Происшествия Сильное землетрясение произошло в Турции: обрушились жилые дома. Кадры

Сильное землетрясение произошло в Турции: обрушились жилые дома. Кадры

Под завалами находятся люди

346
6 комментариев
Несколько людей вытащили из-под завалов | Источник: Shot / TelegramНесколько людей вытащили из-под завалов | Источник: Shot / Telegram

Несколько людей вытащили из-под завалов

Источник:

Shot / Telegram

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. ЧП случилось в городе Балыкесир. По данным местных СМИ, обрушилось несколько жилых зданий. Подземные толчки длились около 20 минут.

Под завалами находятся люди. На данный момент точной информации о пострадавших нет. Местные жители разбирают обломки разрушившихся домов. Известно, что вытащили четырех человек, они живы.

Люди разбирают завалы

Источник:

Sputnik

Люди, которые попали в эпицентр землетрясения, прятались под столами, вокруг падала мебель

Источник:

Mash / Telegram

Турецкий геолог, профессор и доктор наук Шенер Юшюмёзсой предсказал землетрясение в Балыкесире за месяц до ЧП. Он выложил информацию об этом в своем аккаунте в соцсети Х. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к месту ЧП направлены экстренные службы.

Первые кадры после землетрясения

Источник:

Фобос / Telegram

30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Эпицентр находился примерно в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского, у восточного побережья полуострова. Толчки ощутили в нескольких населенных пунктах, в том числе в краевой столице. После землетрясения последовали афтершоки и угроза цунами — в отдельных районах были зафиксированы сильные волны.

На этом стихия не остановилась. Вскоре активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Комментарии
6
Гость
1 час
Кто-то говорил, что турки хорошие строители?
Гость
1 час
а ищё идейцев топит с китайцами.. и чё? мне плакать? да пусщай топит. Боженька знает что делает.
