и пустят ли?) или скажут, что им вообще делать. Домой хотят все, даже мейн-кун Мэни — огромный кот — сорвал с себя шлейку и вихрем бросился к дому. Хозяин успел догнать его прямо у подъезда.

Как выяснилось, в поврежденный дом сегодня войти не получится, так сказали Виктории, одной из собственниц. Выходит, жильцы будут ночевать в ПВР в лицее или у знакомых. Эту информацию пытается осознать слепой мужчина из этого дома. Участник чеченской. Спрашивает, где же ему ночевать? Ведем его с Викторией к оцеплению, чтобы его пропустили в автобус, который отвезет людей в ПВР. Он переживает, что не успел побриться, несколько раз спрашивает, когда пустят домой. Не сразу понимает, что ночевать ему придется в лицее.

Этот кот немного разрядил обстановку, когда попытался ворваться обратно в дом. Но хозяин его настиг у подъезда Источник: Марина Рыбалкина / 161.RU

В одной из квартир в этом доме с самого утра работал мастер — должен был класть плитку. Николай (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) подготовил инструмент и тут понял, что у него не хватает шпателя для укладки плитки на пол. Пошел в соседний магазин — нет в продаже. Поехал на Центральный рынок, вернулся — а дом оцеплен, балкон квартиры, где он работал, разрушен. Окно на кухне выбито — под ним Николай и собирался класть плитку. Если бы не шпатель, остался бы в квартире, у того самого окна.

Не только ему повезло. Перед взрывом Наталья была на кухне, занималась домашними делами. Вышла в коридор — и грохнуло. Окно вдребезги, пол в осколках. Но на ней — и это главное — ни царапины.

Нина узнала о том, что что-то случилось, из родительского чата детского сада, куда ходит ее сын. Сама она живет в одном из поврежденных домов.

— В чатик приходит сообщение: «Воспитатель сказала, что всё нормально». Так, а что должно быть ненормально? И у родителей начинается паника, — рассказала Нина 161.RU.