Кто искалечил модель в Дубае Обзор «Я решила сознаться»: изувеченная в Дубае модель Ковальчук вышла с новым признанием

«Я решила сознаться»: изувеченная в Дубае модель Ковальчук вышла с новым признанием

Теперь она предпочитает вести собственный блог вместо того, чтобы идти на интервью ради заявления

459
1 комментарий
Пока Марии остается только вспоминать о днях роскошной жизни | Источник: mari.iakovalchuk / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пока Марии остается только вспоминать о днях роскошной жизни | Источник: mari.iakovalchuk / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Марии остается только вспоминать о днях роскошной жизни

Источник:

mari.iakovalchuk / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мария Ковальчук, пройдя несколько кругов ада, а также редакций медиа разных стран с рассказом о своей страшной судьбе, двинулась осваивать новые горизонты. Ранее бывшая OnlyFans-модель поведала о том, как в Дубае ее искалечила компания мажоров, обещавших помочь, а вместо этого чуть не лишивших жизни. Девушка даже назвала имена каждого причастного. У молодых людей нашлось что ответить, и в сторону Марии полетели встречные обвинения в том, что модель не рассказывает, как сама была не в адекватном состоянии и вытворяла такое, что трезвому человеку и в голову не придет.

— Начала кричать, говорила, что не хочет жить. Сначала пыталась перелезть через балкон, а мы были на 18-м этаже. Но мы помогли ей залезть обратно. Она всё повторяла: «Вы такие классные ребята, а у меня вот в жизни не всё хорошо. Мы с вами больше не увидимся», — передает слова Марии одна из участниц вечеринки в Дубае Милена Долганова.

Договариваться об интервью, чтобы опровергнуть слова своих обидчиков, Мария не стала, вместо этого она завела новую страницу в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), где первое же видео озаглавила словами «Я лгала в интервью».

— Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это, — заявила Ковальчук и показала скриншот выписки, переведенной на русский язык.

Источник:

mari.iakovalchuk / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В противовес своим фактам Ковальчук намекнула, что подобного документа у истязавших ее ребят нет.

— Ребята утверждают, что в день происшествия у них были взяты анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло, — добавила Мария.

После того как в марте Марию нашли со множеством травм брошенную на дороге в ОАЭ, она перенесла несколько операций и теперь живет с мамой и дедушкой в Норвегии. Пока у модели идет период восстановления, Ковальчук перешла с эротического контента, который регулярно постила раньше, на домашний. Она показывает свой уход, тренировки и мастерское умение готовить.

Источник:

mari.iakovalchuk / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее модель уже отмечала, что в ее планах никогда не возвращаться к прежней жизни, а вместо этого пойти учиться и найти работу.

— На Onlyfans не вернусь. Хотела бы остаться в Норвегии, получить образование и развиваться. Больше неинтересен такой вид заработка, думаю, иначе могу себя проявить, — рассказала Ксении Собчак Мария.

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
