«Полностью упало всё». В Нальчике оборвалась канатная дорога с туристами: видео

В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога. Часть кресел полетела вниз, остальные зависли в воздухе вместе с людьми. На месте работают все экстренные службы, проводится эвакуация.
По данным МЧС Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие. ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет: ранения получили десять человек. Центр медицины катастроф приводит другие цифры — пострадали пять отдыхающих. Людей в тяжелом состоянии нет.
«Там еще люди остались, сидят на канатке. Тут полностью упало всё», — рассказывают местные жители.
С фуникулера успели эвакуировать десять человек.
«По предварительной информации, погибших нет, — отметили в МЧС. — Спасательные работы продолжаются».
Предварительной причиной обрыва стал износ канатной дороги. В следственном комитете КБР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда.
Канатная дорога соединяет Атажукинский сад с вершиной горы Малая Кизиловка, где находится ресторан-смотровая. Построенная в 1968 году, она давно стала одной из главных туристических достопримечательностей города. Протяженность линии — около 660 метров, перепад высот — порядка 80 метров.