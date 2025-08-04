«Направим выплату»: губернатор Ярославской области сделал заявление после ДТП с участием паломников

После ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области, в котором пострадали ярославские паломники, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление. Глава региона сообщил, что семье погибшей 68-летней Ольги Лапшиной окажут финансовую помощь.
«К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа. Всего в больницы Ленинградской области доставлены 14 человек. Им оказывается вся необходимая помощь, Министерство здравоохранения региона находится на связи с коллегами», — рассказал губернатор.
Глава региона выразил соболезнования родным погибшей, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
ДТП произошло ранним утром 4 августа на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Известно, что автобус с паломниками отправлялся в Карелию из Тутаева. Пассажирами были жители Ярославской области.
Все, что известно о случившемся, мы публикуем в онлайн-трансляции.