Пожары, выбитые стёкла и атака на железную дорогу: что известно об ударах беспилотников по России

На ж/д путях работают саперы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Над российскими регионами перехватили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае произошло несколько пожаров. По данным оперативного штаба региона, в станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле. Возгорание на месте уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило стёкла.

В станице Полтавской обломки беспилотника упали на территории элеватора. Там тоже начался пожар, его потушили до прибытия пожарных.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина. Он находился на улице во время атаки.

«Получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Также в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об атаке.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет», — отчитался Бочаров.

Пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Ростовская область тоже оказалась под ударом. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атаку отразили на севере региона: в Чертковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны всего уничтожили: