Российские туристы перевернулись на микроавтобусе в Турции — один человек в критическом состоянии

Российские туристы перевернулись на микроавтобусе в Турции — один человек в критическом состоянии

Россияне ехали на фестиваль

Микроавтобус перевернулся | Источник: turizmnews.com

Микроавтобус перевернулся

Источник:

turizmnews.com

В турецком городе Караман столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами. В ДТП пострадали восемь человек, шестеро из которых — россияне. По данным Turizm News, они ехали на фестиваль в Каппадокию. 

Как пишет издания, Mercedes столкнулся на перекрестке с арендованным микроавтобусом. Второй потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся.

На место происшествия направили бригады скорой помощи и полицию. Пострадавших доставили в учебно-исследовательский госпиталь. Один из туристов находится в критическом состоянии. 

Водитель автомобиля утверждает, что микроавтобус выскочил перед ним на красный свет. В аварии пострадали его жена и ребенок. Власти начали расследование.

Обновлено в 14:55 (мск):

В посольстве РФ в Анкаре подтвердили, что россияне попали в аварию. Пострадавшие находятся под присмотрам медиков. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией городаКараман.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Турция Фестиваль
