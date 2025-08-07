«Искал жертв на дороге». Что известно об «охотнике за мотоциклистами», в ДТП с которым байкерше оторвало ногу

Алексей не признает свою вину в ДТП Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В Екатеринбурге сотни байкеров ополчились на водителя желтого Isuzu: его называют охотником за мотоциклистами. За полмесяца этот внедорожник попал в два ДТП по одному сценарию. В обоих случаях машина врезалась в мотоциклы сзади и вместо того, чтобы затормозить, тащила их по дороге.

В последней аварии пострадала мотоциклистка Надежда Гугумберидзе: у нее открытый перелом голени и черепно-мозговая травма. Неизвестно, смогут ли врачи сохранить ей ногу.

Охотник за байкерами — бизнесмен из Ревды Свердловской области Алексей Гром. Эту фамилию он придумал себе сам и вписал в документы вместо прежней — Панишев. После ДТП он заявлял, что не чувствует себя виноватым. Но, когда на него завели уголовное дело, быстро изменил позицию.

«Борьба за жизнь»

Надежде 41 год, она 5 лет ездит на мотоцикле Источник: Личная страница Надежды во «Вконтакте»

После аварии мотоциклистка Надежда попала в реанимацию. Она пришла в сознание, но врачи ввели ее в медикаментозную кому, чтобы избежать болевого шока. Пострадавшей удалили селезенку, медики делают все возможное, чтобы спасти ногу, которую почти оторвало в результате аварии.

ИВЛ, медикаментозная кома, борьба за жизнь, — все по-прежнему Людмила сестра пострадавшей — о ее состоянии

«Об улучшениях говорить рано, есть огромные риски и инфицирования ран (сепсиса), и тромбоэмболии (вроде так сказал врач). Это последствия совокупности травм. Всю помощь, которая в их силах, в больнице оказывают, но многое зависит и от организма Нади… У него сейчас сложная задача, не один орган починить, а все», — рассказала сестра Надежды.

За несколько дней до ДТП Надежда выкладывала фотографии из больницы, где лежала с сыном. Источник: личная страница Надежды во «Вконтакте»

Надежда работает юристом, но с детства увлекается мотоциклами. На байке она в том числе возит по врачам младшего сына с инвалидностью, которого воспитывает одна. Только 30 июля их с ребенком выписали из больницы, у мальчика отказывали легкие, и мать все время находилась с ним. А спустя два дня после выписки произошло ДТП.

Всегда говорила: «Меня ждут дома». Людмила сестра пострадавшей

До приезда реанимации Надежда была в сознании на месте аварии. Она успела написать родным, что произошло. Мотоциклистка рассказала, что желтый автомобиль ехал за ней по трассе и врезался сзади. После столкновения водитель не остановился, а протащил ее с байком полкилометра до отбойника. Потом спокойно съехал на обочину.

«Сам момент ДТП я не видел, только последствия. Авария жуткая, мотоцикл в хлам, голень у пострадавшей на 90 градусов переломана была, кости наружу, мышцы, связки, — рассказал E1.RU очевидец, который проезжал место ДТП и видел, как ехала Надя до столкновения. — В левом зеркале смотрю, мотик едет 120–130, не сказал бы, что грубо лез впритык к отбойнику, а так, спокойно меня поджал, я пропустил. Через минуту-две впереди резко тачки по тормозам — и аварийку зажгли».

Машина Грома сразу после аварии Источник: читатель E1.RU

Друзья Надежды уверены, водитель снес ее мотоцикл умышленно. За две недели до этого он попал в точно такое же ДТП на той же трассе.

«Решил проучить»

21 июля мотоциклист из Первоуральска Александр только выехал из своего города. Байкер обогнал желтый Isuzu на максимально разрешенной скорости. Неожиданно водитель сзади дал газу и догнал его.

«Это было целенаправленно. Он решил проучить, наверное, — рассказал Александр. — После того как было первое касание, он не остановился, тащил меня метров 300. Я бы сказал, он не отпускал газ. У меня физически не было возможности остановиться, представляете, две тонны сзади. У меня нет сомнений, что он это делает специально».

ДТП с Александром произошло на выезде из Первоуральска Источник: читатель E1.RU

Александр смог удержать мотоцикл и не получил травм. В ГИБДД водитель автомобиля заявил, что байкер сам виноват: якобы, обогнав его, он сбросил скорость перед машиной. Точно также, по версии Алексея Грома, произошла и авария с Надеждой. Но в мотосообществе не верят в совпадения.

«Мое мнение: это преднамеренное действие. Этот человек целенаправленно сбивал байкеров, специально искал жертв на дороге», — рассказал один из мотоциклистов.

