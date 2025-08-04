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Происшествия Поезд снес автобус паломников «Направим выплату»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ДТП с участием паломников

«Направим выплату»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ДТП с участием паломников

Михаил Евраев рассказал, какая помощь будет оказана

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3 комментария
В ДТП с поездом пострадали ярославские паломники | Источник: Официальный канал Западного МСУТ СК РоссииВ ДТП с поездом пострадали ярославские паломники | Источник: Официальный канал Западного МСУТ СК России

В ДТП с поездом пострадали ярославские паломники

Источник:

Официальный канал Западного МСУТ СК России

После ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области, в котором пострадали ярославские паломники, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление. Глава региона сообщил, что семье погибшей 68-летней Ольги Лапшиной окажут финансовую помощь.

«К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа. Всего в больницы Ленинградской области доставлены 14 человек. Им оказывается вся необходимая помощь, Министерство здравоохранения региона находится на связи с коллегами», — рассказал губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

ДТП произошло ранним утром 4 августа на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Известно, что автобус с паломниками отправлялся в Карелию из Тутаева. Пассажирами были жители Ярославской области.

Все, что известно о случившемся, мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Поезд Паломники Ленинградская область
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Комментарии
3
Гость
31 минута
О как, Миллион! Да она, таких денег отродясь не получала!
Гость
30 минут
Наверное, это правильно - посещение паломниками святых намоленных мест, храмов, монастырей. Но ведь и вся земля русская хранит память о жизни наших предков. О величии природы - мира Божьего. Думаю, каждый ярославец обязан посмотреть с высоты Карабихи, Дубков на окружающую местность. Или посмотреть весной, во время таяния снега, на резкую климатическую границу на дороге между Ярославлем и Даниловым. И много, много таких замечательных мест на нашей земле.
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