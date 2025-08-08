НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Полностью упало всё». В Нальчике оборвалась канатная дорога с туристами: видео

«Полностью упало всё». В Нальчике оборвалась канатная дорога с туристами: видео

Пострадали как минимум десять человек

258
Написать комментарий

Очевидцы снимают кадры с места происшествия

Источник:

ЧП / Нальчик / Telegram

В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога. Часть кресел полетела вниз, остальные зависли в воздухе вместе с людьми. На месте работают все экстренные службы, проводится эвакуация.

По данным МЧС Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие. ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет: ранения получили десять человек. Центр медицины катастроф приводит другие цифры — пострадали пять отдыхающих. Людей в тяжелом состоянии нет.

«Там еще люди остались, сидят на канатке. Тут полностью упало всё», — рассказывают местные жители.

Часть канатной дороги рухнула на землю

Источник:

Baza / Telegram

С фуникулера успели эвакуировать десять человек.

«По предварительной информации, погибших нет, — отметили в МЧС. — Спасательные работы продолжаются».

Людей эвакуируют

Источник:

МЧС Кабардино-Балкарии

Предварительной причиной обрыва стал износ канатной дороги. В следственном комитете КБР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда.

«Полностью упало всё». В Нальчике оборвалась канатная дорога с туристами: видео | Источник: kbr.sledcom / Telegram«Полностью упало всё». В Нальчике оборвалась канатная дорога с туристами: видео | Источник: kbr.sledcom / Telegram
Источник: kbr.sledcom / TelegramИсточник: kbr.sledcom / Telegram
Источник: kbr.sledcom / TelegramИсточник: kbr.sledcom / Telegram

Канатная дорога соединяет Атажукинский сад с вершиной горы Малая Кизиловка, где находится ресторан-смотровая. Построенная в 1968 году, она давно стала одной из главных туристических достопримечательностей города. Протяженность линии — около 660 метров, перепад высот — порядка 80 метров.

