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Происшествия Операция спецназа, горы налички и оружие: экс-госсекретарь Дагестана украл у государства крупнейший нефтекомплекс на Северном Кавказе

Операция спецназа, горы налички и оружие: экс-госсекретарь Дагестана украл у государства крупнейший нефтекомплекс на Северном Кавказе

У фигурантов дела арестовали имущество на миллиарды

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4 комментария
«Дагнефтепродукт» пытались продать по заниженной стоимости | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU«Дагнефтепродукт» пытались продать по заниженной стоимости | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Дагнефтепродукт» пытались продать по заниженной стоимости

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Дагнефтепродукт» и завод ООО «Дагнотех» оказались украденными у государства. Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедова отдал предприятия подконтрольным себе лицам. Имущество причастных к хищению арестовали на сумму около трех миллиардов рублей. Общая стоимость нефтекомплексов, которые передали государству превышает 100 миллиардов рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе — Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами „Дагнефтепродукт“», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Магомедов использовал административный ресурс и распорядился тогда перевести госпредприятие в собственность республики, чтобы затем продать подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.

Также в числе ответчиков по делу оказались сын и дочь госсекретаря — Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы.

«Дагнефтепродукт» — крупнейший федеральный нефтеперевалочный комплекс на Северном Кавказе. Это единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы

На кадрах ФСБ видно, что спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на «Дагенефтепродукте». В этот же день обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с семьей задержанного госсекретаря Дагестана.

На видео много денег и оружия

Источник:

ЦОС ФСБ России / Telegram

Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» с 1991–2005 годах, когда он принадлежат государству. В 2005 году предприятие приватизировали. Магомедов остался руководителем до 2010 года. На её базе создали новую компанию «Каспетролсервис», сейчас она входит в «МСБ-Холдинг».

5 июля по делу о мошенничестве задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. По версии следствия он предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района, говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по республике.

В результате общая сумма похищенных средств превысила 56 млн рублей. Задержанному предъявили обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дагнефтепродукт ФСБ Дагестан Мошенничество
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Комментарии
4
Инженер1
1 час
И никто ничего не замечал, ни соловьев, ни киселёв, ни мишустин, когда в налоговой был. Сейчас глаза разули.
Гость
2 часа
Ой а до этого типа не знали , да да охотно верим
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