Кто такой охотник за мотоциклистами

Алексей Гром не самый дисциплинированный водитель. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, у автомобилиста масса взысканий и неоплаченных штрафов, в том числе и от УГИБДД по Свердловской области.

Алексей Гром на месте аварии вел себя агрессивно и обвинял во всем байкершу Источник: читатель E1.RU

После двух ДТП мы связались с ним: Гром не скрывал, что к мотоциклистам у него особое отношение.

«Они причисляют себя к высшей касте на дорогах и пытаются учить. Я готов встать во главе движения „Автомобилисты против беспредела“», — заявил в разговоре с журналистом водитель.

Громом Алексей стал несколько лет назад. Раньше жил под другой фамилией — Панишев. Говорит, что сменил паспортные данные, чтобы обрубить связь с семьей. Жены и детей у него нет. С близкими он не общается.

«Отношения были натянутые, контакта нет. Родителей давно не стало. После этого всего один из родственников написал, скинул ссылки. Я объяснил ситуацию, что это мое дело, я с ним справляюсь. Не хочу, чтобы проецировалось ни на кого, кроме меня», — говорит Алексей.

После того как на него завели уголовное дело, водитель решил продать автомобиль Источник: читатель E1.RU

Алексей Гром прописан в Ревде. Раньше занимался одеждой. На его имя оформлено несколько ИП по производству вещей из текстиля и кожи. Но все предприятия уже ликвидированы. Сейчас, говорит он, работает художником.

«Я занимаюсь промышленным дизайном для легкой промышленности: новые товары, новая продукция, делаю эскизы», — говорит о своей работе Алексей Гром.

После аварии с мотоциклисткой на Алексея завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишение свободы за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. Но гораздо больше Гром боится суда народного. Опасаясь мести, водитель даже сменил место жительства и уехал из Ревды в другой город.

Свой желтый автомобиль он решил продать, чтобы оплатить лечение и реабилитацию пострадавшей.

«Информация просто доходит, что мотоциклисты собираются приехать, что-то сжечь, бить, убивать, — говорит Алексей Гром. — Я сочувствую и преклоняю колено перед личностью Надежды. Мне очень жаль, что так получилось. Мы на связи с ее сыном».

Мотопротест

Егор Елишев / E1.RU Источник: В мотобратстве решили поддержать пострадавшую

Поддержать Надежду в Екатеринбург приехали байкеры из разных регионов. 4 августа они собрались у «Космоса» в знак протеста. Хотели добиться реакции правоохранительных органов.

«Я пришел, чтобы вызвать общественный резонанс и объяснить всем, что не согласен с проведением данного персонажа, но опять же в рамках закона. Понятно, что никто не будет пытаться нанести ему увечья», — высказался один из байкеров.

Байкеры хотели привлечь внимание к аварии, в которой серьезно пострадала Надежда Источник: читатель E1.RU

После съезда байкеров к расследованию аварии подключился следственный комитет. Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

«Сообщается, что в Екатеринбурге мотоциклисты требуют наказать водителя автомобиля, намеренно сбившего Надежду. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а предполагаемый виновник происшествия не пострадал», — отметили в СК России.

9 сентября Надежде исполнится 42 года. Родные надеются, что к этому времени она пойдет на поправку. И впредь будет отмечать два дня рождения: один — когда появилась на свет, второй — когда выжила в страшной аварии.

Байкер всегда прав?

Когда история получила огласку, мнение екатеринбургских водителей разделились. Одни, как и мотосообщество, считают, что Надежда пострадала по вине неадеквата. Другие, напротив, защищают Алексея Грома.

«Не поверю, что машине специально захотелось наехать на мотоциклиста — к чему эти проблемы с ремонтом и сложности с ГАИ? Надежде — удачи и здоровья! Но ведь она знала, что мотоцикл гораздо опаснее авто, человек практически ничем не защищен», — считает один из водителей.

«У меня тоже было так с мотоциклистом — он обогнал по обочине, встал впереди машины на светофоре, затем тронулся и намеренно ехал очень медленно, так что за ним образовался затор. Обогнать себя не давал, шел встречный поток машин. Все ему сигналили, а он выставлял вверх средний палец и ехал медленно. Байкер всегда прав?» — пишет читатель E1.RU.

Сыновья, старший из которых уже совершеннолетний, ждут возвращения мамы домой Источник: читатель E1.RU

Но родственники пострадавшей настаивают: нельзя равнять всех байкеров. Надежда прошла курсы по экстремальному вождению и всегда ездила аккуратно. До 1 августа 2025 года на своем мотоцикле она ни разу не попадала в серьезное ДТП.

