Российские туристы перевернулись на микроавтобусе в Турции — один человек в критическом состоянии

В турецком городе Караман столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами. В ДТП пострадали восемь человек, шестеро из которых — россияне. По данным Turizm News, они ехали на фестиваль в Каппадокию.
Как пишет издания, Mercedes столкнулся на перекрестке с арендованным микроавтобусом. Второй потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся.
На место происшествия направили бригады скорой помощи и полицию. Пострадавших доставили в учебно-исследовательский госпиталь. Один из туристов находится в критическом состоянии.
Водитель автомобиля утверждает, что микроавтобус выскочил перед ним на красный свет. В аварии пострадали его жена и ребенок. Власти начали расследование.
Обновлено в 14:55 (мск):
В посольстве РФ в Анкаре подтвердили, что россияне попали в аварию. Пострадавшие находятся под присмотрам медиков. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией городаКараман.