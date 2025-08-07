НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 751мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,19
EUR 93,01
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Нехватка вакцин от коклюша и полиомиелита
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Водителя не посадят после смертельного ДТП
Что откроют вместо популярного супермаркета
Репортаж из центра занятости
Антирейтинг по качеству дорог
Когда «Пир на Волге»
Происшествия Пожары, выбитые стёкла и атака на железную дорогу: что известно об ударах беспилотников по России

Пожары, выбитые стёкла и атака на железную дорогу: что известно об ударах беспилотников по России

Без пострадавших не обошлось

398
Написать комментарий
На ж/д путях работают саперы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа ж/д путях работают саперы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На ж/д путях работают саперы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Над российскими регионами перехватили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Краснодарском крае произошло несколько пожаров. По данным оперативного штаба региона, в станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле. Возгорание на месте уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило стёкла.

В станице Полтавской обломки беспилотника упали на территории элеватора. Там тоже начался пожар, его потушили до прибытия пожарных.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина. Он находился на улице во время атаки.

«Получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Также в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал об атаке. 

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет», — отчитался Бочаров.

Пострадавших нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Ростовская область тоже оказалась под ударом. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атаку отразили на севере региона: в Чертковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

По данным Минобороны всего уничтожили:

  • 31 дрон — над акваторией Азовского моря;

  • 11 — над Республикой Крым;

  • 10 беспилотников — над Ростовской областью;

  • 9 — над Краснодарским краем;

  • 8 — над акваторией Черного моря;

  • 7 дронов — над Волгоградской областью;

  • 4 — над Белгородской областью;

  • по одному БПЛА — над Курской и Орловской областями.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Атака БПЛА Минобороны Украина Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление