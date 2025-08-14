НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Вице-мисс Россия — 2017 разбилась на трассе: подробности трагедии

Вице-мисс Россия — 2017 разбилась на трассе: подробности трагедии

В автомобиль врезался лось

431
3 комментария
За жизнь девушки боролись несколько недель | Источник: kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)За жизнь девушки боролись несколько недель | Источник: kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За жизнь девушки боролись несколько недель

Источник:

kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вице-мисс Россия — 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова скончалась. О трагическом событии сообщила вице-мисс Россия — 2018 Виолетта Тюркина.

«В такой трагичный день осознания произошедшего хочется пообещать себе не откладывать встречи с дорогими сердцу людьми. Никогда не знаешь, когда наступит тот самый день. Берегите близких и цените каждую минуту, проведенную с ними рядом!» — написала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Тюркина.

В аккаунте конкурса «Мисс Вселенная» опубликовали пост с соболезнованиями. 

«Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье „Мисс Вселенная“. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать», — говорится в посте. 

Александрова попала в ДТП в Тверской области в конце июля, но о происшествии стало известно только сейчас. Перед машиной, в которой находилась девушка, выскочил лось. Животное погибло на месте, оно пробило лобовое стекло автомобиля. 

Ксения получила серьезные травмы. Ее с черепно-мозговой  травмой госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Состояние Александровой пытались стабилизировать, но 12 августа она скончалась. 

Ксения вышла замуж незадолго до трагедии | Источник: kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ксения вышла замуж незадолго до трагедии | Источник: kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения вышла замуж незадолго до трагедии

Источник:

kseniyaalexandrova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александрова родилась в Москве, ей было 30 лет. Девушка совсем недавно вышла замуж. 22 марта состоялось торжественное событие. Александрова была не только моделью, она работала психотерапевтом и психодраматерапевтом. 


Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
30 минут
когда начнут отстрел?
Гость
44 минуты
Если автомобиль не стоял на месте, то это автомобиль врезался в лося, а не лось в автомобиль. Хватит чушь писать.
Читать все комментарии
