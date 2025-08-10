Сильное землетрясение произошло в Турции: обрушились жилые дома. Кадры

Несколько людей вытащили из-под завалов Источник: Shot / Telegram

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. ЧП случилось в городе Балыкесир. По данным местных СМИ, обрушилось несколько жилых зданий. Подземные толчки длились около 20 минут.

Под завалами находятся люди. На данный момент точной информации о пострадавших нет. Местные жители разбирают обломки разрушившихся домов. Известно, что вытащили четырех человек, они живы.

Люди разбирают завалы Источник: Sputnik

Люди, которые попали в эпицентр землетрясения, прятались под столами, вокруг падала мебель Источник: Mash / Telegram

Турецкий геолог, профессор и доктор наук Шенер Юшюмёзсой предсказал землетрясение в Балыкесире за месяц до ЧП. Он выложил информацию об этом в своем аккаунте в соцсети Х. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к месту ЧП направлены экстренные службы.

Первые кадры после землетрясения Источник: Фобос / Telegram

30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Эпицентр находился примерно в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского, у восточного побережья полуострова. Толчки ощутили в нескольких населенных пунктах, в том числе в краевой столице. После землетрясения последовали афтершоки и угроза цунами — в отдельных районах были зафиксированы сильные волны.