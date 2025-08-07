Российские туристы перевернулись на микроавтобусе в Турции — один человек в критическом состоянии

Микроавтобус перевернулся Источник: turizmnews.com

В турецком городе Караман столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с российскими туристами. В ДТП пострадали восемь человек, шестеро из которых — россияне. По данным Turizm News, они ехали на фестиваль в Каппадокию.

Как пишет издания, Mercedes столкнулся на перекрестке с арендованным микроавтобусом. Второй потерял управление, врезался в дорожные знаки и перевернулся.

На место происшествия направили бригады скорой помощи и полицию. Пострадавших доставили в учебно-исследовательский госпиталь. Один из туристов находится в критическом состоянии.

Водитель автомобиля утверждает, что микроавтобус выскочил перед ним на красный свет. В аварии пострадали его жена и ребенок. Власти начали расследование.

Обновлено в 14:55 (мск):